CCR amână pentru a doua oară dosarul PENSIILOR magistraților: Noul termen 20 octombrie

Curtea Constituţională a României (CCR) se întrunește, miercuri, la ora 10.00, pentru a judeca mai multe sesizări de neconstituționalitate printre care și cea referitoare la pensiile magistraţilor. Potrivit surselor Gândul, judecătorii ar amâna luarea unei decizii. Ar fi a doua amânare. Pe 24 septembrie, CCR a amânat decizia pentru data de 8 octombrie. Data estimată pentru următoarea ședință ar fi săptămâna viitoare, pe 14 sau 16 octombrie, mai spun sursele Gândul.

UPDATE CCR amână dosarul pensiilor magistraților pentru 20 octombrie

Pentru obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, CCR decide AMÂNARE pentru 20 octombrie.

Reamintim că Înalta Curte de Casație și Justiție a atacat legea la Curtea Constituțională, reclamând că mai multe articole din actul normativ sunt neconstituționale.

Potrivit proiectului adoptat de Guvern, vechimea necesară pensionării magistraților crește de la 25 la 35 de ani, iar pensia se reduce de la 100% la 70% din ultima remunerație netă. Reforma prevede o perioadă de tranziție de 10 ani, după care pensionarea va fi la 65 de ani.

Obiecția de neconstituționalitate pe Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă, formulată de partidele de opoziție, a fost respinsă.

Și celelalte dosare aflate pe ordinea de zi a ședinței au primit amânare pentru 20 octombrie.

UPDATE SURSE: CCR amână pentru a doua oară, pentru 21 octombrie, decizia privind pensiile magistraților

Curtea Constituțională a amânat pentru 21 octombrie discutarea sesizării înaintate de Instanța Supremă privind modificările care vizează pensiile magistraților, potrivit surselor G4Media.

UPDATE Tudorel Toader: Este posibilă o nouă amânare a deciziei CCR pe pensiile magistraților

Fostul judecător al Curții Constituționale și fost ministru al Justiției, Tudorel Toader, admite că este posibil ca CCR să amâne din nou decizia privind pensiile magistraților.

„Așteptările noastre difer în funcție de modul în care ne poziționăm. Magistrații au așteptările lor, societatea civilă, românii au așteptările lor. (…) Da, din câte am văzut și eu, este posibilă o nouă amânare. Unii spun din culise că ar fi vorba de reuniunea ECOFIN, alții că judecătorii au nevoie (de timp – n.r.) pentru un plus de documentare. În tot cazul, mai devreme sau mai târziu, Curtea trebuie să se pronunțe”, precizează Toader, la Digi 24.

Pronunțarea se va face „prin raportare la Constituție, prin raportare la deciziile anterioare, evident, în materia pensiei magistraților și pensionării, prin raportare la standardele europene, care sunt clare și care, în opinia mea, n-au justificat o nouă amânare”.

Toader a mai spus că problema cu pensia magistraților a fost trecută ca jalon în PNRR „cred, în mod tendențios”, „pentru că, în definitiv, pensia magistraților, că e redusă sau nu, nu dezechilibrează și nici nu echilibrează bugetul de stat”.

„Politicienii au creat această tensiune între societate și magistrați, puterea judecătorească și de aici nevoia și dorința și cerința Uniunii de reducerea pensiilor. E adevărat ceea ce spuneam și cu toată convingerea repet, că se judecă și în echitate, în mod normal, că trebuie ținut cont de contextul social și economic, că în 2009 Curtea Constituională – eram judecător – a îngăduit unele reduceri de drepturi salariale, tocmai pe acest consideren, că judecătorii constituționali germani, care sunt un fel de vârf de lance în materie de constituționalitate în Europa, spun că, momentele de criză socială, economică, pot justifica chiar și un reviriment jurisprudențial. Dar în cazul acestei, eventual, admitere nu înseamnă reviriment”, mai precizează fostul judecător al Curții Constituționale.

UPDATE Indiferent de decizia CCR, Bolojan a fost sfătuit de liderii din Coaliție să nu lase în aer Executivul

Judecătorii CCR ar putea lua azi o decizie legată de reforma pensiilor speciale ale magistraților. Surse din CCR susțin că e posibilă, însă, o nouă amânare din cauza impactului pe care l-ar avea în condițiile în care instanțele sunt în protest și așteaptă această decizie.

Conform unor surse din Guvern, în cazul in care legea ar pica la CCR, Ilie Bolojan va lua o decizie în ce privește demisia sa din fruntea Guvernului, deși a fost sfătuit de liderii din Coaliție să nu lase în aer Executivul, într- o perioadă atât de critică pentru România și in plan intern, și in plan internațional.

La precedenta ședință, dacă s-ar fi ajuns la vot, modificările premierului Bolojan ar fi fost trântite de CCR, majoritatea opiniilor judecătorilor fiind împotrivă. Așa că s-a decis amânare.

Decizia de miercuri a Curții nu mai apasă greu pe umerii premierului Bolojan. Deși lăsase de înțeles că va pleca de la Palatul Victoria, dacă reforma sa în domeniul pensiilor de serviciu nu va trece de CCR, întrucât „n-ar mai avea legitimitate”, premierul a primit undă verde de la Nicușor Dan să rămână în funcție.

”În opinia mea, nu are nicio legătură una cu alta. ”Dacă cineva are o interpretare care nu e confirmată de un judecător sau de o instanță, nu înseamnă că a greșit”, a spus președintele pe 28 septembrie, argumentând că un eșec în fața Curții nu discreditează autorul legii.

Și partenerul de coaliție, Sorin Grindeanu, consideră că Ilie Bolojan trebuie să-și continue mandatul și în scenariul respingerii proiectului de către CCR.

„Răspunsul scurt e nu. Până la urmă e vorba de o politică publică pe care o face guvernul”, a spus, luni, Grindeanu.

Obiecțiile de consituționalitate pe care le are Curtea pe ordinea de zi sunt următoarele:

Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, obiecție formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție

Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, în ansamblu său, precum și a dispozițiilor art.I pct. 5 și 6, art.III alin.(3), art.IV alin.(1) și art.V alin.(1) și (2) din lege, obiecție formulată de un număr de 28 de senatori aparținând Grupului parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor și, respectiv, de un număr de 51 de deputați aparținând Grupurilor parlamentare ale Alianței pentru Unirea Românilor, Partidului Oamenilor Tineri și S.O.S. România

Obiecția de neconstituționalitate a Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, obiecție formulată de un număr

de 28 de senatori aparținând Grupului parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor și, respectiv, de un număr de 73 de deputați aparținând Grupului parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor, Grupului parlamentar S.O.S. România și al Grupului parlamentar la Partidului Oamenilor Tineri

Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, precum și pentru

modificarea și completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, obiecție formulată de Președintele României

Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru completarea Legii nr.267/2008 privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat și pentru efectuarea recepției în faza unică a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente acestora la obiectivul de investiții Palatul Parlamentului, precum și pentru reglementarea unor măsuri cu privire la administrarea imobilului Palatul Parlamentului", obiecție formulată de 28 de senatori aparținând Grupului parlamentar Alianța pentru Unirea Românilor

