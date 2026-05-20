Prima pagină » Actualitate » Pe 22 mai, România primeşte verdictul de la UE, pentru PNRR. România are 38 de ţinte şi de jaloane neîndeplinite

Pe 22 mai, România primeşte verdictul de la UE, pentru PNRR. România are 38 de ţinte şi de jaloane neîndeplinite

Luiza Dobrescu
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Guvernul României a iniţiat miercuri o nouă serie de discuţii referitoare la banii atraşi prin PNRR. La discuţii au participat, alături de premierul Ilie Bolojan, vicepremierul Oana Gheorghiu, ministrul Apărării, Radu Miruţă, ministrul Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru, ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, ministrul Educaţiei, Mihai Dimian, ministrul Dezvoltării, Czeke Atilla şi ministrul Economiei, Irineu Darău.

În urma discuţiilor, „premierul Ilie Bolojan a cerut tuturor coordonatorilor de investiții și reforme să își analizeze necesarul de finanțare de la bugetul de stat complementar finanțărilor din PNRR și să transmită aceste date Ministerului Finanțelor”

” De asemenea, la nivelul ministerelor se vor face ajustările organizatorice în măsură să asigure resursa umană pentru verificarea cererilor de plată și, dacă va fi cazul, ministerele care înregistrează întârzieri vor fi sprijinite de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.
De asemenea, în ședința de lucru de astăzi ministerele și-au coordonat informațiile și au pregătit negocierile care vor avea loc la Bruxelles, pe 22 mai, cu reprezentanții Comisiei Europene. Tema o reprezintă versiunea finală a PNRR, iar obiectivul Guvernului României este să valorifice integral fondurile disponibile pentru proiectele de investiții, atât cele nerambursabile, cât și componenta de împrumut.
Odată cu aprobarea, în cursul săptămânii trecute, a cererii de plată numărul 4, în valoare de 2,62 miliarde de euro, gradul de implementare al PNRR a depăşit 60%. România mai are de atras aproximativ 10 miliarde de euro, sumă brută, prin cererile 5 şi 6, granturi și împrumuturi, pentru finalizarea PNRR”, transmite Guvernul României.

O situație specială este la Ministerul Sănătății, mai spune Guvernul, întrucât este nevoie de promovarea în regim de urgență a mai multor Hotărâri de Guvern restante, care să asigure efectuarea plăților, factor esențial pentru continuarea lucrărilor astfel încât spitalele finanțate din PNRR să fie finalizate până la sfârșitul lunii august, potrivit termenului asumat.

Ilie Bolojan caută soluții pentru salvarea banilor din PNRR, pentru că România mai are încă 38 de ținte și jaloane neîndeplinite. Penalizările ar putea depăși 15 miliarde de euro, adică mai mult decât suma rămasă de încasat prin acest program.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Miniștrii Guvernului demis Bolojan nu se mai înțeleg între ei. Nazare și Miruță își bat reciproc obrazul din cauza programului SAFE. De la ce a pornit scandalul

PSD a introdus în Parlament un amendament prin care se abrogă 12 articole din OUG privind Programul SAFE, adoptată după demiterea Guvernului Bolojan

