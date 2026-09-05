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Trump dă din nou asigurări că Putin nu va ataca NATO: „Îl cunosc foarte bine”

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Donald Trump susține din nou că Vladimir Putin nu intenționează să atace NATO, în pofida temerilor europene privind Rusia. Președintele SUA îi trimite pe Jared Kushner și Steve Witkoff la Moscova, într-o nouă încercare de a debloca negocierile pentru Ucraina.

Trump încearcă din nou să liniștească aliații europeni în privința unei posibile confruntări directe între Rusia și NATO. Liderul de la Casa Albă a declarat vineri că Vladimir Putin nu intenționează să atace teritoriul Alianței, susținând că „îl cunoaște foarte bine” pe liderul de la Kremlin.

„Vorbesc cu el. Îl cunosc foarte bine. Putin nu are intenția de a ataca teritoriul NATO”, a declarat Donald Trump.

Sursa video – X/@clashreport

Nu este pentru prima dată în ultimele zile când liderul de la Casa Albă transmite un asemenea mesaj. Cu numai o săptămână înainte, Trump le spusese jurnaliștilor că Putin „nu va ataca un teritoriu al NATO”, invocând inclusiv „discuții constructive” purtate cu liderul rus, potrivit aa.com.tr.

Afirmațiile președintelui american vin însă într-un context de securitate tot mai tensionat în Europa, unde suspiciunile privind acțiunile Rusiei au crescut.

Germania a acuzat Moscova că s-ar afla în spatele unei tentative de atac cu dronă asupra aeroportului Leipzig/Halle, unul dintre cele mai importante noduri logistice și aeriene ale țării. Potrivit acuzațiilor formulate de Berlin, aparatul transporta explozibili.

Administrația americană pregătește o nouă încercare diplomatică pentru oprirea războiului din Ucraina.

Kushner și Witkoff, trimiși de Trump într-o nouă misiune diplomatică

Donald Trump a anunțat că îi trimite pe Jared Kushner și Steve Witkoff la Moscova și Kiev cu o propunere destinată găsirii unei soluții pentru încheierea războiului.

„I-am trimis pentru a vedea dacă putem face progrese, și există șanse mari să reușim”, a declarat Trump.

Donald Trump | Foto – Mediafax

Două surse citate anterior de Reuters au afirmat că Witkoff și Kushner intenționau să ajungă la Moscova în weekend, după care ar fi urmat o deplasare la Kiev. Itinerariul a fost modificat în ultimele zile, iar una dintre sursele Reuters a precizat vineri că etapa ucraineană a călătoriei nu era încă pe deplin confirmată.

Misiunea celor doi vine după luni în care eforturile administrației Trump de a obține un acord privind Ucraina nu au produs rezultatul așteptat.

Negocierile au ajuns într-un impas, în timp ce diferențele dintre pozițiile Moscovei și Kievului continuă să fie majore.

Steve Witkoff joacă un rol central în diplomația administrației Trump privind războiul. Emisarul american a efectuat numeroase deplasări la Moscova, însă nu a vizitat până acum Ucraina.

Emisarul american Steve Witkoff merge la Moscova / Sursa FOTO: Profimedia

Emisarul american Steve Witkoff merge la Moscova / Sursa FOTO: Profimedia

La sfârșitul lunii august, și John Ratcliffe, directorul CIA, s-a deplasat la Moscova. Potrivit Reuters și altor surse media, una dintre temele abordate a fost posibilitatea găsirii unei formule pentru oprirea conflictului.

Serviciile occidentale se îndoiesc că Putin vrea un acord rapid

Optimismul exprimat public de Trump contrastează cu evaluările atribuite unei părți importante a comunității occidentale de informații. Majoritatea oficialilor serviciilor occidentale de informații se îndoiesc că Vladimir Putin este, în acest moment, interesat de încheierea unui acord pe termen scurt.

Evaluările serviciilor ucrainene sunt chiar mai pesimiste. Acestea consideră că Rusia ar putea alege să intensifice războiul, în loc să reducă amploarea operațiunilor militare în viitorul apropiat.

Tensiunea a fost alimentată și de un nou atac asupra capitalei Ucrainei.

O dronă rusească a lovit vineri sediul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) din Kiev, o țintă deosebit de importantă în arhitectura de securitate ucraineană și unul dintre obiectivele cu cea mai mare relevanță strategică atacate de la începutul războiului.

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