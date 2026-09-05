Panică în Balș, după ce un bloc a luat foc. Locatarii au fost evacuați

09:28
A fost Incendiu puternic noaptea trecută într-un cartier din orașul Balș, județul Olt.
Focul s-a manifestat la un bloc din oraș.
„Au fost evacuate 52 de persoane. Acționează la fața locului 6 autospeciale de stingere, 7 echipaje SMURD, 2 autospeciale pentru intervenție la înălțime și mai multe autospeciale pentru primă intervenție. După o oră, incendiul a fost lichidat și s-a lucrat pentru îndepărtarea efectelor negative. Dintre cele 52 de persoane evacuate, 2 au fost asistate la fața locului și au refuzat transportul la spital”, a transmis reprezentantii ISU Olt.
După finalizarea misiunii, vor fi evaluate pagubele, cauza probabilă a incendiului fiind în curs de stabilire.