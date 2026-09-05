Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 5 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Freddie Mercury, pe numele său real Farrokh Bulsara, a fost un cântăreț și compozitor britanic, cunoscut mai ales ca solist al formației Queen. S-a născut pe 5 septembrie 1946, în Stone Town, Zanzibar, și a devenit una dintre cele mai apreciate voci din istoria muzicii rock. S-a remarcat prin calitățile sale vocale excepționale, fiind considerat un tenor care putea cânta și în registrul de bariton. Vocea sa avea o întindere vocală impresionantă, de aproximativ patru octave, iar prestațiile sale live au devenit legendare. Una dintre cele mai memorabile apariții ale sale a fost concertul Queen de la Live Aid, din 1985. Alături de Queen, Freddie Mercury a lansat numeroase melodii de succes, printre care Bohemian Rhapsody, We Are the Champions, We Will Rock You și Somebody to Love. Queen a devenit una dintre cele mai de succes formații rock din lume, vânzând, potrivit unor estimări, aproximativ o jumătate de miliard de albume. Freddie Mercury a murit pe 24 noiembrie 1991, la vârsta de 45 de ani. A rămas în memoria publicului drept una dintre cele mai mari voci și personalități din istoria muzicii rock.

Ion Caramitru a fost un mare actor de teatru și film, regizor și personalitate importantă a culturii române. S-a născut pe 9 martie 1942, la București și a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București. De-a lungul unei cariere de peste cinci decenii, a interpretat numeroase roluri pe scena teatrului și în filme. Printre producțiile în care a jucat se numără Diminețile unui băiat cuminte, Luchian şi Liceenii. A fost apreciat atât pentru talentul său actoricesc, cât și pentru contribuția sa la dezvoltarea teatrului românesc. A avut și un rol important în viața publică după Revoluția din 1989. A fost ministru al Culturii între 1996 și 2000 și, timp de aproape două decenii, director al Teatrului Național București. Pentru activitatea sa artistică și culturală, a primit numeroase distincții și premii. Ion Caramitru a murit pe 5 septembrie 2021, la București, la vârsta de 79 de ani. A rămas în memoria publicului drept una dintre personalitățile marcante ale teatrului și cinematografiei românești.

Ivan Patzaichin a fost unul dintre cei mai mari sportivi români și o legendă a canoei mondiale. S-a născut pe 26 noiembrie 1949, în Mila 23, județul Tulcea, într-o comunitate de pescari din Delta Dunării. A început să practice kaiacul și canoea de performanță la vârsta de 18 ani și a avut o carieră extraordinară. A participat la cinci ediții ale Jocurilor Olimpice, între 1968 și 1984, unde a câștigat patru medalii de aur și trei de argint. De asemenea, a obținut numeroase titluri mondiale și europene. Unul dintre cele mai cunoscute momente din cariera sa a avut loc la Jocurile Olimpice de la München, din 1972. Deși și-a rupt pagaia în timpul cursei, Patzaichin a continuat să vâslească folosind bucata rămasă și a reușit să se califice în finală. Performanța sa a devenit una dintre poveștile legendare ale sportului românesc. După retragerea din activitatea competițională, a devenit antrenor și s-a implicat în numeroase proiecte de promovare și protejare a Deltei Dunării. A murit pe 5 septembrie 2021, la București, la vârsta de 71 de ani. Ivan Patzaichin rămâne un simbol al perseverenței, modestiei și excelenței sportive.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1638: Ludovic al XIV-lea al Franței 🇫🇷♛ A condus Franța timp de 72 de ani, una dintre cele mai lungi domnii din istoria europeană. Supranumit Regele Soare (Le Roi Soleil) sau Ludovic cel Mare (Louis Le Grand), i-a urmat la tron tatălui său în 1643, când era un copil de aproape 5 ani, dar a condus personal guvernul din 1661, până la moartea sa

🎂1735: Johann Christian Bach 🇩🇪🎼 A fost al unsprezecelea și cel mai tânăr fiu al lui Johann Sebastian Bach. O mare parte a vieții a trăit la Londra

🎂1846: Jack Daniel 🇺🇸🥃 om de afaceri american din Tennessee, fondator Jack Daniel’s (Whiskey)

🎂1858: Alexandru Vlahuță 🇷🇴✒️ una dintre cele mai cunoscute cărți ale sale fiind România Pitorească, despre care Dumitru Micu spune că este un „atlas geografic comentat, traversat de o caldă iubire de țară”

