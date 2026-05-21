Prima pagină » Actualitate » Uniunea Europeană evaluează introducerea taxei pentru educație asupra marilor platforme de jocuri de noroc propusă de eurodeputatul Victor Negrescu

Uniunea Europeană evaluează introducerea taxei pentru educație asupra marilor platforme de jocuri de noroc propusă de eurodeputatul Victor Negrescu

Uniunea Europeană evaluează introducerea taxei pentru educație asupra marilor platforme de jocuri de noroc propusă de eurodeputatul Victor Negrescu
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

La inițiativa vicepreședintelui Parlamentului European, Victor Negrescu, plenul legislativului european a găzduit o dezbatere la care a participat Comisia Europeană privind introducerea unei noi resurse proprii europene, menite să finanțeze suplimentar politicile privind educația, tineretul, sănătatea mintală, prevenția și protecția minorilor, bazate pe taxarea operatorilor mari de jocuri de noroc și pariuri online și combaterea platformelor ilegale.

Uniunea Europeană evaluează introducerea taxei pentru educație asupra marilor platforme de jocuri de noroc și pariuri online

În cadrul dezbaterii, comisarul european pentru bugete, Piotr Serafin, a lăudat propunerea ca fiind bună și a confirmat faptul că executivul european va prezenta rapid un raport de evaluare privind introducerea măsurii și că soluția eurodeputatului român este susținută și la nivelul Consiliului European.

 Inițiativa preluată și aprobată deja de Parlamentul European în raportul privind viitorul exercițiu financiar multianual și susținută activ de Grupul Socialiștilor și Democraților, poate aduce în bugetul european aproape 28 de miliarde de euro, echivalentul bugetului Erasmus+ în actualul ciclu financiar.

 Europa vorbește în fiecare zi despre nevoia de investiții mai mari în educație, competențe, sănătate mintală și protecția copiilor. Cetățenii europeni ne întreabă însă tot mai des și cum finanțăm aceste priorități în mod corect și responsabil. De aceea am inițiat această propunere europeană concretă, a declarat vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu.

 „71% din piața europeană a jocurilor de noroc online este reprezentată deja de platforme ilegale

Inițiativa prevede introducerea unei contribuții europene limitate, de aproximativ 1%, aplicată veniturilor sau cifrei de afaceri generate de marile platforme de gambling și betting online care operează pe piața unică europeană. Măsura nu ar înlocui sistemele naționale de taxare și licențiere și ar respecta integral competențele statelor membre. 

Potrivit estimărilor prezentate în cadrul dezbaterii din Parlamentul European, măsura ar putea genera între 2 și 4 miliarde de euro anual în perioada viitorului buget european 2028–2034, ceea ce ar însemna între 14 și 28 de miliarde de euro pe întreg ciclul bugetar, o sumă comparabilă cu actualul buget al programului Erasmus+.

Vicepreședintele Parlamentului European a atras atenția și asupra dimensiunii ilegale a fenomenului: Conform estimărilor din industrie, aproximativ 71% din piața europeană a jocurilor de noroc online este reprezentată deja de platforme ilegale. Vorbim despre pierderi uriașe pentru bugetele publice, protecție redusă pentru consumatori și minori, riscuri crescute de dependență și vulnerabilități legate de spălarea banilor și criminalitatea organizată.

Europarlamentarul Victor Negrescu a subliniat că propunerea urmărește și consolidarea cooperării europene împotriva operatorilor ilegali, prin mecanisme mai eficiente de control și coordonare între autoritățile europene și naționale competente.

Dezbaterea din plen a avut loc după ce eurodeputatul român, împreună cu Grupul S&D, a solicitat oficial introducerea subiectului pe agenda Parlamentului European printr-o întrebare cu răspuns oral adresată Comisiei Europene.

 Europa trebuie să demonstreze că poate construi resurse comune echitabile, adaptate economiei digitale a secolului XXI. Protejarea cetățenilor și investiția în generațiile viitoare necesită curaj politic și soluții concrete, a concluzionat eurodeputatul român, Victor Negrescu.

