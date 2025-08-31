Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a sosit duminică după-amiaza în Bulgaria, în cadrul turului al celor șapte țări aflate „în prima linie” într-un posibil război cu Rusia.

Ea s-a întâlnit cu prim-ministrul bulgar Rosen Jeleazkov. Cei doi lideri au discutat despre apărarea și securitatea europeană și au făcut o vizită de lucru la fabrica de muniție VMZ. Ulterior, șefa Comisiei Europene și premierul bulgar au susținut o conferință comună de presă.

Ursula, întâmpinată cu proteste

Înainte de vizita la VMZ-Sopot, Partidul „Vazrazhdane” („Renașterea), o mișcare naționalistă înființată în 2014, a organizat un protest în fața amplasamentului ca semn al nemulțumirii față de vizita președintelui Comisiei Europene.

„Joi seara, înțelegem că aceasta va veni în Bulgaria. Dacă a fost invitată oficial în vizită, așa cum este corect, acest lucru ar fi trebuit să fie știut, să nu spunem cu luni, ci cu săptămâni mai devreme, iar noi am aflat despre asta joi”, a comentat Kostadin Kostadinov pentru BNT.

Jurnalistul BNT a întrebat: „Ar trebui să vă informeze?”

Kostadin Kostadinov: „Nu, să informeze poporul bulgar. Așa se face când vine un oaspete oficial din străinătate, oricine ar fi el. Nu este nimic în neregulă cu faptul că vine să-l vadă, întrebarea este de ce se ascunde acest lucru? Dacă von der Leyen crede că Rusia este un dușman al Bulgariei, marea majoritate a bulgarilor nu cred acest lucru. Măsuri preventive, în regulă, dar trebuie explicate cu un motiv specific.”

Scopul vizitei sale este o demonstrație de forță, solidaritate și sprijin pentru țările aflate în preajma războiului ruso-ucrainean și pentru stimularea industriei europene de apărare, potrivit Fakti.

Ursula vizitează țările aflate „în prima linie” într-un posibil conflict cu Rusia

Președinta Comisiei Europene se va întâlni luni, la 1 septembrie, la Constanța, cu președintele României Nicușor Dan, cu scopul de a discuta despre consolidarea cooperării dintre UE și NATO, precum și despre prevenirea, detectarea și descurajarea amenințărilor maritime și hibride.

„Sopot, Bulgaria, fabrica de muniție VMZ. Aici se produc proiectile în cantități mari.Nu numai pentru stocurile Europei, ci și pentru apărarea Ucrainei. O treime din armele livrate Ucrainei la începutul războiului proveneau din Bulgaria.Vă mulțumim pentru sprijinul acordat apărării Ucrainei. Acesta contribuie la securitatea Europei în ansamblu”, este mesajul şefei UE postat pe X.

Bulgaria și România: „Armurierii Europei”

Două uzine vor fi construite pe amplasamentele din VMZ, iar compania germană Rheinmetall va produce proiectile și praf de pușcă în Bulgaria în cadrul unor contracte în valoare de 1 miliard de euro. O parte din finanțarea proiectelor provine din mecanismul SAFE. Potrivit Știrile PRO TV, România și Bulgaria ar urma să devină „armurierii Europei”, devenind cele mai miliarizate țări ale Europei de Est, alături de Polonia și statele baltice.

Fostul ministru al Apărării, Angel Naydenov, invitat în studioul BNT în această dimineață, a vorbit despre scopul finanțărilor militare.

„Este impresionant, desigur, că von der Leyen vizitează țările care au o frontieră comună cu Belarus și Rusia. Aceste șapte țări de pe flancul estic al UE sunt, de asemenea, țări membre NATO. Vorbim despre implementarea unor proiecte legate de achiziționarea de capabilități de apărare prioritare, proiecte care vizează depășirea deficitelor în capacitățile de apărare ale țărilor care aplică și, nu în ultimul rând, proiecte legate de modernizarea bazei tehnice și tehnologice a industriei de apărare.”

