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Ucraina pregătește riposta după atacul Rusiei asupra sediului SBU. Zelenski: „Am aprobat planul. Vom alege momentul potrivit”

Ucraina pregătește riposta după atacul Rusiei asupra sediului SBU. Zelenski: „Am aprobat planul. Vom alege momentul potrivit”
Volodimir Zelenski - Foto: Facebook
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Volodimir Zelenski a aprobat propunerile SBU și ale armatei pentru răspunsul Ucrainei la atacurile Rusiei. Liderul de la Kiev avertizează că riposta va veni la momentul ales de ucraineni.

Ucraina pregătește un răspuns dur la noul val de atacuri lansat de Rusia asupra orașelor sale. Volodimir Zelenski a anunțat vineri seară că a aprobat propunerile Serviciului de Securitate al Ucrainei și ale Forțelor Armate privind riposta Kievului, după o zi în care dronele și rachetele rusești au vizat mai multe regiuni ale țării, potrivit KievPost.

„Am aprobat propunerile Serviciului de Securitate al Ucrainei și ale Forțelor Armate ale Ucrainei privind răspunsul la atacurile pe care rușii le desfășoară împotriva orașelor noastre. Militarii noștri vor găsi o modalitate de a răspunde Rusiei pentru toate acestea, iar noi vom alege momentul potrivit pentru a riposta”, a declarat Volodimir Zelenski.

Ukraine’s President Volodymyr Zelensky during a press conference at the Elysee Palace in Paris, France on December 1, 2025. Photo by Eliot Blondet/ABACAPRES.COM

Liderul de la Kiev a făcut referire la atacurile lansate de Rusia asupra Kievului și regiunii Kiev, precum și asupra Harkovului, Sumî, Hersonului și Odesei, dar și asupra unor localități din regiunile Dnipro și Donețk.

Inițial, bilanțul din Kiev indica 12 persoane rănite. Ulterior, Administrația Militară a capitalei ucrainene a anunțat că numărul răniților a ajuns la 15.

O dronă a lovit biroul șefului interimar al SBU

Printre cele mai importante ținte atacate vineri s-a aflat chiar sediul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) din centrul Kievului. O dronă rusească a lovit biroul lui Oleksandr Poklad, șeful interimar al SBU, într-o clădire situată pe strada Volodîmîrska, în apropierea Catedralei Sfânta Sofia.

Poklad nu se afla în birou în momentul loviturii.

Sursa video – X/@camille_moscow

Zelenski afirmase anterior că drona ar fi vizat în mod direct biroul șefului interimar al serviciului ucrainean de securitate și îi ceruse acestuia să pregătească un răspuns.

Președintele a solicitat un „răspuns adecvat și concret” la atac și a precizat că SBU va beneficia de sprijinul Forțelor Armate ucrainene.

Lovitura asupra sediului serviciului de securitate s-a produs în cadrul unui atac aerian de amploare.

Potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei, Rusia a lansat, începând din seara zilei de 3 septembrie și până pe 4 septembrie, o rachetă antiradar Kh-31P și 121 de drone.

Apărarea ucraineană susține că 103 dintre drone au fost doborâte sau neutralizate.

Kievul promite să nu atace Rusia cât timp emisarii lui Trump sunt la Moscova

Zelenski a vorbit despre apropiata misiune a emisarilor președintelui american Donald Trump. Potrivit liderului ucrainean, Steve Witkoff și Jared Kushner urmează să călătorească mai întâi la Moscova, înainte de a ajunge duminică la Kiev.

Ucraina este pregătită să suspende operațiunile aeriene care ar putea afecta spațiul aerian al Rusiei pe durata prezenței negociatorilor americani la Moscova, pentru ca deplasarea acestora să se desfășoare în siguranță.

Kievul cere însă reciprocitate din partea Rusiei.

„Nu vor exista atacuri aeriene din partea noastră, iar Rusia trebuie să facă același lucru”, a declarat Zelenski.

Volodimir Zelenski – Foto: Profimedia images

Zelenski spune că Ucraina dorește ca întâlnirea cu reprezentanții administrației Trump să fie „cât mai constructivă și mai substanțială posibil”. Kievul intenționează să analizeze atât propunerile aduse de Witkoff și Kushner, cât și poziția pe care Moscova o va transmite negociatorilor americani.

„Trebuie să căutăm opțiuni reale pentru a îndrepta acest război spre un final”, a declarat Zelenski.

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