Recomandarea video

Citește și

INCIDENT Scandal violent izbucnit din gelozie, în Vaslui. Un bărbat a ajuns la închisoare după ce a intrat în casa rivalului său și l-a bătut măr
11:12
Scandal violent izbucnit din gelozie, în Vaslui. Un bărbat a ajuns la închisoare după ce a intrat în casa rivalului său și l-a bătut măr
ACTUALITATE Viorel Cataramă: „PNL-iștii au plecat de la ideea că nu se poate face un guvern, iar Bolojan rămâne încă 2 ani premier interimar”
11:00
Viorel Cataramă: „PNL-iștii au plecat de la ideea că nu se poate face un guvern, iar Bolojan rămâne încă 2 ani premier interimar”
EMISIUNI ‘’Cu Gândul la București’’ începe joi, 21 mai, de la ora 19:00. Invitat: Mariana Garștea
11:00
‘’Cu Gândul la București’’ începe joi, 21 mai, de la ora 19:00. Invitat: Mariana Garștea
ULTIMA ORĂ Un lift de la Ministerul Transporturilor a căzut în gol. Înăuntru se aflau șapte persoane. În ce stare sunt acum. Cablurile liftului ar fi fost schimbate ieri
10:42
Un lift de la Ministerul Transporturilor a căzut în gol. Înăuntru se aflau șapte persoane. În ce stare sunt acum. Cablurile liftului ar fi fost schimbate ieri
MARIUS TUCĂ SHOW Viorel Cataramă: „Ciucu este «copilul» politic al Monicăi Macovei”
10:30
Viorel Cataramă: „Ciucu este «copilul» politic al Monicăi Macovei”
UTILE Leguma care îngrașă mai mult decât slănina. Semnalul de alarmă tras de dr. Mihaela Bilic
10:25
Leguma care îngrașă mai mult decât slănina. Semnalul de alarmă tras de dr. Mihaela Bilic
Mediafax
„Hope”, filmul SF sud-coreean care a șocat Cannes-ul. Publicul a aplaudat în timpul proiecției
Digi24
Putin a anulat conferinţa de presă și a plecat din China. Ce l-a nemulțumit pe liderul de la Kremlin
Cancan.ro
Ilona Stepan, membra a juriului din Moldova la Eurovision, a rupt tăcerea. De ce a primit România 3 puncte, de fapt
Prosport.ro
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o „mamă cu trei copii”
Adevarul
Armele pe care dăm miliarde, dar prezintă risc pentru viețile militarilor în război. General NATO: „Există soluții mai ieftine și mai sigure”
Mediafax
Bonul din 2007, greu de imaginat azi! Ce cumpărai cu 18,54 lei și cât ar costa acum același coș
Click
A renunțat la munca de birou și și-a construit o căsuță din panouri de paie: „Rămâneam fără bani și eram nevoit să mă împrumut”
Digi24
Ajutorul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina nu vine gratuit: Condițiile puse de Bruxelles pentru eliberarea primei tranșe
Cancan.ro
Cine era Georgiana, românca găsită moartă sub ruine în Germania. Avea doar 25 de ani
Ce se întâmplă doctore
Cât câștigă Andra pentru un concert. Suma uriașă pe care o încasează artista. Măruță a dezvăluit TOT
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Veste uriașă de la Finanțe! Se dau mai mulți bani pentru Programul Rabla 2026
Descopera.ro
O coliziune de proporții a lovit Calea Lactee!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O pescăriţă nervoasă, către pestişorul de aur – Ti-am spus să faci din bărbatul meu un armăsar!
Descopera.ro
Oamenii de știință au elucidat legătura dintre cafea și tensiunea arterială
FLASH NEWS Fostul șef al Autorității Rutiere Române, Cristian Anton, adus în cătușe la DNA. Dosarul șpăgilor pentru examene ARR intră într-o nouă etapă
12:03
Fostul șef al Autorității Rutiere Române, Cristian Anton, adus în cătușe la DNA. Dosarul șpăgilor pentru examene ARR intră într-o nouă etapă
POLITICĂ Friedrich Merz vrea un statut special pentru Ucraina înaintea aderării complete la UE. Ce facilități ar urma să primească Kievul
11:51
Friedrich Merz vrea un statut special pentru Ucraina înaintea aderării complete la UE. Ce facilități ar urma să primească Kievul
EXCLUSIV Anularea alegerilor, o confruntare între grupările din servicii? Marius Oprea: Georgescu e pe placul uneia/A câștigat acea parte care mai și lucrează
11:48
Anularea alegerilor, o confruntare între grupările din servicii? Marius Oprea: Georgescu e pe placul uneia/A câștigat acea parte care mai și lucrează
FLASH NEWS Kremlinul intensifică propaganda împotriva lui Merz înaintea alegerilor din Germania. Cum vrea Putin să împingă extrema dreaptă AfD la putere
11:29
Kremlinul intensifică propaganda împotriva lui Merz înaintea alegerilor din Germania. Cum vrea Putin să împingă extrema dreaptă AfD la putere
RĂZBOI Rusia a transferat muniții nucleare în Belarus pentru exercițiile militare comune
11:14
Rusia a transferat muniții nucleare în Belarus pentru exercițiile militare comune
VIDEO Ion Cristoiu: Lăsat de partide să rezolve Criza, Nicușor Dan o adâncește de la o zi la alta
10:45
Ion Cristoiu: Lăsat de partide să rezolve Criza, Nicușor Dan o adâncește de la o zi la alta

Cele mai noi

Trimite acest link pe