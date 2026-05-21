SUA îl pun sub acuzare pe fostul lider cubanez Raul Castro pentru doborârea unor avioane americane în 1996. Trump crește presiunea asupra Havanei

Fostul lider al Cubei, Raúl Castro - Foto: Profimedia images
Administrația președintelui Donald Trump intensifică ofensiva împotriva regimului cubanez după punerea sub acuzare a fostului lider Raul Castro pentru doborârea unor avioane civile americane în 1996.

Statele Unite ale Americii au anunțat miercuri punerea sub acuzare a fostului lider cubanez Raúl Castro, într-un dosar legat de doborârea, în 1996, a două avioane civile aparținând grupului de exilați cubanezi „Brothers to the Rescue”, potrivit AP News.

Decizia reprezintă una dintre cele mai dure măsuri luate de administrația Donald Trump împotriva Cubei și marchează o nouă escaladare a tensiunilor dintre Washington și Havana.

Procurorii federali americani îl acuză pe Raul Castro că a ordonat personal atacul aerian asupra celor două aeronave civile Cessna, doborâte de avioane militare MiG-29 în apropiere de spațiul aerian cubanez. În urma incidentului din 24 februarie 1996, patru cetățeni americani au fost uciși.

Mandat de arestare pe numele lui Raul Castro

Potrivit procurorilor americani, actul de acuzare include capete de acuzare pentru omor și distrugerea unui avion civil. Au fost inculpați și cinci foști piloți militari cubanezi implicați în operațiune.

„A fost emis un mandat de arestare pe numele său. Așadar, ne așteptăm ca el să se prezinte aici, din proprie voință sau prin alte mijloace”, a declarat Todd Blanche, procuror general interimar al SUA, la Miami.

Oficialul american a susținut că familiile victimelor au așteptat aproape trei decenii pentru ca acest caz să ajungă în fața justiției.

„Erau civili neînarmați și efectuau misiuni umanitare”, a declarat Blanche despre victimele atacului.

AP News scrie că măsura reprezintă o amenințare reală pentru fostul lider cubanez, mai ales după precedentul creat de capturarea fostului președinte venezuelean Nicolás Maduro de către forțele americane.

Havana acuză SUA că pregătesc o agresiune

Miguel Díaz-Canel a condamnat imediat acuzațiile formulate de Washington și a susținut că acestea fac parte dintr-o campanie politică împotriva Cubei. Liderul cubanez a acuzat Statele Unite că încearcă să „justifice nebunia unei agresiuni militare împotriva Cubei”.

Miguel Diaz-Canel, președintele Cubei – Foto: Mediafax foto

Autoritățile de la Havana susțin că avioanele grupului „Brothers to the Rescue” încălcau în mod repetat spațiul aerian cubanez și reprezentau o amenințare la adresa securității statului.

Tensiunile dintre cele două țări au crescut puternic în ultimele luni, după ce administrația Trump a impus noi sancțiuni economice și restricții împotriva regimului cubanez. Administrația americană și-a intensificat discursul privind schimbarea regimului de la Havana, mai ales după capturarea lui Nicolás Maduro, aliat apropiat al Cubei.

Blocajul impus de Washington asupra livrărilor de combustibil către Cuba a provocat pene masive de curent, penurie alimentară și agravarea crizei economice de pe insulă.

Totodată, Marco Rubio a transmis miercuri un mesaj direct către populația cubaneză, îndemnând la susținerea unei economii de piață și a unei noi conduceri politice.

„În SUA, suntem gata să deschidem un nou capitol în relația dintre popoarele noastre”, a declarat Marco Rubio.

