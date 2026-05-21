Prima pagină » Știri externe » Rusia a transferat muniții nucleare în Belarus pentru exercițiile militare comune

Rusia a transferat muniții nucleare în Belarus pentru exercițiile militare comune

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Rusia a transferat muniții nucleare către facilități de depozitare din Belarus, în cadrul unor exerciții militare desfășurate simultan pe teritoriul celor două state, a anunțat joi Ministerul rus al Apărării.

„Ca parte a exercițiului forțelor nucleare, muniții nucleare au fost livrate la facilitățile de depozitare din zona de dislocare a brigăzii de rachete din Republica Belarus”, a transmis ministerul într-un comunicat, conform Reuters.

Moscova: munițiile nucleare au fost livrate în Belarus

Exercițiul militar, început marți și programat să dureze trei zile, se desfășoară atât în Rusia, cât și în Belarus. Potrivit Moscovei, acesta are loc într-un moment în care Federația Rusă se află într-o confruntare „existențială” cu Occidentul pe tema războiului din Ucraina.

Autoritățile ruse au precizat că unitatea de rachete din Belarus desfășoară exerciții de pregătire pentru primirea „munițiilor speciale” destinate sistemului tactic mobil de rachete Iskander-M.

Conform Ministerului Apărării, militarii se antrenează pentru încărcarea munițiilor pe vehiculele de lansare și pentru deplasarea discretă către zone desemnate, unde ar urma să fie pregătite eventuale lansări.

Ce este sistemul Iskander-M

Iskander-M, cunoscut de NATO sub numele de cod „SS-26 Stone”, a înlocuit vechile rachete sovietice „Scud”.

Sistemul are o rază de acțiune de până la aproximativ 500 de kilometri și poate transporta atât focoase convenționale, cât și încărcături nucleare. Mobilitatea sa îi permite să fie mutat rapid și operat din diferite poziții de lansare.

Semnale nucleare repetate din partea Kremlinului

Pe parcursul războiului din Ucraina, președintele rus Vladimir Putin a invocat în mod repetat capacitățile nucleare ale Rusiei, în ceea ce analiștii interpretează drept un avertisment adresat Occidentului pentru a limita sprijinul militar oferit Kievului.

În paralel, Kremlinul a criticat miercuri declarațiile ministrului de externe al Lituaniei, Kęstutis Budrys, calificându-le drept „aproape de nebunie” după ce oficialul a afirmat că NATO trebuie să demonstreze Moscovei că poate pătrunde în enclava rusă Kaliningrad.

Kaliningrad, punct strategic între state NATO

Kaliningrad este situată între Lituania și Polonia, două state membre NATO aflate pe litoralul baltic.

Regiunea are aproximativ un milion de locuitori și este puternic militarizată, găzduind cartierul general al Flotei Baltice a Rusiei.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

