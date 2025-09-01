„Președinta Comisiei Europene face o vizită militară la Constanța pe post de Feldmareșal al UE”, precizează Ion Cristoiu. La cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul a făcut o serie de precizări legate de sosirea Ursulei von der Leyen pe teritoriul țării noastre și de importanța Portului Constanța.

„Știrea potrivit căreia președinta Comisiei Europene ajunge la Constanța, în România, i-a bucurat pe mulți, deoarece, de ceva vreme, se discută despre un rol ieșit din comun al Portului Constanța în cadrul relațiilor comerciale ale Uniunii Europene cu restul lumii. Fiind port la Marea Neagră, poate deveni un hub al transporturilor dinspre Asia, pe Marea Neagră, spre Europa, dacă facem și autostrăzi. Și, în felul acesta, Portul Constanța ar concura alte porturi mari din Uniunea Europeană, dar care au dezavantajul geografic prin faptul că nu sunt în această zonă”, a precizat Ion Cristoiu.

Ion Cristoiu: „Ar fi normal ca președinta Comisiei Europene să vină la Constanța pentru a discuta cu președintele României transformarea acestui port într-un hub comercial”

„Bucuria a durat până s-a aflat programul vizitei președintei Comisiei Europene. Uniunea Europeană, orice dicționar vă va spune, este o organizație europeană economică și, în ultima vreme, politică. Așadar, ar fi normal ca președinta Comisiei Europene să vină la Constanța pentru a discuta cu președintele României transformarea acestui port într-un hub comercial de transport al Uniunii Europene. Și, având în vedere că se întâlnește cu președintele României, țară într-o profundă criză economică pe cale să devină o criză explozivă socială și chiar o criză politică, se discută măsura în care Uniunea Europeană ne-ar putea ajuta să trecem mai ușor prin această criză și cetățenii României să sufere mai puțin din cauza măsurilor de austeritate luate de Guvernul Ilie Bolojan”, a mai spus Ion Cristoiu.

Ion Cristoiu: „Uniunea Europeană n-are nicio treabă cu amenințările militare ale Rusiei și cu aceste preocupări militare”

„Bucuria aceasta s-a sfârșit brusc în momentul în care s-a aflat programul vizitei. Deci, președinta Comisiei Europene sosește la Baza Aeriană 57 din județul Constanța, vizitează Fregata Regele Ferdinand, are convorbiri oficiale la Baza Aeriană 57 Kogălniceanu, se întâlnește cu militarii dislocați în Baza Aeriană 57. Din câte se vede, este un program militar, un militar de secretar general NATO, pentru că România face parte, totuși, dintr-o organizație militară care este NATO. În Uniunea Europeană, România a intrat ca într-o organizație economică, pentru că sunt beneficii economice, morale, politice. Mai aflăm că discuțiile se vor axa cu președintele României pe consolidarea cooperării militare UE – NATO, descurajarea amenințărilor maritime și hibride și înțelegem că acest popas face parte dintr-o suită de vizite în Letonia, Finlanda, Estonia, Polonia, Lituania, Bulgaria și România, anunțate de președinta Comisiei ca fiind vizite în țările de pe flacul estic al Uniunii Europene. (…) Câteva mirări pot fi urmate de cruci. Uniunea Europeană, prin statut, este o uniune economică. O înțelegere economică, de aceea s-au strâns aceste țări, ca să rezolve probleme economice. Uniunea Europeană n-are nicio treabă cu amenințările militare ale Rusiei și cu aceste preocupări militare”, a continuat publicistul.

Ion Cristoiu: „Nu cred că a fost numită, între timp, general sau feldmareșal”

„România e membră NATO. Se vorbește mereu de flancul estic al NATO. Acum vorbim de flancul estic militar al Uniunii Europene. Totuși, ce rost mai are să facem parte din NATO, câtă vreme NATO e înlocuit cu Uniunea Europeană. Dacă e vorba de organizație militară, rămânem numai una, ca să nu mai plătim cotizație celeilalte.

În acest timp, în America, Trump se preocupă de planurile economice și la Shanghai are loc o formă a unor mari țări ale globului, tot pe probleme economice. Deci, toate marile puteri ale lumii se preocupă de planurile economice și comerciale, deoarece este vorba despre un război comercial, la ora actuală, mondial, și nu de un război mondial.

Nu în ultimul rând, ne mirăm pentru că Ursula este o persoană civilă. Nu cred că a fost numită, între timp, general sau feldmareșal. Văd că vine în această postură. Problema este că ar trebui să-l proclamăm și pe domnul Nicușor Dan. Să-l facem mareșal, că tot l-am avut pe unul Mareșalul Antonescu”, a conchis Ion Cristoiu.

