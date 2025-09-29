Ursula von der Leyen salută victoria PAS la alegerile europarlamentare: „Moldova, ai reușit din nou, ușa noastră este deschisă”

Ursula von der Leyen – președinta Comisiei Europene – a salutat victoria Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS) în alegerile europarlamentare din Republica Moldova.

Într-un mesaj postat pe X, Ursula von der Leyen a transmis că, în pofida încercărilor de a „semăna frică sau dezbinare”, Republica Moldova a ales, din nou, drumul pro-european.

„Moldova, ai reușit din nou. Nicio încercare de a semăna frică sau dezbinare nu ți-ar putea zdruncina hotărârea. Ți-ai făcut o alegere clară: Europa. Democrație. Libertate. Ușa noastră este deschisă. Și vom fi alături de tine la fiecare pas. Viitorul este al tău”, a scris Ursula von der Leyen pe platforma X.

Donald Tusk: „Ați oprit Rusia în încercările sale de a prelua controlul asupra întregii regiuni”

Și premierul polonez Donald Tusk a lăudat „curajul” poporului moldovenesc pentru „menținerea cursului european”.

„A fost nevoie de un adevărat curaj din partea națiunii moldovenești și a Maiei Sandu personal pentru a câștiga aceste alegeri. Nu numai că ați salvat democrația și ați menținut cursul european, dar ați și oprit Rusia în încercările sale de a prelua controlul asupra întregii regiuni. O lecție bună pentru noi toți”, a scris Donald Tusk pe X.

PAS s-a clasat pe primul loc, cu peste 50% din voturi

În urma alegerilor parlamentare din Republica Moldova, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) s-a clasat pe primul loc, cu peste 50% din voturi, după procesarea a 99,52% dintre procesele-verbale.

Potrivit datelor preliminare de la alegerile parlamentare din Republica Moldova, partidul PAS conduce detașat cu 50,03% dintre voturi, urmat de Blocul Patriotic, cu 24,26%, și de Blocul Electoral „Alternativa”, care a strâns 7,99%.

În Parlament vor mai intra Partidul Nostru, cu 6,21% din voturi, și Platforma Demnitate și Adevăr (PPDA), care a obținut 5,63%. (mai multe detalii AICI)

