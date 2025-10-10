Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va discuta acuzațiile de spionaj maghiar cu comisarul Olivér Várhelyi, dar a exclus suspendarea acestuia, în acest stadiu, relatează Politico. „Până în prezent, acestea sunt doar acuzații”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Comisiei, Paula Pinho, pentru Politico, când a fost întrebată dacă comisarul maghiar va fi suspendat în așteptarea anchetei executivului UE.

O investigație realizată de publicația germană Der Spiegel, de cotidianul belgian De Tijd și de grupul media ungar Direkt36 arată că agenți ai serviciilor de informații ungare deghizați în diplomați au încercat să se infiltreze în instituțiile europene în timp ce Olivér Várhelyi, în prezent comisar european, era ambasador al Ungariei la Bruxelles. În plus, un agent ungar ar fi activat la Bruxelles în perioada 2015-2017 în calitatea de diplomat al Ambasadei Ungariei.

Comisia Europeană a declarat joi că va examina rapoartele care susțin că guvernul prim-ministrului Viktor Orbán a trimis ofițeri de informații la Bruxelles pentru a culege informații despre instituțiile UE și pentru a recruta un funcționar al UE.

Pinho a declarat că sunt tratate serios aceste acuzații, având în vedere implicațiile lor asupra securității și integrității operațiunilor UE, și a confirmat că von der Leyen intenționează să discute problema direct cu Várhelyi. „Președinta Comisiei nu a avut încă ocazia să facă acest lucru, dar o va face cât mai curând posibil”, a declarat purtătorul de cuvânt. „Suntem hotărâți să ne protejăm personalul, informațiile și rețelele împotriva oricărei încercări de colectare ilegală de informații”, a adăugat ea.