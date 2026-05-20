Ion Cristoiu: Consultările cu ciurucurile din Parlament – O pierdere de timp anticonstituțională

În Pastila editorială de miercuri, 20 mai, gazetarul Ion Cristoiu vorbește despre consultările „cu ciurucurile din Parlament”, pe care le consideră „o pierdere de timp anticonstituțională”. 

„Nicușor Dan a anunțat consultări mâine pentru niște grupuri din Senat: „Uniți pentru România”, „Pace Întâi România”, aoleu, amândouă cu România. Ăia s-au unit pentru România și ceilalți vor pace pentru România, iar apoi neafiliații. Și, evident, ne-am întrebat.

Din câte știu, în Parlament sunt grupuri parlamentare ale partidelor care au candidat. Aceste „musterii șmecheri” ale serviciilor, că clar e făcut de SRI. Grupurile acestea — „Uniți pentru România”, UPR, „Uniți pentru România”, da, „Pace Întâi România”, aoleu — au provenit din foști membri POT. La Camera Deputaților, pata s-a făcut „Pace Întâi România”, aoleu. Pe locul doi, da, 11-12. Toți senatorii sunt foști SOS, foști POT și neafiliați.

Repet: sunt opera serviciilor, care s-au gândit ele să facă pulbere partidele suveraniste. Și atunci deputați, parlamentari care au ajuns din civilia în care erau șoferi, videochatiste răscrăcănate, cum să spun, luați acrobați, mă rog, de profesii diverse, au ajuns parlamentari pe lista a două partide, adică POT și SOS.

Partidele au tras, altfel ei rămâneau în continuare ce dracu’ erau pe acolo. Nu știu, maseuri, că și puncte de maseuri este rău. Maseuri? Da, nu știu, croitorese, modeliste, videochatiste. Și-au hotărât ele să fie niște cetățeni de modă nouă. Păi nu, noi nu mai stăm în grupuri, noi facem noi niște grupuri ca să avem beneficii.

Este anticonstituțional, antidemocratic, pentru că ce rost mai au alegerile dacă, la un moment dat, din partide se desprind niște cetățeni care, parlamentari fiind, li se dă voie să facă grupuri și ei acum sunt chemați la Cotroceni? Deci Nicușor Dan face, decide o recunoaștere anticonstituțională, antidemocratică, a unui traseism. Noi putem să încurajăm ruperea partidelor după alegeri, pentru că, repet, o să facem alegeri, o să câștige, să spunem, unu sau două partide și ne vom trezi că, în loc de cele două partide, sunt vreo 15 grupuri în Parlament pe care le cheamă președintele.

Bun, deci este o acțiune anticonstituțională. În același timp, este o glumă. O glumă și o pierdere de timp anticonstituțională. Imediat cum s-a anunțat, așa, niște capete pesediste, niște lumini, o luminiță intermitentă ca de la poliție, da, că „i-a convocat pe ăștia ca să poată PSD-ul să facă guvern cu ciurucurile”. Ăsta-i mă, stimați telespectatori, cei de la PSD și chiar oamenii care cred asta sunt normali?

Domnul Nicușor Dan a spus după ultimele consultări, a scris că „vom continua seria de consultări până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă, prooccidentală”. Deci avem așa: majoritate solidă nu poate fi decât PSD-AUR sau PNL-USR-AUR, dar ea nu este prooccidentală.

Deci nu, domnul președinte nu vrea majoritate prooccidentală. Înseamnă PSD-PNL-USR-UDMR, evident, inevitabilul Kelemen Hunor, multiprezentul, multilateralul, multialipistul Kelemen Hunor, un angajat al guvernului de la Budapesta pentru a reprezenta, pentru a participa la guvernarea României.

Bun, deci, din acest punct de vedere, este clar că nu are cum să dea mandat lui Sorin Grindeanu să facă guvern, că nu e nici solid, nici prooccidental. Că n-o să-mi spuneți mie că, după ce au devenit „Uniți pentru România”, ăia care au plecat de la SOS și de la POT au devenit prooccidentali. Până atunci erau antioccidentali și acum au devenit?

Nu este decât o pierdere de timp, o nouă trăgănare, pentru că, între noi fie vorba, puteau fi chemați miercuri sau imediat după, marți. Deci încă una din astea în care el se face că face consultări, încă o pierdere de timp anticonstituțională.”, spune Ion Cristoiu.