🎂1867: Arthur Verona 🇷🇴🎨 s-a afirmat ca pictor în România începând cu ultimul deceniu al secolului al XIX-lea, în momentul în care realizările lui Nicolae Grigorescu au început să se impună în pictura românească

🎂1931: Constantin Codrescu 🇷🇴🎭🎬 Dintre rolurile memorabile pot fi amintite cel din filmul La moara cu noroc și cel al lui Hamlet, jucat în versiune radiofonică la Radio România. A trăit 91 de ani

🎂1940: Raquel Welch 🇺🇸🎬 a fost între anii 1960 – 1970 un sex-symbol în filmele americane și europene. La sfârșitul anilor 1970, se retrage din cinematografie. În 1979 poate fi văzută aproape goală în reviste playboy, iar prin anii 1980 produce benzi video de aerobic. A trăit 82 de ani

🎂1942: Werner Herzog 🇩🇪🎥 a primit Ordinul de Merit al Republicii Federale Germania în grad de Ofițer, Premiul Sindicatului American al Regizorilor

🎂1946: Freddie Mercury (Farrokh Bulsara) 🇹🇿🇬🇧🎤 Născut în Zanzibar (la acea vreme colonie britanică), Tanzania, recunoscut pentru calitățile vocale remarcabile de tenor (putând cânta și în regim de bariton), acoperind patru octave, cât și pentru prestațiile live. Queen a reușit să vândă până în prezent aproximativ o jumătate de miliard de albume. Trupa a petrecut mai multe săptămâni în UK Album Chart decât oricine altcineva în istoria muzicii. Două dintre cântecele lui Freddie, We Are the Champions și Bohemian Rhapsody, au fost recunoscute drept cele mai bune cântece din toate timpurile de asociații importante precum Sony și Guinness World Records

🎂1951: Michael Keaton 🇺🇸🎬 De două ori Bruce Wayne / Batman. Nominalizat la Oscar, cel mai bun actor de rol principal, pentru Birdman (2014), peliculă câștigătoare a patru premii Oscar

🎂1967: Matthias Sammer 🇩🇪⚽️ Balonul de Aur, 1996

🎂1969: Leonardo 🇧🇷⚽️ 1997 este unul dintre cei mai importanți ani ai carierei sale. Primește tricoul cu numărul 10 la naționala Braziliei cu care câștigă Copa America, și se transferă la AC Milan, unde în 1999 devine campion al Italiei, chiar în anul în care „rossonerri” împlineau 100 de ani

🎂1973: Corneliu Papură 🇷🇴⚽️ a jucat pentru Echipa națională de fotbal a României la Campionatul Mondial de Fotbal 1994

🎂1973: Valentin Velcea 🇷🇴⚽️

🎂1973: Rose McGowan 🇮🇹🇺🇸🎬 Scream (1996), Charmed (1998 – 2006), Planet Terror (2007), Death Proof (2007), Grindhouse (2007), Conan the Barbarian (2011)

🎂1978: John Carew 🇳🇴⚽️ Lyon, Valencia, Rosenborg, Aston Villa, AS Roma. A jucat 91 de meciuri pentru echipa națională de fotbal a Norvegiei, marcând 24 de goluri

🎂1986: Cătălin Fercu 🇷🇴🏈 rugbist, a strâns 82 de selecții pentru „Stejarii”. A marcat 143 de puncte, inclusiv 28 de eseuri, egalând recordul României deținut de Gabriel Brezoianu

🎂1986: Kamelia (Camelia Adina Hora) 🇷🇴🎤 A devenit cunoscută după colaborarea cu rapperul Puya. În 2009, piesa „Change”, în colaborare cu Puya și George Hora s-a clasat pe locul 19 în top 100 cele mai difuzate piese din România. În 2014 a fost nominalizată în topul celor mai sexy o sută de femei ale anului din România, realizat de revista FHM, unde în urma voturilor s-a situat pe locul 12

Decese 🕯

🕯️1938: Gheorghe Mărdărescu 🇷🇴✩ general al armatei române, decorat de Regele Ferdinand și Regina Maria cu Ordinul militar Mihai Viteazul clasa a III-a pentru acțiunea contra regimului bolșevic al lui Béla Kun

