Un lift de la Ministerul Transporturilor a căzut în gol. Înăuntru se aflau șapte persoane. În ce stare sunt acum. Cablurile liftului ar fi fost schimbate ieri

Adina AnghelescuAndrei Dumitrescu
Un lift de la Ministerul Transporturilor, în care se aflau șapte persoane, a căzut în gol mai multe etaje. Cinci persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, două dintre ele suferind fracturi, potrivit pompierilor.

UPDATE 11.55 | Comisie internă de anchetă la Ministerul Transporturilor

„În cursul dimineții de astăzi, 21.05.2026, la nivelul unui ascensor care deservește clădirea PALAT CFR s-a întâmplat un incident tehnic. Liftul a căzut în gol câteva etaje. Menționăm că în lift se aflau persoane care sunt angajate în incinta clădirii. Din fericire persoanele aflate în ascensor nu au suferit răni grave.

La fața locului s-au deplasat echipaje ale ISU, Poliției și echipaje de la Ambulanța.

În prezent s-a luat decizia ca toate lifturile din incinta Palat CFR să fie oprite pentru verificări suplimentare.

Totodată, s-a constituit o comisie internă de anchetă care să verifice toate împrejurările în care s-a produs incidentul.

Pe măsură de vom avea mai multe informații vom face o nouă comunicare”, a anunțat Ministerul Transporturilor.

UPDATE 11.50 | Compania care administrează Palatul CFR a oprit toate lifturile din clădire

„În cursul zilei de astăzi 21 mai 2026 la nivelul unui ascensor situat în Palatul CFR a avut loc un incident regretabil.

Prioritatea noastră absolută, în acest moment, este siguranța tuturor celor care tranzitează clădirea și elucidarea rapidă a cauzelor acestui eveniment.

Pentru o corectă și completă informare, precizăm următoarele:

– În cursul zilei de ieri, la liftul în cauză au fost efectuate lucrări de revizie majoră, fiind înlocuite integral cablurile de tracțiune.
– Instalația de ridicat deținea toate verificările tehnice la zi, inclusiv autorizația de funcționare din partea Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat, fiind considerată sigură pentru exploatare conform normelor în vigoare.

După producerea incidentului au fost luate de urgență următoarele măsuri:

1. În prezent, s-a luat decizia ca toate lifturile din incinta Palatului CFR să fie oprite imediat de la funcționare pentru verificări suplimentare amănunțite.

2. Directorul General a convocat de urgență, la sediul instituției, conducerea și specialiștii firmei care asigură mentenanța lifturilor. Aceștia vor trebui să dea explicații detaliate cu privire la modul în care au fost efectuate lucrările de ieri și să participe la expertiza tehnică.

«Siguranța angajaților și a vizitatorilor din Palatul CFR este prioritatea noastră. Deși echipamentul avea toate avizele ISCIR legale și cablurile abia fuseseră schimbate, un astfel de incident este inacceptabil. Vom merge până la capăt cu ancheta. Dacă se va constata o eroare umană sau de execuție din partea firmei de mentenanță, vom aplica cele mai drastice măsuri legale și contractuale», a declarat directorul general Vlad Secăreanu.

Regretăm disconfortul creat și vom depune toate eforturile pentru ca activitatea în clădire să se desfășoare în condiții de maximă siguranță.

Societatea va colabora transparent cu toate organele de anchetă și vor fi date noi detalii pe măsură ce investigația tehnică va avansa”, au transmis reprezentanții companiei GRUP EXPLOATARE ŞI ÎNTREŢINERE PALAT C.F.R. S.A.

