Panică în Balș, după ce un bloc a luat foc. Locatarii au fost evacuați

A fost Incendiu puternic noaptea trecută într-un cartier din orașul Balș, județul Olt.

Focul s-a manifestat la un bloc din oraș.

52 de persoane, evacuate

„Au fost evacuate 52 de persoane. Acționează la fața locului 6 autospeciale de stingere, 7 echipaje SMURD, 2 autospeciale pentru intervenție la înălțime și mai multe autospeciale pentru primă intervenție. După o oră, incendiul a fost lichidat și s-a lucrat pentru îndepărtarea efectelor negative. Dintre cele 52 de persoane evacuate, 2 au fost asistate la fața locului și au refuzat transportul la spital”, a transmis reprezentantii ISU Olt.

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După finalizarea misiunii, vor fi evaluate pagubele, cauza probabilă a incendiului fiind în curs de stabilire.