POLITICĂ Friedrich Merz vrea un statut special pentru Ucraina înaintea aderării complete la UE. Ce facilități ar urma să primească Kievul
11:51
Friedrich Merz vrea un statut special pentru Ucraina înaintea aderării complete la UE. Ce facilități ar urma să primească Kievul
FLASH NEWS Kremlinul intensifică propaganda împotriva lui Merz înaintea alegerilor din Germania. Cum vrea Putin să împingă extrema dreaptă AfD la putere
11:29
Kremlinul intensifică propaganda împotriva lui Merz înaintea alegerilor din Germania. Cum vrea Putin să împingă extrema dreaptă AfD la putere
FLASH NEWS SUA îl pun sub acuzare pe fostul lider cubanez Raul Castro pentru doborârea unor avioane americane în 1996. Trump crește presiunea asupra Havanei
10:06
SUA îl pun sub acuzare pe fostul lider cubanez Raul Castro pentru doborârea unor avioane americane în 1996. Trump crește presiunea asupra Havanei
ANALIZA de 10 Putin și Xi, „conștiință comună” și „prietenie fără limite”. SUA vor avea nevoie de aliați pentru a contesta strategia „dezbină și cucerește”, folosită de Moscova și Beijing
10:00
Putin și Xi, „conștiință comună” și „prietenie fără limite”. SUA vor avea nevoie de aliați pentru a contesta strategia „dezbină și cucerește”, folosită de Moscova și Beijing
FLASH NEWS Iranul analizează oferta SUA de pace, dar avertizează că nu va ceda presiunilor. Trump: „Fie ajungem la un acord, fie vom lua nişte măsuri mai dure”
09:17
Iranul analizează oferta SUA de pace, dar avertizează că nu va ceda presiunilor. Trump: „Fie ajungem la un acord, fie vom lua nişte măsuri mai dure”
RĂZBOI Criză majoră în sectorul energetic rus după ultimele atacuri ucrainene cu drone. Aproape toate rafinăriile-cheie şi-au oprit activitatea
08:27
Criză majoră în sectorul energetic rus după ultimele atacuri ucrainene cu drone. Aproape toate rafinăriile-cheie şi-au oprit activitatea
Mediafax
„Hope”, filmul SF sud-coreean care a șocat Cannes-ul. Publicul a aplaudat în timpul proiecției
Digi24
Putin a anulat conferinţa de presă și a plecat din China. Ce l-a nemulțumit pe liderul de la Kremlin
Cancan.ro
Ilona Stepan, membra a juriului din Moldova la Eurovision, a rupt tăcerea. De ce a primit România 3 puncte, de fapt
Prosport.ro
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o „mamă cu trei copii”
Adevarul
Armele pe care dăm miliarde, dar prezintă risc pentru viețile militarilor în război. General NATO: „Există soluții mai ieftine și mai sigure”
Mediafax
Bonul din 2007, greu de imaginat azi! Ce cumpărai cu 18,54 lei și cât ar costa acum același coș
Click
A renunțat la munca de birou și și-a construit o căsuță din panouri de paie: „Rămâneam fără bani și eram nevoit să mă împrumut”
Digi24
Ajutorul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina nu vine gratuit: Condițiile puse de Bruxelles pentru eliberarea primei tranșe
Cancan.ro
Cine era Georgiana, românca găsită moartă sub ruine în Germania. Avea doar 25 de ani
Ce se întâmplă doctore
Cât câștigă Andra pentru un concert. Suma uriașă pe care o încasează artista. Măruță a dezvăluit TOT
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Veste uriașă de la Finanțe! Se dau mai mulți bani pentru Programul Rabla 2026
Descopera.ro
O coliziune de proporții a lovit Calea Lactee!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O pescăriţă nervoasă, către pestişorul de aur – Ti-am spus să faci din bărbatul meu un armăsar!
Descopera.ro
Oamenii de știință au elucidat legătura dintre cafea și tensiunea arterială
FLASH NEWS Fostul șef al Autorității Rutiere Române, Cristian Anton, adus în cătușe la DNA. Dosarul șpăgilor pentru examene ARR intră într-o nouă etapă
12:03
Fostul șef al Autorității Rutiere Române, Cristian Anton, adus în cătușe la DNA. Dosarul șpăgilor pentru examene ARR intră într-o nouă etapă
EXCLUSIV Anularea alegerilor, o confruntare între grupările din servicii? Marius Oprea: Georgescu e pe placul uneia/A câștigat acea parte care mai și lucrează
11:48
Anularea alegerilor, o confruntare între grupările din servicii? Marius Oprea: Georgescu e pe placul uneia/A câștigat acea parte care mai și lucrează
INCIDENT Scandal violent izbucnit din gelozie, în Vaslui. Un bărbat a ajuns la închisoare după ce a intrat în casa rivalului său și l-a bătut măr
11:12
Scandal violent izbucnit din gelozie, în Vaslui. Un bărbat a ajuns la închisoare după ce a intrat în casa rivalului său și l-a bătut măr
ACTUALITATE Viorel Cataramă: „PNL-iștii au plecat de la ideea că nu se poate face un guvern, iar Bolojan rămâne încă 2 ani premier interimar”
11:00
Viorel Cataramă: „PNL-iștii au plecat de la ideea că nu se poate face un guvern, iar Bolojan rămâne încă 2 ani premier interimar”
EMISIUNI ‘’Cu Gândul la București’’ începe joi, 21 mai, de la ora 19:00. Invitat: Mariana Garștea
11:00
‘’Cu Gândul la București’’ începe joi, 21 mai, de la ora 19:00. Invitat: Mariana Garștea
COMUNICAT Uniunea Europeană evaluează introducerea taxei pentru educație asupra marilor platforme de jocuri de noroc propusă de eurodeputatul Victor Negrescu
10:50
Uniunea Europeană evaluează introducerea taxei pentru educație asupra marilor platforme de jocuri de noroc propusă de eurodeputatul Victor Negrescu

Cele mai noi

Trimite acest link pe