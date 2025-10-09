Prima pagină » Știri externe » Guvernul Viktor Orban, suspectat că spionează instituțiile UE /Comisia Europeană investighează acuzațiile

Guvernul Viktor Orban, suspectat că spionează instituțiile UE /Comisia Europeană investighează acuzațiile

09 oct. 2025, 18:33, Știri externe
Guvernul Viktor Orban, suspectat că spionează instituțiile UE /Comisia Europeană investighează acuzațiile

Comisia Europeană a anunțat, joi, o investigație care vizează Guvernul Viktor Orban, acuzat că a trimis agenți ai serviciilor ungare la Bruxelles pentru a colecta informații despre instituțiile europene și pentru a recruta un funcționar european.

O investigație realizată de publicația germană Der Spiegel, de cotidianul belgian De Tijd și de grupul media ungar Direkt36 arată că agenți ai serviciilor de informații ungare deghizați în diplomați au încercat să se infiltreze în instituțiile europene în timp ce Olivér Várhelyi, în prezent comisar european, era ambasador al Ungariei la Bruxelles. În plus, un agent ungar ar fi activat la Bruxelles în perioada 2015-2017 în calitatea de diplomat al Ambasadei Ungariei.

Comisia Europeană a anunțat crearea unei comisii pentru verificarea cazurilor de spionaj.

”Comisia Europeană tratează cu seriozitate aceste acuzații și menține angajamentul de protejare a oficialilor europeni de activitățile de spionaj”, a declarat Balazs Ujvari, un purtător de cuvânt al instituției.

”Vom crea o comisie internă pentru a verifica aceste acuzații”, a subliniat Balasz Ujvari.

Un alt purtător de cuvânt, Paula Pinho, a declarat că președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost informată despre suspiciunile de spionaj.

Guvernul Ungariei nu a făcut niciun comentariu pe această temă.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Una dintre cele mai importante reviste din Franța cere demisia lui EMMANUEL MACRON/ „Domnule președinte, plecați cu capul sus”

Proiectul acordului dintre ISRAEL și HAMAS a fost semnat în Egipt /Ce spune Trump despre eliberarea ostaticilor

Citește și

EXTERNE Papa Leon critică politicile anti-imigrație ale lui Donald Trump
18:59
Papa Leon critică politicile anti-imigrație ale lui Donald Trump
EXTERNE Putin a recunoscut responsabilitatea RUSIEI pentru prăbușirea unui avion Azerbaijan Airlines în 2024
17:37
Putin a recunoscut responsabilitatea RUSIEI pentru prăbușirea unui avion Azerbaijan Airlines în 2024
VIDEO Roberta Metsola anunță că Parlamentul European a primit cererea de RIDICARE a imunității Dianei Șoșoacă
17:33
Roberta Metsola anunță că Parlamentul European a primit cererea de RIDICARE a imunității Dianei Șoșoacă
EXTERNE Ambuteiaje pe măsura Chinei. O sărbătoare națională a blocat autostrăzile țării. Imagini care dau fiori șoferilor
17:32
Ambuteiaje pe măsura Chinei. O sărbătoare națională a blocat autostrăzile țării. Imagini care dau fiori șoferilor
EXTERNE Volodimir Zelenski spune că trupele ucrainene au provocat PIERDERI importante forțelor ruse în Donețk
17:17
Volodimir Zelenski spune că trupele ucrainene au provocat PIERDERI importante forțelor ruse în Donețk
CONTROVERSĂ Copiii ar putea să-și aleagă GENUL indiferent de vârstă. Vestea vine de la Bruxelles, conform noii strategii recomandate de UE privind “egalitatea LGBTQ+”. Au apărut deja primele reacții ale politicienilor români
16:43
Copiii ar putea să-și aleagă GENUL indiferent de vârstă. Vestea vine de la Bruxelles, conform noii strategii recomandate de UE privind “egalitatea LGBTQ+”. Au apărut deja primele reacții ale politicienilor români
Mediafax
Alertă la București în timpul negocierilor pentru pace! SRI cere expulzarea din România a unui inginer palestian bănuit că a aderat la Hamas și că reprezintă un pericol iminent
Digi24
O femeie a murit la Disneyland, după ce a vizitat celebra atracție „Haunted Mansion”
Cancan.ro
Calcul complet | Câți bani au primit Mara Bănică și Serghei Mizil pentru cele 5 săptămâni la Asia Express
Prosport.ro
FOTO. Ce s-a ales de fata considerată cel mai frumos copil de pe Pământ
Adevarul
Putin a ajuns într-o țară în care ar putea fi arestat, în baza mandatului emis de Curtea Penală Internațională de la Haga
Mediafax
Alertă la București în timpul negocierilor pentru pace! SRI cere expulzarea din România a unui inginer palestian bănuit că a aderat la Hamas și că reprezintă un pericol iminent
Click
Cauza morții bateristului Marius Keseri de la Direcția 5. Prietenii rup tăcerea. „Boala cumplită îl schimbase, nu-l mai recunoșteai. Venea la biserică să se roage”. Ultimele fotografii
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Un bărbat a cumpărat dintr-un second hand un ceas, cu 3 $. Apoi a pus poza lui online și a aflat adevărata valoare: „Ai dat lovitura”
Digi24
Biletul misterios primit de Trump de la Rubio, care l-a întrerupt în timpul unui eveniment la Casa Albă: „Vor avea nevoie de mine”
Cancan.ro
Piedone a spus adevărul: Care este singurul parizer sănătos din comerț, de fapt, potrivit fostului șef ANPC
Ce se întâmplă doctore
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
observatornews.ro
Putin recunoaste că Rusia e de vină pentru prăbuşirea avionului azer: Rachetele au explodat la câţiva metri
StirileKanalD
Siropul de tuse ucigaș: 20 de copii au murit și 5 sunt în stare critică
KanalD
A murit fiul fostului adversar al lui Doroftei! Tânărul și-a pus capăt zilelor la doar 17 ani
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
La ce viteză rămâi fără permis pe un drum expres. Limita la care scapi doar cu amendă în 2025
Descopera.ro
Locul „misterios” de unde a venit obiectul interstelar 3I/ATLAS
Capital.ro
Lovitură pentru Călin Georgescu. Se cere arestarea de urgență: Un atac direct la adresa democrației
Evz.ro
Brandul de haine care a cucerit generația Z. Un tricou costă 1000 de euro
A1
Iubita lui Toto Dumitrescu este însărcinată! Actorul are un motiv de bucurie, deși trece printr-o perioadă extrem de grea
Stirile Kanal D
Doi părinți, găsiți fără viață în cada unui motel. Fetița lor a rămas orfană chiar de ziua ei
Kfetele
Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă bomba, la aproape un an de la moartea ei
RadioImpuls
Anunțul Niculinei Stoican a luat prin surprindere o țară întreagă. E CONFIRMAT! Ce se zvonea de luni bune, a devenit realitate. Iată ce a dezvăluit interpreta de muzică populară în văzul tuturor. Fanii sunt fără cuvinte
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Descopera.ro
Astronomii au aflat, în sfârșit, cum s-au aprins „luminițele” la începutul Universului