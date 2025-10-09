Guvernul Viktor Orban, suspectat că spionează instituțiile UE /Comisia Europeană investighează acuzațiile

Comisia Europeană a anunțat, joi, o investigație care vizează Guvernul Viktor Orban, acuzat că a trimis agenți ai serviciilor ungare la Bruxelles pentru a colecta informații despre instituțiile europene și pentru a recruta un funcționar european.

O investigație realizată de publicația germană Der Spiegel, de cotidianul belgian De Tijd și de grupul media ungar Direkt36 arată că agenți ai serviciilor de informații ungare deghizați în diplomați au încercat să se infiltreze în instituțiile europene în timp ce Olivér Várhelyi, în prezent comisar european, era ambasador al Ungariei la Bruxelles. În plus, un agent ungar ar fi activat la Bruxelles în perioada 2015-2017 în calitatea de diplomat al Ambasadei Ungariei.

Comisia Europeană a anunțat crearea unei comisii pentru verificarea cazurilor de spionaj.

”Comisia Europeană tratează cu seriozitate aceste acuzații și menține angajamentul de protejare a oficialilor europeni de activitățile de spionaj”, a declarat Balazs Ujvari, un purtător de cuvânt al instituției. ”Vom crea o comisie internă pentru a verifica aceste acuzații”, a subliniat Balasz Ujvari.

Un alt purtător de cuvânt, Paula Pinho, a declarat că președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost informată despre suspiciunile de spionaj.

Guvernul Ungariei nu a făcut niciun comentariu pe această temă.

Foto: Profimedia

