Ursula von der Leyen înfruntă două moțiuni de cenzură în Parlamentul European. Ce grupuri o vor demisă

Luni, europarlamentarii vor dezbate, iar joi vor vota asupra celor două moțiuni de cenzură depuse împotriva Ursulei von der Leyen, președinta Comisiei Europene, care va putea evalua statutul majorității sale la Strasbourg, scrie AFP, citată de Agerpres.

Calendarul acesta a fost convenit miercuri de liderii grupurilor parlamentare. Aceste moțiuni sunt depuse de extrema dreaptă și stânga radical. Însă aceste moțiuni nu au șanse să p înlăture pe Ursula von der Leyen, însă riscă să evidențieze tensiunile din Parlament din ultimul an.

De altfel, opoziția intenționează în special să denunțe acordul comercial, semnat în această vară de Ursula von der Leyen cu SUA, pe care mulți europarlamentari, chiar și cei care o susțin pe președinta Comisiei, îl consideră dezechilibrat.

La începutul lunii iulie, Parlamentul European a respins în mare parte o moțiune de cenzură a extremei drepte ce a vizat-o pe șefa executivului european.

Dar examinarea a trei moțiuni de cenzură în doar câteva luni este fără precedent la Strasbourg. Acest fapt reflectă schimbarea configurației politice de la alegerile europene din iunie 2024, care au fost marcate de ascensiunea extremei drepte și consolidarea dreptei.

De precizat este că, pentru a reuși, o moțiune de cenzură ar trebui să obțină cele două treimi din voturile exprimate, dar și majoritatea absolută a membrilor Parlamentului, asta însemnând cel puțin 361 de eurodeputați.

