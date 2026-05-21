Viorel Cataramă: „PNL-iștii mai așteaptă câteva zile. Ilie Bolojan este deja istorie”

Invitat la Marius Tucă Show, Viorel Cataramă a vorbit despre cum Ilie Bolojan este deja istorie. Acesta spune că în ultima perioadă se fac foarte multe scenarii, dar nimeni nu ia în considerare strategia președintelui. Nicușor Dan a spus că exclude scenariul alegerilor anticipate și nu vrea AUR la guvernare. Cataramă amintește și ce a „permis” președintele: refacerea coaliției, dar fără Ilie Bolojan ca prim-ministru. El subliniază că acesta a fost un semnal clar transmis de Nicușor către membrii PNL-ului.
„Noi doi, când vorbim acuma, vorbim prea mult de Ilie Bolojan. Pentru că Ilie Bolojan deja este istorie. Și vă spun din ce cauză este istorie. Pentru că în ultimele zile toată lumea face tot felul de scenarii, dar nimeni nu ia în considerare în mod serios discursul președintelui Nicușor Dan, după consultarea oficială cu partidele. Ce ne-a spus acolo președintele? Domnule, sunt excluse alegerile anticipate, este exclusă participarea AUR. Ce este permis: refacerea coaliției pro-occidentale, dar nu cu Bolojan prim-ministru. În mod explicit, direct. Deci ăsta a fost un semnal clar, în primul rând către membrii Partidului Național Liberal.”, a declarat omul de afaceri.