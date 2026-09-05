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Război în Ucraina, ziua 1.654. Zelenski a primit ordin să oprească luptele pe durata vizitei emisarilor lui Trump

Război în Ucraina, ziua 1.654. Zelenski a primit ordin să oprească luptele pe durata vizitei emisarilor lui Trump
Război în Ucraina, ziua 1.654. Zelenski a primit ordin să oprească luptele pe durata vizitei emisarilor lui Trump
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Războiul din Ucraina a intrat sâmbătă, 5 septembrie 2026, în a 1654-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Unitățile armatei ucrainene au primit ordin să oprească luptele în perioada următoare, deoarece emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner urmează să viziteze Moscova și Kievul. Potrivit The Kyiv Independent, oprirea ostilităților va avea loc în perioada 5-8 septembrie.

Zelenski a promis că Ucraina se va abține de la efectuarea de atacuri aeriene împotriva Rusiei în timpul vizitei americanilor, pentru siguranța negociatorilor. De asemenea, președintele ucrainean a îndemnat Moscova să facă același lucru.

Volodimir Zelenski și Steve Witkoff

Volodimir Zelenski și Steve Witkoff

Americanii se opresc mai întâi la Moscova

Totuși, nu este clar momentan ce unități vor respecta ordinul, iar oficialii nu au anunțat public un armistițiu.

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Vizita emisarilor americani este parte a eforturilor diplomatice pe care Washingtonul le întreprinde pentru a pune capăt războiului dintre Ucraina și Rusia.

Volodimir Zelenski a confirmat că Witkoff și Kushner vor călători la Kiev pe 6 septembrie, după ce mai întâi vor merge la Moscova, să discute cu Vladimir Putin. Întâlnirea planificată va fi prima dată când cei doi emisari vor călători în Ucraina, potrivit sursei citate.

Chiar președintele Trump a confirmat că cei doi emisari vor călători în acest weekend pentru negocieri între Ucraina și Rusia. „Trebuie să se rezolve. Așa că i-am trimis pe Steve Witkoff și Jared Kushner. I-am trimis să vadă dacă putem sau nu să facem ceva. Și ar putea exista o mare șansă să o facem”, a spus Trump.

Cu câteva zile mai devreme, la 1 septembrie, Zelenski a amenințat companiile aeriene, asigurătorii și guvernele străine că va lovi avioanele civile. Spațiul aerian rusesc „va fi de facto închis” din cauza dronelor ucrainene, a transmis liderul de la Kiev. „Vrem să avertizăm fiecare companie aeriană care folosește spațiul aerian rusesc, fiecare asigurător, pe toți cei care încă folosesc aeroporturi-cheie rusești că cerul rusesc devine complet periculos. Este rezervat dronelor ucrainene”, a amenințat președintele Ucrainei.

Între timp, Rusia pune la pământ Kievul

Între timp, Rusia a lansat un nou atac teribil asupra Kievului. Potrivit autorităților, cel puțin două persoane au fost rănite, iar o clădire, distrusă. Atacurile au continuat și după miezul nopții, deși ucrainenii sperau la un armistițiu pe durata vizitei emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner.

Alerte de raid aerian au început încă de la orele 21:00 și au răsunat în Capitală și în regiunea Kiev de mai multe ori peste noapte, până după 02:00, potrivit presei din Ucraina.

Vineri, Zelenski a anunțat că Rusia a tras o singură dronă și a lovit cu ea sediul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), vizavi de Catedrala Sfânta Sofia, din centrul Kievului. Ar fi fost rănite în atac cel puțin 12 persoane, potrivit autorităților locale.

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