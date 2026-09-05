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Un cunoscut bodyguard care l-a extorcat pe Florin Salam, trimis în judecată într-un dosar de mare violență instrumentat de DIICOT

Un cunoscut bodyguard care l-a extorcat pe Florin Salam, trimis în judecată într-un dosar de mare violență instrumentat de DIICOT
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Un cunoscut bodyguard bucureștean care lucrează pentru doi multimilionari cu afaceri în nordul Bucureștiului și care a fost acuzat, în trecut, că l-ar fi extorcat, împreună cu liderii clanului Duduianu, pe Florin Salam, a fost trimis în judecată de către procurorii DIICOT, după ce ar fi aderat la una dintre cele mai temute grupări violente din țară.

Procurorii DIICOT au trimis în judecată, la sfârșitul lunii august, așa-numitul dosar „Las Vegas”.

Interlopi violenți angajați la pază

Este vorba despre o anchetă de mari proporții care a vizat o afacere cu jocuri de noroc pusă pe picioare de frații Mihai și Sorin Doroftei, care au ajuns să fie cunoscuți în lumea interlopă drept „familia DMS”. Aceștia au fost acuzați de anchetatori că ar fi deschis cazinouri în mai multe orașe mari ale țări, după care ar fi angajat interlopi violenți pentru paza acestora.

Prin intermediul acestor oameni, patronii impuneau ordinea în localurile lor prin teroare, iar problemele ridicate de clienții recalcitranți erau rezolvate în regie proprie, fără implicarea Poliției.

În acest context, clienții erau ridicați de aparatele de joc indiferent dacă mai aveau credit și dați afară cu forța, iar în unele cazuri erau bătuți.

Ion Coporan, recrutat de „familia DMS”

Oamenii de bază ai „familiei DMS” erau temuții lideri interlopi Florin Șpac și Marian Sîrbu, zis Box, dar alături de cei doi mai apăreau nume sonore ale lumii interlope, cum sunt cele ale fraților Corduneanu, de la Iași, Ion Bogdan Sandu, zis Bobo Sandu, Dumitru Bărbulescu, alias Bebe Cămătaru, dar și Ion Coporan (foto sus), un cunoscut bodyguard bucureștean.

Acesta din urmă a mai fost condamnat, tot pentru fapte cu violență, la aproape șapte ani de închisoare după ce, în perioada octombrie 2017 – iulie 2020, împreună cu mai mulți membri marcanți ai clanului Duduianu, ar fi extorcat mai mulți lăutari de top, în frunte cu Florin Salam, care ar fi fost constrânși să le plătească sume de ordinul sutelor de mii de euro.

Angajat de „prințișorii de la Tărtășești”

Totodată, Ion Coporan a fost angajat de frații Eduard și Marius Rusu, cunoscuți în presă drept „prințișorii de la Tărtățești”. Ce doi sunt fiii lui Ion Rusu, fost edil al Tărtășeștiului, cunoscut, în timpul mandatului său, drept cel mai bogat primar din România.

Din postura de bodyguard, Ion Coporan a fost invitat de Eduard Rusu, în iunie 2023, să-și serbeze ziua odată cu el, în condițiile în care ar avea aceeași zi de naștere. Petrecerea a fost organizată într-un local din Tărtășești, care aparține familiei Rusu.

Coporan ar fi invitat un grup de interlopi violenți, Alexandru Stoica, zis Aticu, Marius Alecu, poreclit Bebino și Costel Raiciu, alias Litrașu, care, în toiul petrecerii, ar fi generat un scandal pornit de la dedicațiile muzicale, iar Eduard Rusu ar fi fost bătut.

Surse judiciare au afirmat că același Coporan ar fi fost văzut în dese rânduri la clubul Atmosphere, din Herăstrău, local pe care Eduard Rusu l-ar împărți cu liderul interlop Emil Caran.

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