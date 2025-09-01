🚨 Ursula von der Leyen a ajuns în Portul Militar Constanța. Șefa Comisiei Europene a urcat pe fregata „Regele Ferdinand” împreună cu Nicușor Dan

16:12 Ursula von der Leyen a aterizat în Portul Militar Constanța Șefa Comisiei Europene va fi preluată de o mașină până la fregata „Regele Ferdinand”, transmite info-sud-est. O conferința de presă urma să aibă loc începând cu 17.20, la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”, însă din cauza întârzierii, întreg programul de vizită și declarații a fost decalat. 15:31 Ursula von der Leyen, întâmpinată de Nicușor Dan la Constanța Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a ajuns în România şi a fost primită de preşedintele Nicuşor Dan la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu. Cei doi oficiali s-au urcat la bordul unui elicopter IAR 330 PUMA, care îi va duce în Portul Minitar Constanța. Din delegaţia prezidenţială fac parte ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, şefa Reprezentanţei Comisiei Europene în România, Ramona Chiriac, precum şi consilierii prezidenţiali Luminiţa Odobescu şi Radu Burnete.

Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, face, luni, o vizită în România, la Constanţa, unde va avea întrevederi cu preşedintele Nicuşor Dan, dar şi cu oficiali ai Armatei. Premierul Ilie Bolojan, care trebuia să participe la întrevedere, va râmâne la Bucureşti, având programată o şedinţă de Guvern şi asumarea răspunderii în Parlament.

Un atac suspectat că ar fi fost lansat de Rusia a blocat serviciile de navigație GPS la un aeroport bulgar și a forțat un avion care o transporta pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să aterizeze duminică la Plovdiv folosind hărți pe hârtie.

Trei oficiali informați cu privire la incident au declarat pentru Financial Times că incidentul este tratat ca o operațiune de interferență rusă.

Ursula von der Leyen a fost duminică după-amiaza în Bulgaria, în cadrul turului al celor șapte țări aflate „în prima linie” într-un posibil război cu Rusia. Ea s-a întâlnit cu prim-ministrul bulgar Rosen Jeleazkov.

Cei doi lideri au discutat despre apărarea și securitatea europeană și au făcut o vizită de lucru la fabrica de muniție VMZ.

Înainte de vizita la VMZ-Sopot, Partidul „Vazrazhdane” („Renașterea), o mișcare naționalistă înființată în 2014, a organizat un protest în fața amplasamentului ca semn al nemulțumirii față de vizita președintelui Comisiei Europene. Mai multe detalii AICI.

Ce va face șefa Comisiei Europene la Constanța

Conform programului anunţat luni de Administraţia Prezidenţială, la ora 15.00 este programată sosirea la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”, iar la ora 15.45, va avea loc vizitarea Fregatei „Regele Ferdinand”, aflată în Portul Militar Constanţa.

La ora 16.45 sunt programate convorbiri oficiale, la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu, urmate de o întâlnire cu militarii dislocaţi la baza aeriană.

La 17.20 preşedintele CE Ursula von der Leyen şi preşedintele Nicuşor Dan susţin o conferinţă de presă comună.

Foto: Mihai Pop/ GMN / MEDIAFAX FOTO

