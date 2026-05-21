Viorel Cataramă: „PNL-iștii au plecat de la ideea că nu se poate face un guvern, iar Bolojan rămâne încă 2 ani premier interimar"

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Viorel Cataramă, om de afaceri român și membru PNL, a vorbit despre faptul că PNL-iștii au plecat de la ideea că nu se poate face un guvern. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Viorel Cataramă: „Deocamdată, astăzi, când noi doi vorbim aici, Partidul Național Liberal guvernează România și își pune oameni în toate structurile disponibile. În fiecare zi sunt tot mai multe structuri disponibile.”

Invitat la Marius Tucă Show, Viorel Cataramă a vorbit despre faptul că PNL-iștii au plecat de la ideea că nu se poate face un guvern. Astfel, Ilie Bolojan ar rămâne un an sau doi premier interimar, afirmă acesta. El spune că această idee a plecat de la pozițiile diferite ale partidelor. Cataramă subliniază că în acest moment PNL își pune oamenii în toate structurile disponibile. Politicianul precizează că Alin Tișe este în pericol de a fi dat afară din partid. Tișe s-a opus directivelor lui Bolojan.

„Explicația mea este foarte simplă. Atâta timp cât Ilie Bolojan este prim-ministru plin sau interimar, nimeni nu poate mișca în front. De ce? Pentru că imediat s-a acreditat ideea că nu există nicio posibilitate de formare a unui nou guvern, întrucât pozițiile partidelor sunt atât de divergente încât se pleacă de la premisa că Ilie Bolojan va guverna interimar un an sau doi. Și atunci oamenii nu riscă. Asta a fost explicația. Excluderea din Partidul Național Liberal… Uite, președintele Consiliului Județean, Alin Tișe, de la Cluj, liberal adevărat, cu poziții conservatoare, de dreapta, e în pericol de a fi dat afară din partid. Nu numai că îi dă afară din partid și faptul că-și pierd privilegiile guvernării. Deocamdată, astăzi, când noi doi vorbim aici, Partidul Național Liberal guvernează România și își pune oameni în toate structurile disponibile. În fiecare zi sunt tot mai multe structuri disponibile.”, a declarat omul de afaceri.

