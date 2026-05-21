Prima pagină » Actualitate » Leguma care îngrașă mai mult decât slănina. Semnalul de alarmă tras de dr. Mihaela Bilic

Leguma care îngrașă mai mult decât slănina. Semnalul de alarmă tras de dr. Mihaela Bilic

Leguma care îngrașă mai mult decât slănina. Semnalul de alarmă tras de dr. Mihaela Bilic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Care este leguma care îngrașă mai mult decât slănina și semnalul de alarmă tras de dr. Mihaela Bilic. Celebrul nutriționist Mihaela Bilic și-a concentrat atenția, de data aceasta, asupra avocado-ului, un fruct exotic originar din Mexic, renumit pentru conținutul său ridicat de grăsimi sănătoase și textura cremoasă. Avocado este considerat un superaliment versatil, folosit atât în preparate sărate, precum renumitul guacamole, cât și în rețete dulci sau smoothie-uri.

„La ce categorie de alimente încadrăm avocado? Ei, bine, nu-l putem pune nici la fructe, nici la legume, pentru că are multe grăsimi. Mai degrabă îl punem la oleaginoase, alături de migdale și nuci. Cum se mănâncă avocado? Ca atare, proaspăt. Fie pus în salate, în loc de ulei, fie pus pe pâine, în sanwich-uri, în loc de unt. Care este porția corectă? Ei bine, jumătate de fruct, cam 100 de grame, care înseamnă 150 de calorii, 7 grame de fibre, 15 grame de grăsime, vitamina E și vitamina K, plus fitosteroni care scad colesterolul din sânge.

Și, apropo de colesterol, vitamina E se leagă de LDL colesterol și nu îl lasă să se lipească de pereții vaselor de sânge. Un alt mic secret: avocado se mănâncă crud. Prin încălzire, taninurile din structura lui devin amare. Din America de Sud”, spune Mihaela Bilic.

De precizat este că, avocado este considerat deopotrivă fruct și legumă. Din punct de vedere botanic, el este un fruct, dar din punct de vedere gastronomic, avocado poate fi considerat o legumă.

De celaltă parte, slănina este foarte bogată în calorii, având între 600 și 850 kcal/100 g în funcție de sortiment, ceea ce înseamnă că poate duce la îngrășare dacă o consumi în exces.

Autorul recomandă:

Cât de sănătoasă este o masă cu avocado și ouă. Greșeala pe care o facem când încercăm să reducem din calorii

