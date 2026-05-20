Zapatero, anchetat într-un dosar penal. „Combinația" de 53 de milioane de euro făcută cu o companie aeriană

Zapatero, anchetat într-un dosar penal
José Luis Rodríguez Zapatero, fost prim-ministru al Spaniei, a fost plasat oficial sub investigație penală. El este acuzat într-un dosar care vizează salvarea financiară a companiei aeriene Plus Ultra în timpul pandemiei de COVID-19.

Potrivit presei iberice, procurorii îl suspectează pe Zapatero de trafic de influență.

Ce acuzații i se aduc lui Zapatero

Fostul premier spaniol este acuzat de infracțiuni legate de acordarea unui ajutor de stat de 53 de milioane de euro aprobat în 2021. El urmează să se prezinte în fața instanței pe 2 iunie.

Cotidianul britanic The Guardian scrie că este pentru prima dată când un fost prim-ministru este plasat oficial sub investigație penală în Spania.

Ancheta vizează modul în care compania Plus Ultra a folosit fondurile publice primite în perioada pandemiei. Procurorii suspectează că banii ar fi fost utilizați inclusiv pentru spălare de fonduri provenite din Venezuela, prin rețele financiare din Franța, Elveția și Spania. Din câte se pare, Zapatero ar fi coordonat „o structură ierarhică de trafic de influență” menită să genereze beneficii economice pentru terți, în special pentru compania aeriană.

Marți, 19 mai, polițiștii au efectuat percheziții la biroul lui Zapatero și la sediile altor trei companii implicate în anchetă. Ulterior, într-un mesaj video dat publicității, fostul șef al Executivului de la Madrid a respins toate acuzațiile și a declarat că întreaga sa activitate publică și privată „a respectat întotdeauna legea”. În context, Zapatero insistă că nu a avut nicio implicare în acordarea ajutorului financiar pentru Plus Ultra și că nu a primit niciun comision din această operațiune.

Cine este Julio Martínez Martínez

Însă, presa reamintește că Zapatero însuși a recunoscut, în trecut, că a realizat activități de consultanță pentru omul de afaceri Julio Martínez Martínez, apropiat al companiei. Martínez Martínez a fost arestat în decembrie 2025 de procurorii anticorupție, punctează Mediafax.

