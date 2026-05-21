Rusia a transferat muniții nucleare în Belarus pentru exercițiile militare comune

Rusia a transferat muniții nucleare către facilități de depozitare din Belarus, în cadrul unor exerciții militare desfășurate simultan pe teritoriul celor două state, a anunțat joi Ministerul rus al Apărării.

„Ca parte a exercițiului forțelor nucleare, muniții nucleare au fost livrate la facilitățile de depozitare din zona de dislocare a brigăzii de rachete din Republica Belarus”, a transmis ministerul într-un comunicat, conform Reuters.

Exercițiul militar, început marți și programat să dureze trei zile, se desfășoară atât în Rusia, cât și în Belarus. Potrivit Moscovei, acesta are loc într-un moment în care Federația Rusă se află într-o confruntare „existențială” cu Occidentul pe tema războiului din Ucraina.

Autoritățile ruse au precizat că unitatea de rachete din Belarus desfășoară exerciții de pregătire pentru primirea „munițiilor speciale” destinate sistemului tactic mobil de rachete Iskander-M.

Conform Ministerului Apărării, militarii se antrenează pentru încărcarea munițiilor pe vehiculele de lansare și pentru deplasarea discretă către zone desemnate, unde ar urma să fie pregătite eventuale lansări.

Ce este sistemul Iskander-M

Iskander-M, cunoscut de NATO sub numele de cod „SS-26 Stone”, a înlocuit vechile rachete sovietice „Scud”.

Sistemul are o rază de acțiune de până la aproximativ 500 de kilometri și poate transporta atât focoase convenționale, cât și încărcături nucleare. Mobilitatea sa îi permite să fie mutat rapid și operat din diferite poziții de lansare.

Semnale nucleare repetate din partea Kremlinului

Pe parcursul războiului din Ucraina, președintele rus Vladimir Putin a invocat în mod repetat capacitățile nucleare ale Rusiei, în ceea ce analiștii interpretează drept un avertisment adresat Occidentului pentru a limita sprijinul militar oferit Kievului.

În paralel, Kremlinul a criticat miercuri declarațiile ministrului de externe al Lituaniei, Kęstutis Budrys, calificându-le drept „aproape de nebunie” după ce oficialul a afirmat că NATO trebuie să demonstreze Moscovei că poate pătrunde în enclava rusă Kaliningrad.

Kaliningrad, punct strategic între state NATO

Kaliningrad este situată între Lituania și Polonia, două state membre NATO aflate pe litoralul baltic.

Regiunea are aproximativ un milion de locuitori și este puternic militarizată, găzduind cartierul general al Flotei Baltice a Rusiei.