UPDATE 11.31 | ISU-BIF revine: au fost șapte persoane în lift, nu șase. Cinci au necesitat îngrijiri medicale

„Actualizare

În lift au fost 7 persoane și nu este cunoscut nivelul de la care a căzut în gol

Dintre cele 7 victime (2 bărbați și 5 femei), 5 au necesitat îngrijiri medicale:

– bărbat 38 ani transportat la Spitalul Militar Central cu fractură membru drept inferior
– ⁠femeie 42 ani transportată la Spitalul Universitar cu fractură membru drept inferior
– ⁠femeie 46 ani transportată la Spitalul Militar Central cu dureri în zona membrului inferior stâng

– ⁠femeie 53 ani care prezintă dureri în zona membrelor inferioare
– ⁠femeie 33 ani care prezintă dureri în zona membrului inferior drept (zona gleznei)”, au transmis pompierii.

UPDATE 11.29 | Poliția Capitalei: Activitățile sunt în dinamică

„Astăzi, 21 mai 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 3 Poliție au fost sesizați, în jurul orei 10.22, cu privire la faptul că, în incinta unei instituții din Sectorul 1, ar fi căzut în gol un lift.

Polițiști din cadrul subunității care s-au deplasat cu operativitate la fața locului au constatat că aspectele sesizate se confirmă.

De asemenea, s-a procedat la delimitarea locului și demararea tuturor activităților specifice.

Din primele date, în interiorul liftului, la momentul accidentului, se aflau mai multe persoane.

Totodată, la adresă s-au deplasat mai multe echipaje din cadrul ISU -BIF, care au evacuat toate persoanele din lift și au acordat primul ajutor.

La acest moment, activitățile sunt în dinamică.

Verificările sunt efectuate de către polițiști din cadrul Secției 3 Poliție, în vederea stabilirii situației de fapt și a împrejurărilor în care a avut loc evenimentul”, au transmis reprezentanții Poliției Capitalei.

UPDATE 11.15 | Arafat: În acest moment, situația este sub control

Șeful DSU, Raed Arafat, a confirmat că în lift se aflau șase persoane și că nicio victimă nu este în stare gravă.

„Nu avem nici persoană rănită grav, au leziuni, dar nu să le pună viața în pericol, în acest moment situația este sub control, nu mai e nicio persoană prinsă în lift”, a explicat Raed Arafat într-o intervenție la Antena 3 CNN.

UPDATE 11.04 | Cablurile liftului ar fi fost schimbate ieri

Potrivit surselor Gândul, mentenanța lifturilor a fost făcută chiar ieri de către o firmă care are contract cu Ministerul Transporturilor. Tot ieri ar fi fost schimbate și cablurile la liftul prăbușit azi.

UPDATE 10.55 | Trei persoane vor fi duse la spital

„În acest moment, sunt trei persoane care vor fi transportate la spital pentru investigații suplimentare, ca urmare a acuzelor medicale”, au transmis reprezentanții ISU București – Ilfov.

UPDATE 10.47  | Persoanele au fost scoase din lift

„În urmă cu scurt timp, am intervenit la Palatul CFR, Bulevardul Dinicu Golescu, ca urmare a căderii cabinei unui lift. În interior se aflau 6 persoane, care au fost scoase din lift. În acest moment i se acordă primul ajutor unei persoane cu dureri la nivelul gleznei”, au transmis reprezentanții pompierilor.

Știrea inițială

Potrivit surselor Gândul, una dintre cele șase persoane este evaluată de medici în aceste momente. Ar fi vorba de o femeie, care acuză dureri la membrele inferioare. La fața locului sunt două autospeciale de pompieri, două ambulanțe SMURD și mai multe mașini de poliție.

Una dintre victime va fi transportată la spital pentru că a suferit un atac de panică.

Liftul ar fi plecat de la mezanin, mai arată sursele Gândul.

Cercetarea penală care va fi deschisă va evidenția când anume s-a făcut ultima mentenanță la ascensoare, susțin sursele citate. Politiștii ar fi cerut deja documente despre ultima revizie tehnică realizată la ascensoare. Cercetarea la fața locului va fi realizată în ancheta deschisă in rem pentru vătămare din culpă.

Între cei șase ocupanți ai liftului se aflau un funcționar bancar și doi angajați ai Metrorex, potrivit surselor noastre.

Știre în curs de actualizare

