Leguma care îngrașă mai mult decât slănina. Semnalul de alarmă tras de dr. Mihaela Bilic

Care este leguma care îngrașă mai mult decât slănina și semnalul de alarmă tras de dr. Mihaela Bilic. Celebrul nutriționist Mihaela Bilic și-a concentrat atenția, de data aceasta, asupra avocado-ului, un fruct exotic originar din Mexic, renumit pentru conținutul său ridicat de grăsimi sănătoase și textura cremoasă. Avocado este considerat un superaliment versatil, folosit atât în preparate sărate, precum renumitul guacamole, cât și în rețete dulci sau smoothie-uri.

„La ce categorie de alimente încadrăm avocado? Ei, bine, nu-l putem pune nici la fructe, nici la legume, pentru că are multe grăsimi. Mai degrabă îl punem la oleaginoase, alături de migdale și nuci. Cum se mănâncă avocado? Ca atare, proaspăt. Fie pus în salate, în loc de ulei, fie pus pe pâine, în sanwich-uri, în loc de unt. Care este porția corectă? Ei bine, jumătate de fruct, cam 100 de grame, care înseamnă 150 de calorii, 7 grame de fibre, 15 grame de grăsime, vitamina E și vitamina K, plus fitosteroni care scad colesterolul din sânge. Și, apropo de colesterol, vitamina E se leagă de LDL colesterol și nu îl lasă să se lipească de pereții vaselor de sânge. Un alt mic secret: avocado se mănâncă crud. Prin încălzire, taninurile din structura lui devin amare. Din America de Sud”, spune Mihaela Bilic.

De precizat este că, avocado este considerat deopotrivă fruct și legumă. Din punct de vedere botanic, el este un fruct, dar din punct de vedere gastronomic, avocado poate fi considerat o legumă.

De celaltă parte, slănina este foarte bogată în calorii, având între 600 și 850 kcal/100 g în funcție de sortiment, ceea ce înseamnă că poate duce la îngrășare dacă o consumi în exces.

