Nestlé şi Danone, vizate de noi acuzaţii privind gestionarea retragerilor de lapte praf pentru bebeluşi. În produs s-a detectat o toxină periculoasă

Companiile Nestlé şi Danone sunt vizate de noi acuzaţii privind gestionarea retragerilor de lapte praf pentru bebeluşi. Vă reamintim că în anumite produse a fost detectată o toxină periculoasă. Acuzațiile noi vin după o investigație realizată de instituţii media publice din Franţa, Belgia şi Elveţia.

O investigație realizată de Radio France, RTBF și RTS arată că Nestlé ar fi întârziat notificarea autorităților europene privind prezența cereulidei, o toxină periculoasă pentru sugari. Această toxină, odată ingerată, poate să provoace probleme de sănătate (diaree, vărsături), arată Reuters.

A fost detectată o toxină periculoasă

O toxină detectată într-un ingredient furnizat de compania chineză CABIO Biotech, folosit de mai mulți producători de formule pentru bebeluși, a dus la retrageri de produse în mai multe țări din Europa și la îngrijorări în rândul părinților. Nestlé respinge acuzațiile și susține că a acționat transparent și în cooperare cu autoritățile, în timp ce Danone nu a oferit un comentariu imediat.

Nestlé a identificat urme de cereulidă la final de noiembrie 2025 și a oprit utilizarea ingredientelor contaminate după confirmarea problemei. În decembrie 2025 a notificat furnizorul și a demarat ulterior testări și retrageri publice la începutul lunii ianuarie 2026.

Sute de mii de cutii de lapte praf blocate la fabrica din nordul Franței

Din 26 decembrie 2025, circa 838.000 de cutii de lapte praf au fost blocate la fabrica din Franța, precum și în alte unități de producție ale companiei. Investigația arată că unele produse au rămas pe piață sau la consumatori fără retragere imediată și fără notificarea rapidă a autorităților europene, deși regulile impun raportarea promptă a riscurilor pentru sănătate.

Potrivit investigației, compania Nestlé ar fi retras „discret” anumite produse din Austria și Germania din 24 decembrie 2025. Acest aspect ar fi avut loc înainte să se facă un anunț oficial. Altfel, compania Danone ar fi retras produse de la vânzare în ianuarie 2026. Acuzațiile sunt contestate de Nestlé. Procurorii din Bordeaux și Angers au exclus legătura dintre moartea a doi sugari și produsele retrase, însă un al treilea caz rămâne în investigație, iar o altă anchetă din Meaux a fost transferată la Paris.

