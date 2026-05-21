Cum se schimbă vremea în următoarele ore. Ploi, fulgere și rafale puternice de vânt în mai multe regiuni. Prognoza de la ANM, exclusiv pentru Gândul

Vreme capricioasă spre sfâșitul lunii mai, iar ploile și intensificările vântului fac parte integrantă din tabloul general al fiecărei zile. Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis o atenționare cod galben, valabilă până astăzi, la ora 21:00.

„Vor fi intensificări ale vântului în Moldova, nord-estul Munteniei și sudul Banatului, cu viteze de 50…65 km/h”, transmite ANM.

„Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în special în jumătatea de est a țării, ce se va manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp. Vântul va avea intensificări temporare în regiunile estice și local în cele vestice și centrale. Vor fi viteze în general de 45…55 km/h, iar în zona montană înaltă de 60…90 km/h”, se mai arată pe site-ul ANM.

ANM: „Local așteptăm averse, izolat însoțite de descărcări electric”

La solicitarea Gândul, ca în fiecare zi, meteorologul de serviciu al ANM a oferit, în exclusivitate, noi informații despre vreme.

„Astăzi ne așteaptă înnorări mai persistente în partea de nord, de centru, de est și de sud-est a teritoriului.

Local așteptăm averse, izolat însoțite de descărcări electric.

Fenomenul de interes pentru astăzi, în special, va fi vântul, mai exact intensificările vântului.

Până la orele 21:00, va fi în vigoare o atenționare meteorologică cod galben care vizează Moldova, nord-estul Munteniei și sudul Banatului.

Sunt așteptate intensificări ale vântului cu vitezele rafală de 50-65km/h”, a precizat meteorologul de serviciu al ANM, în exclusivitate pentru Gândul.

