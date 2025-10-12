USR, prin Marius Vasiliu, acuză CSM de minciună și dezinformare în cazul PENSIILOR SPECIALE ale magistraților

Marius Vasiliu (USR), fost secretar de stat în Ministerul Fondurilor Europene implicat în negocierea Planului Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), a acuzat sâmbătă Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) că dezinformează și minte prin omisiune atunci când se referă la pensiile speciale ale magistraților. Reacția lui Vasiliu a venit după ce CSM a afirmat într-un comunicat de presă că România a bifat reforma pensiilor speciale prin modificările realizate de guvernele Ciucă și Ciolacu și că nu ar fi nevoie de noi schimbări.

CSM a respins categoric reforma propusă de guvernul Bolojan, care a stabilit scăderea pe viitor a pensiilor magistraților la maximum 70% din venitul net și a crescut vârsta de pensionare până la 65 de ani, la fel ca la restul angajaților.

Reforma pensiilor magistraților este blocată la CCR, care a amânat deja de două ori o decizie după ce Curtea Supremă condusă de Lia Savonea a depus o sesizare de neconstituționalitate. Următoarea ședință a CCR este pe 20 octombrie.

Acuzațiile lui Marius Vasiliu la adresa CSM

Marius Vasiliu a spus că jalonul din PNRR care privește reforma pensiilor speciale nu e considerat de Comisia Europeană ca fiind îndeplinit.

”CSM minte prin omisiune (cu nerușinare) legat de Curtea Constituțională și pensii speciale”, a scris Vasiliu într-un articol publicat pe ComunitateaLiberala.ro.

Pe foarte scurt, jalonul PNRR zicea că pensiile speciale trebuie eliminate, iar complementar, pentru eliminarea inechităților sociale, toate pensiile trebuia să fie aduse în același principiu, al contributivității.

Guvernarea Ciucă-Ciolacu nu doar că nu le-a eliminat, ba a mai adăugat și altele înainte de a se apuca de reforma propriu zisă. A mai dat o mână de ajutor și CCR care a extins “intangibilitatea” asupra tuturor pensiilor speciale, nu doar ale magistraților cum erau deciziile de dinaintea PNRR.

Așa s-a ajuns la compromisul CE din octombrie anul trecut de a accepta că pensiile speciale nu pot fi eliminate din cauză de CCR; în contrapartidă Guvernul s-a angajat prin Legea 282/2023 (cu acordul informal al CCR) să elimine inechitățile sociale prin impozitarea progresivă a acestor pensii speciale – toate, inclusiv ale magistraților.

Doar că după ce s-au văzut cu sacii-n căruță, adică după ce CE a dat OK-ul din octombrie 2024 de care zice acum și CSM, pe 19 decembrie 2024, la 11 zile după anularea alegerilor prezidențiale, când toată lumea evident era ocupată cu un pericol mult mai mare decât inechitatea socială a pensiilor speciale, domnii și doamnele de la CCR au bușit jalonul declarând neconstituțională tocmai partea care făcuse obiectul compromisului Comisiei Europene”, a comentat Vasiliu.

Vasiliu adaugă că, din acest motiv, ”evaluarea Comisiei Europene din toamna 2024 nu mai este valabilă. Dovada este că la reevaluarea din mai anul acesta, CE a decis că jalonul pensii speciale nu este îndeplinit și a suspendat 230 milioane de euro, o sancțiune oricum indulgentă (pe formula CE, valoarea ar fi trebuit să fie între 600 de milioane și 1,4 miliarde de euro).

Pentru rezolvarea acestui jalon, conform Regulamentului European la PNRR, România a mai primit 6 luni de păsuire. Adică până la reevaluarea țintelor și jaloanelor din noiembrie anul acesta. Adică ECOFIN-ul de ieri nu avea nicio legătură cu jalonul pensii speciale, așa cum susțineau/susțin cei care pun amânarea deciziei CCR pe reforma Guvernului Bolojan a pensiilor speciale, după această reuniune a miniștrilor de finanțe din UE”, încheie Vasiliu.

Recomandarea autorului: CCR amână pentru a doua oară dosarul PENSIILOR magistraților: Noul termen 20 octombrie