Recomandarea video

Citește și

LEGE E-factura pentru drepturile de autor și agricultori, eliminată în Parlament cu vot comun PSD – PNL
13:47
E-factura pentru drepturile de autor și agricultori, eliminată în Parlament cu vot comun PSD – PNL
FLASH NEWS Majoritatea în jurul PNL-USR a învins PSD-AUR pe OUG SAFE. Legea de aprobare nu a intrat pe ordinea de zi suplimentară
13:44
Majoritatea în jurul PNL-USR a învins PSD-AUR pe OUG SAFE. Legea de aprobare nu a intrat pe ordinea de zi suplimentară
ACCIDENT Chitila: accident grav după ce un TIR ar fi trecut pe culoarea roșie a semaforului și a izbit un autoturism. Șoferul a ajuns la spital
13:25
Chitila: accident grav după ce un TIR ar fi trecut pe culoarea roșie a semaforului și a izbit un autoturism. Șoferul a ajuns la spital
GALERIE FOTO Uzina Ford din Craiova a produs mașina cu numărul 1 milion. La cine va ajunge modelul aniversar
13:05
Uzina Ford din Craiova a produs mașina cu numărul 1 milion. La cine va ajunge modelul aniversar
RĂZBOI Alertă de dronă în Lituania. Conducerea țării, în frunte cu președintele, dusă în adăposturi. Autoritățile au închis aeroportul din Vilnius
12:59
Alertă de dronă în Lituania. Conducerea țării, în frunte cu președintele, dusă în adăposturi. Autoritățile au închis aeroportul din Vilnius
FLASH NEWS Benzina și motorina s-au scumpit din nou, miercuri. Cât plătesc șoferii la pompă
12:46
Benzina și motorina s-au scumpit din nou, miercuri. Cât plătesc șoferii la pompă
Mediafax
Europa respiră ușurată după plecarea lui Viktor Orbán. Bruxelles-ul scapă de blocajul Ungariei
Digi24
Rapperul Wiz Khalifa, dat în urmărire generală de Poliția Română
Cancan.ro
Nu a luat 150.000 euro! Câți bani a primit Dumbo de fapt, de la Pro TV, pentru că a câștigat Desafio: Aventura
Prosport.ro
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o „mamă cu trei copii”
Adevarul
Triunghiul Trump - Xi - Putin. Jocul de culise dintre SUA, China și Rusia și vestea neașteptată pentru România
Mediafax
Oficial! Wiz Khalifa, dat în urmărire generală de Poliția Română
Click
Daniel Pavel, primele declarații după ce și-a înmormântat tatăl chiar în ziua finalei „Desafio: Aventura”: „Nu știi niciodată când cel de Sus taie firul!”
Digi24
Reacția lui Traian Băsescu la criza politică: „Niște amatori de proastă calitate”. Ce crede despre alegerea unui premier tehnocrat
Cancan.ro
MOTIVUL pentru care Amiana Păștină, femeia acuzată că și-a ucis mama, și-a pus capăt zilelor în arest. Prin ce chin trecea
Ce se întâmplă doctore
Cât câștigă Andra pentru un concert. Suma uriașă pe care o încasează artista. Măruță a dezvăluit TOT
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
De la 1 iulie se introduce o nouă taxă de drum. Pentru anumite vehicule se va plăti un tarif de peste 60 de lei/100 km
Descopera.ro
O coliziune de proporții a lovit Calea Lactee!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O pescăriţă nervoasă, către pestişorul de aur – Ti-am spus să faci din bărbatul meu un armăsar!
Descopera.ro
De ce ne este atât de greu să renunțăm la lucrurile inutile din casă?
FLASH NEWS Cutremur de 5,6 grade într-o regiune din Turcia. Cetățenii panicați au ieșit în stradă, iar școlile au fost închise
13:37
Cutremur de 5,6 grade într-o regiune din Turcia. Cetățenii panicați au ieșit în stradă, iar școlile au fost închise
TRAGEDIE Accident aviatic cu 15 morți: A fost publicată filmarea cu momentul când un motor s-a desprins de un avion cargo la câteva momente de la decolare
12:59
Accident aviatic cu 15 morți: A fost publicată filmarea cu momentul când un motor s-a desprins de un avion cargo la câteva momente de la decolare
RĂZBOI Uniunea Europeană va acorda Ucrainei un ajutor bugetar inițial de 3,2 miliarde de euro. Kievul nu va trebui să plătească dobânzi
12:58
Uniunea Europeană va acorda Ucrainei un ajutor bugetar inițial de 3,2 miliarde de euro. Kievul nu va trebui să plătească dobânzi
FLASH NEWS Kovesi, mesaj pentru Nicușor Dan, după atacul referitor la abuzurile DNA: „Dânsul să spună dacă se teme sau nu se teme” / „Nu voi intra în politică”
12:50
Kovesi, mesaj pentru Nicușor Dan, după atacul referitor la abuzurile DNA: „Dânsul să spună dacă se teme sau nu se teme” / „Nu voi intra în politică”
TURISM Când se deschide sezonul estival în stațiunea Mamaia și cum arată programul. Se împlinesc 120 de ani de la inaugurarea zonei turistice
12:45
Când se deschide sezonul estival în stațiunea Mamaia și cum arată programul. Se împlinesc 120 de ani de la inaugurarea zonei turistice
EXCLUSIV Adrian Năstase îl laudă pe Nicușor Dan: A reușit parțial/Și-a întărit statutul în această perioadă
12:42
Adrian Năstase îl laudă pe Nicușor Dan: A reușit parțial/Și-a întărit statutul în această perioadă

Cele mai noi

Trimite acest link pe