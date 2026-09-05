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Vara nu vrea să plece din România. Meteorologii ANM au emis cod galben de caniculă pentru aproape toată țara. Temperaturile ajung la 36 de grade

Elena Popescu
Vara nu vrea să plece din România. Meteorologii ANM au emis cod galben de caniculă pentru aproape toată țara. Temperaturile ajung la 36 de grade
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Deși calendarul arată deja luna septembrie, România se confruntă din nou cu temperaturi specifice mai degrabă perioadei de vară. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat, valabilă sâmbătă, 5 septembrie, în cea mai mare parte a țării.

Potrivit meteorologilor, avertizarea este valabilă între orele 10:00 și 21:00 și vizează aproximativ trei sferturi din teritoriul României.

Sâmbătă (5 septembrie) în Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, sudul Crișanei și al Transilvaniei, vor fi temperaturi deosebit de ridicate și local caniculă. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa între 30 și 36 de grade, cu cele mai mari valori în Banat și Oltenia.

Bucureștiul intră sub cod galben

Capitala nu scapă de valul de căldură. Pentru București, meteorologii prognozează temperaturi maxime de 34-35 de grade Celsius.

Vremea va fi caniculară, iar disconfortul termic va fi ridicat în special după-amiaza, când indicele temperatură-umezeală se va apropia de pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat.

Specialiștii recomandă populației să evite, pe cât posibil, expunerea prelungită la soare în intervalul de vârf al temperaturilor, să consume suficiente lichide și să acorde o atenție sporită copiilor, persoanelor vârstnice și celor cu probleme de sănătate.

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