🕯️1992: Fritz Leiber 🇺🇸✒️ scriitor american de literatură științifico-fantastică, fantezie și horror. Romanul său „The Big Time” a câștigat Premiul Hugo pentru cel mai bun roman în anul 1958. Romanul său „The Wanderer” a câștigat Premiul Hugo pentru cel mai bun roman în anul 1965. Este cel mai renumit pentru seria eroică sword-and-sorcery „Fafhrd and the Gray Mouser”, care a fost scrisă de-a lungul a peste 50 de ani

🕯️1994: Elena Ilinoiu Codreanu 🇷🇴 membră a Mișcării Legionare și soția lui Corneliu Zelea Codreanu

🕯️1997: Maica Tereza 🇦🇱🇮🇳🇹🇷✝️ a fondat în 1950 ordinul Misionarele Carității la Calcutta, India. Timp de peste 45 de ani a îngrijit săracii, bolnavii, orfanii și muribunzii, conducând și extinderea Misionarelor Carității, mai întâi în toată India, apoi și în alte țări

🕯️1997: Radu Boureanu 🇷🇴🎭✒️ actor de scenă, dramaturg, eseist, scriitor și traducător

🕯️2021: Ivan Patzaichin 🇷🇴🚣🏻‍♂️ cvadruplu laureat cu aur la Jocurile Olimpice de vară din 1968, 1972, 1980 și 1984 și triplu laureat cu argint. A murit la spitalul Elias din București după ce a pierdut lupta necruțătoare cu cancerul stomacal

🕯️2021: Ion Caramitru 🇷🇴🎭🎬 a jucat în peste 40 de filme de lung metraj, făcându-și debutul cu un rol secundar în Pădurea spânzuraților în regia lui Ciulei (1964). Printre cele mai cunoscute roluri sunt Romache în Diminețile unui băiat cuminte (1966), Gheorghidiu în Între oglinzi paralele (1978), Ștefan Luchian în Luchian (1981) și Socrate în seria Liceenii (1985-1987)

Calendar 🗒️

🗒️1661: Nicolas Fouquet, ministrul de finanțe al regelui Ludovic al XIV-lea al Franței, este arestat la Nantes de D’Artagnan, căpitan al muschetarilor regelui

🗒️1666: Se termină Marele incendiu din Londra: 10.000 clădiri inclusiv Catedrala Saint Paul din Londra sunt distruse, însă numai 6 oameni au murit

🗒️1698: Țarul Petru cel Mare al Rusiei a introdus un impozit pe bărbi, cu excepția clerului și a țărănimii, pentru a-și determina poporul să renunțe la obiceiurile orientale

🗒️1793: Revoluția franceză: Convenția națională franceză inițiază domnia terorii

🗒️1839: Regatul Unit declară război dinastiei Qing din China

🗒️1905: Sub medierea președintelui SUA Theodore Roosevelt, războiul ruso-japonez a luat sfârșit prin semnarea tratatului de la Portsmouth

🗒️1914: A început prima bătălie de pe Marna, în care au murit 550.000 de soldați, după ce armata franceză a atacat armata germană care avansa spre Paris

🗒️1939: Japonia și SUA își declară neutralitatea în „războiul european”

🗒️1944: Armata a IV-a română oprește ofensiva germano-ungară din centrul Transilvaniei

🗒️1944: Belgia, Țările de Jos și Luxemburg constituie Benelux

🗒️1946: Tratatul Gruber-De Gasperi: Italia recunoaște limba germană, alături de limba italiană, ca limbă oficială în Trentino-Tirolul de Sud. Locuitorilor le este permis în mod expres să revină la vechile nume, de dinaintea italienizării forțate practicate de regimul Mussolini

🗒️1972: Jocurile Olimpice de la München: Opt teroriști arabi, reprezentând grupul militant „Septembrie Negru”, au pătruns în Satul Olimpic, au ucis 2 membri ai delegației Israelului și i-au luat ostateci pe alți 9. În timpul operațiunii de salvare au murit ostaticii, 5 teroriști și un polițist

🗒️1977: Programul Voyager: NASA lansează nava spațială Voyager 1. Va fi primul obiect creat de om care va ajunge în spațiul interstelar

🗒️1980: Inaugurarea tunelului St. Gotthard din Elveția; cel mai lung tunel de autostradă din lume (16,22 km)