Scandal violent izbucnit din gelozie, în Vaslui. Un bărbat a ajuns la închisoare după ce a intrat în casa rivalului său și l-a bătut măr

Scandal violent izbucnit din gelozie, în Vaslui / imagine cu caracter ilustrativ
Condamnat inițial de Judecătoria Huși la doi ani de închisoare cu suspendare pentru vătămare corporală, un tânăr în vârstă de 27 de ani va ajunge, totuși, după gratii. Curtea de Apel Iași a decis înăsprirea pedepsei, magistrații fiind de părere că bărbatul trebuie să ajungă în detenție deoarece gravitatea faptelor nu justifică o sancțiune cu suspendare.

Astfel, el a primit o pedeapsă de trei ani cu executare.

Ce s-a întâmplat, de fapt

Incidentul care i-a adus tânărului condamnarea s-a petrecut în noaptea de 18 spre 19 noiembrie 2024, în comuna Oltenești, din județul Vaslui. Orbit de gelozie după ce femeia cu care trăia în concubinaj îl părăsise pentru un alt bărbat, agresorul a mers la locuința rivalului și a intrat peste acesta, noaptea. Victima a fost atacată chiar în timp ce dormea și a fost lovită cu o violență extremă, suferind răni grave care au necesitat în jur de 50 de zile de îngrijiri medicale și mai multe intervenții chirurgicale.

Potrivit anchetatorilor, bărbatul bătut a ajuns la Spitalul Municipal Huși cu traumatisme severe la nivelul capului și toracelui, coaste fracturate și splina ruptă. Medicii au reușit cu greu să îi salveze viața.

În timpul conflictului, agresorul ar fi pus mâna și pe un cuțit, însă tragedia a fost împiedicată chiar de femeia care se afla în locuință. Din declarațiile depuse la dosar, ea i-ar fi promis atacatorului că va pleca împreună cu el dacă îl lasă în viață pe bărbatul bătut.

La proces, inculpatul și-a recunoscut faptele, dar a insistat că a acționat sub impulsul geloziei. El a dat vina pe fosta parteneră de viață, mamă a cinci copii, care îl părăsise pentru un alt bărbat din comună.

Pentru judecătorii din Huși, nu era un pericol social

Judecătorii din Huși au considerat că tânărul poate fi reabilitat în libertate, motiv pentru care i-au suspendat pedeapsa, obligându-l doar să facă muncă în folosul comunității. Dar procurorul de caz a contestat hotărârea, iar Curtea de Apel Iași a admis apelul. Astfel, agresorul a fost condamnat definitiv la trei ani de închisoare cu executare. În motivarea soluției au cântărit atât brutalitatea agresiunii, cât și antecedentele inculpatului, care mai avusese probleme cu legea în trecut.

Victima a primit și despăgubiri morale în valoare de 2.000 de euro. Totodată, Spitalul Municipal Huși s-a constituit parte civilă în dosar. Instanța l-a obligat pe inculpat să achite aproape 17.000 de lei către unitatea medicală, potrivit vremeanoua.ro.

