Cristian Lisandru
Putin și Xi, „conștiință comună” și „prietenie fără limite”. SUA vor avea nevoie de aliați pentru a contesta strategia „dezbină și cucerește”, folosită de Moscova și Beijing
Vladimir Putin și Xi Jinping se întâlnesc, în 2026, pentru cincizecea oară, începând din anul 2012. Niciun alt lider mondial nu a stat atâta timp față în față cu secretarul general al Partidului Comunist Chinez (PCC). Nu este vorba doar de formă, consideră Christopher Walker într-o analiză publicată de Centrul pentru Analiza Politicii Europene (CEPA). Este o relație de fond.

Călătoria lui Putin la Beijing coincide cu cea de-a 25-a aniversare a Tratatului de prietenie sino-rus din 2001.

  • Tratatul a fost o reflectare a duratei și profunzimii relațiilor care s-au format de-a lungul timpului între aceste autocrații ambițioase.
  • Relația a atins un nou nivel din 2012.
  • Aceasta se datorează, în mare măsură, legăturii personale dezvoltate între Xi și Putin în această perioadă.

„De când Xi a devenit liderul suprem al Chinei, la sfârșitul anului 2012, la câteva luni după ce Putin a revenit la președinția rusă, legăturile bilaterale dintre cele două țări s-au adâncit. Totul a devenit un schimb de replici remarcabil de strâns și susținut între lideri”, notează Christopher Walker, vicepreședintele CEPA.

Declarația comună din 2022

În timp ce Putin plănuia ocuparea Crimeei, în 2014, și infiltrarea în estul Ucrainei, Xi adopta simultan o abordare conflictuală în Marea Chinei de Sud.

Această postură beligerantă era un semn al ambițiilor mai sumbre pe care aceste regimuri le nutreau.

Până la momentul invadării Ucrainei de către Rusia, cei doi lideri atinseseră ceea ce ar putea fi descris ca o conștiință comună.

  • Ca răspuns la semnalele de sus, birocrațiile lor și-au extins treptat legăturile în mai multe domenii, inclusiv mass-media și informația, cooperarea militară, relațiile economice și practicile de guvernare.
  • Pe măsură ce acești lideri autoritari au devenit mai siguri pe ei, și-au articulat ambițiile în moduri care ar fi trebuit să atragă o atenție mai serioasă din partea observatorilor din Occident.

În februarie 2022, în urma unui summit de la Beijing, Xi și Putin au emis o declarație comună în care descriau relațiile dintre China și Rusia ca fiind o  prietenie „fără limite”. 

Câteva zile mai târziu, Moscova a lansat atacul său neprovocat. A trimis zeci de mii de soldați peste granița cu Ucraina. A răsturnat securitatea europeană și globală într-un mod nemaivăzut din prima jumătate a secolului XX”, continuă Christopher Walker.

Căsătorie de conveniență?

Beijingul a sprijinit războiul Rusiei în Ucraina prin exporturi cu dublă utilizare  de mașini-unelte, praf de pușcă și substanțe chimice, alături de operațiuni informaționale coordonate.

Beijingul susține că acționează ca un actor neutru. Dar, cu sprijinul său indispensabil și cu cel al altor regimuri cu aceeași mentalitate, precum Iranul, Coreea de Nord și Belarus, regimul rus și-a menținut efortul de război timp de mai bine de patru ani.

Atât China, cât și Rusia oferă sprijin Iranului în moduri care complică eforturile SUA. Sprijinul se concretizează prin linii de intervenție economice vitale, al cooperării militare și de informații, al tacticilor cu drone culese de pe linia frontului din Ucraina și al operațiunilor de informare și propagandă.

  • O vreme, mulți observatori ai Chinei și Rusiei au fost sceptici că relația dintre aceste țări s-ar putea adânci și dăinui.
  • O mare parte a analizei s-a bazat pe reticența istorică dintre Moscova și Beijing (inclusiv pe ciocniri serioase între armatele lor).
  • Unii văd Moscova ca fiind dispusă să funcționeze ca un partener minor într-o căsătorie de conveniență.

Dar aceasta este o gândire demodată. A devenit clar că Xi și Putin au dezvoltat o relație strânsă și au o viziune comună asupra modului în care ar trebui să fie organizată lumea.

Ambii lideri îmbrățișează un crez care privilegiază puterea statului în detrimentul libertății individuale. Crezul este fundamental ostil liberei exprimări, dezbaterii deschise și gândirii independente”, punctează Christopher Walker.

„Putin a ipotecat viitorul Rusiei”

Putin se află acum în al doilea sfert de secol la putere. Xi este în anul 14. Niciunul dintre ei nu intenționează să dispară. Dimpotrivă, intenționează să-și urmărească obiectivele cât mai mult timp posibil.

Economia și structura de guvernare a Rusiei sunt decrepite. Putin a ipotecat viitorul Rusiei și încearcă să modeleze și pe cel al Europei.

În ciuda propagandei neobosite despre  inviolabilitatea și ascensiunea sa inevitabilă, sistemul chinez are probleme profunde și persistente.

  • Șomaj masiv în rândul tinerilor.
  • Decalaje demografice acute.
  • Criză în sectorul imobiliar.
  • Un sistem politic care are din ce în ce mai puține pârghii politice pentru a aborda în mod semnificativ aceste provocări structurale grave.

SUA vor avea nevoie de aliați pentru a contesta strategiile de tip „dezbină și cucerește” folosite de Moscova și Beijing. Putin și Xi înțeleg că alianțele sunt parte integrantă a puterii SUA”, explică Christopher Walker.

O Rusie slăbită s-a aliat cu China”

Xi și Putin vor găsi, fără îndoială, modalități de a-și continua strategia de separare a aliaților democratici.

Administrația Trump ar trebui să recunoască faptul că este în interesul securității naționale a SUA să consolideze relațiile cu aliații naturali.

  • Și asta în contextul unei concurențe tot mai intense cu parteneriatul acum matur dintre China și Rusia.
  • O Rusie slăbită s-a aliat cu China, alături de Iran și alte regimuri autoritare, împotriva Statelor Unite și a aliaților săi naturali.

În absența unei abordări concertate din partea democrațiilor, autocrații își vor continua ambiția de a stabili o ordine mondială diferită”, încheie Christopher Walker.

