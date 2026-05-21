Kremlinul intensifică propaganda împotriva lui Merz înaintea alegerilor din Germania. Cum vrea Putin să împingă extrema dreaptă AfD la putere

Rusia intensifică presiunea asupra cancelarului german Friedrich Merz prin propagandă, atacuri hibride și susținerea indirectă a partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania, pe fondul slăbirii coaliției de la Berlin și al crizei economice.

Vladimir Putin pare să profite de momentul politic dificil traversat de Friedrich Merz pentru a slăbi actualul guvern german și a consolida ascensiunea partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania, formațiune considerată apropiată de pozițiile Moscovei, scrie Politico.eu.

Pe fondul scăderii popularității cancelarului german, al problemelor economice și al apropierii unor alegeri regionale importante în estul Germaniei, analiști și oficiali germani avertizează că Kremlinul și-a intensificat operațiunile de influență împotriva Berlinului.

„Rusia caută parteneri în Europa pe care să-i poată folosi în propriile scopuri, iar obiectivul este, firește, ca AfD să ajungă la putere”, a declarat Chris Schulenburg, deputat CDU din Saxonia-Anhalt.

Potrivit acestuia, un succes electoral al AfD ar oferi Moscovei „un punct de sprijin strategic în Europa”.

Strategia Kremlinului vizează exploatarea vulnerabilităților interne ale Germaniei, în special nemulțumirea populației față de economie și dezbaterile legate de sprijinul militar acordat Ucrainei.

Potrivit experților citați în analiză, propaganda rusă încearcă să îl prezinte pe Friedrich Merz drept un lider slab, rupt de realitățile economice și responsabil pentru deteriorarea relațiilor energetice cu Rusia.

Moscova promovează constant ideea că refuzul Germaniei de a relua importurile de gaze rusești ar împinge țara spre declin economic. Kirill Dmitriev a susținut recent că Germania se îndreaptă spre un „colaps economic imediat și irecuperabil” fără energia rusească.

Același mesaj este promovat și de liderii AfD, care cer reluarea funcționării conductelor Nord Stream.

„Germania și-a pierdut cea mai ieftină și mai fiabilă conductă de gaz”, a declarat politicianul AfD Markus Frohnmaier.

Kremlinul mizează pe Germania de Est

Experții în securitate avertizează că fostele regiuni est-germane reprezintă terenul ideal pentru influența rusă, în condițiile în care acolo există un electorat mai receptiv la mesajele pro-Moscova.

„Germania de Est este una dintre principalele vulnerabilități ale guvernului federal”, a declarat Stefan Meister, expert în Rusia la Consiliul German pentru Relații Externe.

Potrivit unei analize realizate de think tank-ul Polisphere din Berlin, numărul articolelor critice la adresa lui Merz publicate de rețeaua media pro-Kremlin Pravda în limba germană a crescut cu aproximativ 25% în această lună.

Analiștii avertizează că aceste campanii online sunt amplificate inclusiv prin inteligență artificială și sisteme automate de propagare a informațiilor.

Putin încearcă să se prezinte drept „omul păcii”

În paralel, Kremlinul încearcă să transmită imaginea unei Rusii dispuse la dialog cu Germania și Europa, dacă la Berlin ar exista un guvern mai favorabil Moscovei. Vladimir Putin l-a menționat recent pe fostul cancelar german Gerhard Schröder drept un posibil negociator pentru discuțiile privind Ucraina. Schröder este cunoscut pentru relațiile sale apropiate cu Rusia și pentru susținerea proiectelor energetice Nord Stream.

În același timp, lidera AfD, Alice Weidel, a declarat că partidul său dorește „pace și dialog” cu Rusia și a sugerat că Ucraina reprezintă un risc de securitate pentru Germania.

„Un guvern german condus de AfD va pleda pentru pace cu Rusia”, a afirmat Alice Weidel.

Pe măsură ce alegerile regionale din estul Germaniei se apropie, serviciile și experții germani se așteaptă la intensificarea campaniilor de influență și dezinformare venite dinspre Moscova.

