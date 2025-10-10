Comisia a anunțat, de asemenea, planuri de înființare a unui grup de lucru intern pentru evaluarea acuzațiilor. Deși decizia de înființare a grupului a fost luată, componența și mandatul acestuia sunt încă în curs de definire, a declarat un alt purtător de cuvânt, Balazs Ujvari.

Recomandarea autorului: Guvernul Viktor Orban, suspectat că spionează instituțiile UE /Comisia Europeană investighează acuzațiile