Guvernul României a iniţiat miercuri o nouă serie de discuţii referitoare la banii atraşi prin PNRR. La discuţii au participat, alături de premierul Ilie Bolojan, vicepremierul Oana Gheorghiu, ministrul Apărării, Radu Miruţă, ministrul Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru, ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, ministrul Educaţiei, Mihai Dimian, ministrul Dezvoltării, Czeke Atilla şi ministrul Economiei, Irineu Darău.

În urma discuţiilor, „premierul Ilie Bolojan a cerut tuturor coordonatorilor de investiții și reforme să își analizeze necesarul de finanțare de la bugetul de stat complementar finanțărilor din PNRR și să transmită aceste date Ministerului Finanțelor”

” De asemenea, la nivelul ministerelor se vor face ajustările organizatorice în măsură să asigure resursa umană pentru verificarea cererilor de plată și, dacă va fi cazul, ministerele care înregistrează întârzieri vor fi sprijinite de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

De asemenea, în ședința de lucru de astăzi ministerele și-au coordonat informațiile și au pregătit negocierile care vor avea loc la Bruxelles, pe 22 mai, cu reprezentanții Comisiei Europene. Tema o reprezintă versiunea finală a PNRR, iar obiectivul Guvernului României este să valorifice integral fondurile disponibile pentru proiectele de investiții, atât cele nerambursabile, cât și componenta de împrumut.

Odată cu aprobarea, în cursul săptămânii trecute, a cererii de plată numărul 4, în valoare de 2,62 miliarde de euro, gradul de implementare al PNRR a depăşit 60%. România mai are de atras aproximativ 10 miliarde de euro, sumă brută, prin cererile 5 şi 6, granturi și împrumuturi, pentru finalizarea PNRR”, transmite Guvernul României.

O situație specială este la Ministerul Sănătății, mai spune Guvernul, întrucât este nevoie de promovarea în regim de urgență a mai multor Hotărâri de Guvern restante, care să asigure efectuarea plăților, factor esențial pentru continuarea lucrărilor astfel încât spitalele finanțate din PNRR să fie finalizate până la sfârșitul lunii august, potrivit termenului asumat.

Ilie Bolojan caută soluții pentru salvarea banilor din PNRR, pentru că România mai are încă 38 de ținte și jaloane neîndeplinite. Penalizările ar putea depăși 15 miliarde de euro, adică mai mult decât suma rămasă de încasat prin acest program.