Recomandarea video

Citește și

INCIDENT Scandal violent izbucnit din gelozie, în Vaslui. Un bărbat a ajuns la închisoare după ce a intrat în casa rivalului său și l-a bătut măr
11:12
Scandal violent izbucnit din gelozie, în Vaslui. Un bărbat a ajuns la închisoare după ce a intrat în casa rivalului său și l-a bătut măr
ACTUALITATE Viorel Cataramă: „PNL-iștii au plecat de la ideea că nu se poate face un guvern, iar Bolojan rămâne încă 2 ani premier interimar”
11:00
Viorel Cataramă: „PNL-iștii au plecat de la ideea că nu se poate face un guvern, iar Bolojan rămâne încă 2 ani premier interimar”
EMISIUNI ‘’Cu Gândul la București’’ începe joi, 21 mai, de la ora 19:00. Invitat: Mariana Garștea
11:00
‘’Cu Gândul la București’’ începe joi, 21 mai, de la ora 19:00. Invitat: Mariana Garștea
COMUNICAT Uniunea Europeană evaluează introducerea taxei pentru educație asupra marilor platforme de jocuri de noroc propusă de eurodeputatul Victor Negrescu
10:50
Uniunea Europeană evaluează introducerea taxei pentru educație asupra marilor platforme de jocuri de noroc propusă de eurodeputatul Victor Negrescu
ULTIMA ORĂ Un lift de la Ministerul Transporturilor a căzut în gol. Înăuntru se aflau șapte persoane. În ce stare sunt acum. Cablurile liftului ar fi fost schimbate ieri
10:42
Un lift de la Ministerul Transporturilor a căzut în gol. Înăuntru se aflau șapte persoane. În ce stare sunt acum. Cablurile liftului ar fi fost schimbate ieri
MARIUS TUCĂ SHOW Viorel Cataramă: „Ciucu este «copilul» politic al Monicăi Macovei”
10:30
Viorel Cataramă: „Ciucu este «copilul» politic al Monicăi Macovei”
Mediafax
„Hope”, filmul SF sud-coreean care a șocat Cannes-ul. Publicul a aplaudat în timpul proiecției
Digi24
Putin a anulat conferinţa de presă și a plecat din China. Ce l-a nemulțumit pe liderul de la Kremlin
Cancan.ro
Ilona Stepan, membra a juriului din Moldova la Eurovision, a rupt tăcerea. De ce a primit România 3 puncte, de fapt
Prosport.ro
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o „mamă cu trei copii”
Adevarul
Armele pe care dăm miliarde, dar prezintă risc pentru viețile militarilor în război. General NATO: „Există soluții mai ieftine și mai sigure”
Mediafax
Bonul din 2007, greu de imaginat azi! Ce cumpărai cu 18,54 lei și cât ar costa acum același coș
Click
A renunțat la munca de birou și și-a construit o căsuță din panouri de paie: „Rămâneam fără bani și eram nevoit să mă împrumut”
Digi24
Ajutorul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina nu vine gratuit: Condițiile puse de Bruxelles pentru eliberarea primei tranșe
Cancan.ro
Cine era Georgiana, românca găsită moartă sub ruine în Germania. Avea doar 25 de ani
Ce se întâmplă doctore
Cât câștigă Andra pentru un concert. Suma uriașă pe care o încasează artista. Măruță a dezvăluit TOT
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Veste uriașă de la Finanțe! Se dau mai mulți bani pentru Programul Rabla 2026
Descopera.ro
O coliziune de proporții a lovit Calea Lactee!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O pescăriţă nervoasă, către pestişorul de aur – Ti-am spus să faci din bărbatul meu un armăsar!
Descopera.ro
Oamenii de știință au elucidat legătura dintre cafea și tensiunea arterială
FLASH NEWS Fostul șef al Autorității Rutiere Române, Cristian Anton, adus în cătușe la DNA. Dosarul șpăgilor pentru examene ARR intră într-o nouă etapă
12:03
Fostul șef al Autorității Rutiere Române, Cristian Anton, adus în cătușe la DNA. Dosarul șpăgilor pentru examene ARR intră într-o nouă etapă
POLITICĂ Friedrich Merz vrea un statut special pentru Ucraina înaintea aderării complete la UE. Ce facilități ar urma să primească Kievul
11:51
Friedrich Merz vrea un statut special pentru Ucraina înaintea aderării complete la UE. Ce facilități ar urma să primească Kievul
EXCLUSIV Anularea alegerilor, o confruntare între grupările din servicii? Marius Oprea: Georgescu e pe placul uneia/A câștigat acea parte care mai și lucrează
11:48
Anularea alegerilor, o confruntare între grupările din servicii? Marius Oprea: Georgescu e pe placul uneia/A câștigat acea parte care mai și lucrează
FLASH NEWS Kremlinul intensifică propaganda împotriva lui Merz înaintea alegerilor din Germania. Cum vrea Putin să împingă extrema dreaptă AfD la putere
11:29
Kremlinul intensifică propaganda împotriva lui Merz înaintea alegerilor din Germania. Cum vrea Putin să împingă extrema dreaptă AfD la putere
RĂZBOI Rusia a transferat muniții nucleare în Belarus pentru exercițiile militare comune
11:14
Rusia a transferat muniții nucleare în Belarus pentru exercițiile militare comune
VIDEO Ion Cristoiu: Lăsat de partide să rezolve Criza, Nicușor Dan o adâncește de la o zi la alta
10:45
Ion Cristoiu: Lăsat de partide să rezolve Criza, Nicușor Dan o adâncește de la o zi la alta

Cele mai noi

Trimite acest link pe