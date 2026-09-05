Prima pagină » Actualitate » Panică în Balș, după ce un bloc a luat foc. Locatarii au fost evacuați

Panică în Balș, după ce un bloc a luat foc. Locatarii au fost evacuați

Elena Ailuţoaei
Panică în Balș, după ce un bloc a luat foc. Locatarii au fost evacuați
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

A fost Incendiu puternic noaptea trecută într-un  cartier din orașul Balș, județul Olt.

Focul s-a manifestat la un bloc din oraș.

52 de persoane, evacuate

„Au fost evacuate 52 de persoane. Acționează la fața locului 6 autospeciale de stingere, 7 echipaje SMURD, 2 autospeciale pentru intervenție la înălțime și mai multe autospeciale pentru primă intervenție. După o oră, incendiul a fost lichidat și s-a  lucrat pentru îndepărtarea efectelor negative. Dintre cele 52 de persoane evacuate, 2 au fost asistate la fața locului și au refuzat transportul la spital”, a transmis reprezentantii ISU Olt.

Sondaj Gândul

Ce fel de premier vrei să desemneze președintele Nicușor Dan?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

După finalizarea misiunii, vor fi evaluate pagubele, cauza probabilă a incendiului fiind în curs de stabilire.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu explică de ce și-ar fi dorit să-l întâlnească pe Lenin: „Abia după 1990 am descoperit un mare jurnalist și un mare politician”
09:00
Ion Cristoiu explică de ce și-ar fi dorit să-l întâlnească pe Lenin: „Abia după 1990 am descoperit un mare jurnalist și un mare politician”
METEO Vara nu vrea să plece din România. Meteorologii ANM au emis cod galben de caniculă pentru aproape toată țara. Temperaturile ajung la 36 de grade
08:44
Vara nu vrea să plece din România. Meteorologii ANM au emis cod galben de caniculă pentru aproape toată țara. Temperaturile ajung la 36 de grade
ALERTĂ Tragedie în Suceava. Două persoane au murit carbonizate după ce mașina în care se aflau a lovit un cap de pod și a luat foc
08:12
Tragedie în Suceava. Două persoane au murit carbonizate după ce mașina în care se aflau a lovit un cap de pod și a luat foc
ALERTĂ Adunarea Generală a ONU a votat schimbarea hărții lumii
07:51
Adunarea Generală a ONU a votat schimbarea hărții lumii
LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1.654. Zelenski a primit ordin să oprească luptele pe durata vizitei emisarilor lui Trump
07:33
Război în Ucraina, ziua 1.654. Zelenski a primit ordin să oprească luptele pe durata vizitei emisarilor lui Trump
ACTUALITATE 5 Septembrie, calendarul zilei: Freddie Mercury ar fi împlinit 80 de ani. Se sting Ion Caramitru și Ivan Patzaichin
07:15
5 Septembrie, calendarul zilei: Freddie Mercury ar fi împlinit 80 de ani. Se sting Ion Caramitru și Ivan Patzaichin
Mediafax
Manda: românii au mai puțini bani, PNL și USR numără voturi!
Digi24
FOTO Harta lumii a fost modificată la ONU pentru o reprezentare mai apropiată de realitate. SUA s-au opus
Cancan.ro
Motivul real pentru care Marcel și Armina au fost dați afară DE URGENȚĂ de la Insula iubirii 2026. Cum a comis-o soția lui Maluma
Prosport.ro
Sorana Cîrstea a rupt tăcerea după despărțirea de Ion Alexandru Țiriac: „Voiam o familie”
Adevarul
Călin Georgescu, refuzat de patronul unei fabrici de mobilă pentru o vizită într-un turneu ploitic. „Nu înțelegem de ce suntem prinși în acest program”
Mediafax
Orașul european în care GRANIȚA trece chiar prin case și magazine. O simplă ușă poate despărți DOUĂ ȚĂRI
Click
A pierdut patru sarcini, apoi a mers la o mănăstire unde „se cumpără dorințe”! Ce a urmat pentru o fostă concurentă de la „MasterChef”
Digi24
Nicușor Dan are un nume-surpriză pe lista pentru funcția de premier. Condițiile PSD și PNL pentru susținerea viitorului guvern (surse)
Cancan.ro
Filmul tragediei în care Luca și Valentina și-au omorât fiica, apoi s-au SINUCIS. Ce a arătat autopsia
Ce se întâmplă doctore
Cine este Rebecca Toma, noua ispită de la „Insula Iubirii” 2026. A mai apărut într-un show de televiziune
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Preț record pentru benzină, în România! Este cel mai înalt nivel al carburantului înregistrat vreodată la noi
Descopera.ro
O boală tăcută afectează 1 din 3 bărbați de 30 de ani
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Vezi că Maria ta e cu Gheorghe în porumb!
Descopera.ro
Cea mai mare tranzacție de pe piețele publice din istorie
Mediafax Italia
Șoferii din Italia folosesc aceste semnale la volan. În România, mesajul poate fi complet diferit
Mediafax Spania
DECLARAȚIA pe care un deputat spaniol A FĂCUT-O LA ADRESA ROMÂNILOR: ”Fac parte din...”
CONTROVERSĂ Operațiunea „Proscris Economic”. Trump pune presiune pe Iran, dar mai există un „colac de salvare” pentru regimul de la Teheran
09:00
Operațiunea „Proscris Economic”. Trump pune presiune pe Iran, dar mai există un „colac de salvare” pentru regimul de la Teheran
EXCLUSIV Cristian Terheș, dezvăluiri despre rezoluția europeană care penaliza România pentru „Legea Fritz”. PNL s-ar fi speriat de reacția oamenilor și a cerut retragerea ei
09:00
Cristian Terheș, dezvăluiri despre rezoluția europeană care penaliza România pentru „Legea Fritz”. PNL s-ar fi speriat de reacția oamenilor și a cerut retragerea ei
RĂZBOI Ucraina pregătește riposta după atacul Rusiei asupra sediului SBU. Zelenski: „Am aprobat planul. Vom alege momentul potrivit”
08:01
Ucraina pregătește riposta după atacul Rusiei asupra sediului SBU. Zelenski: „Am aprobat planul. Vom alege momentul potrivit”
FLASH NEWS Trump dă din nou asigurări că Putin nu va ataca NATO: „Îl cunosc foarte bine”
07:26
Trump dă din nou asigurări că Putin nu va ataca NATO: „Îl cunosc foarte bine”
EXCLUSIV Dan Turturică, fostul șef al TVR, vrea să obțină o mică avere de la Televiziunea Română. Detalii în exclusivitate din dosarul deschis în instanță
07:00
Dan Turturică, fostul șef al TVR, vrea să obțină o mică avere de la Televiziunea Română. Detalii în exclusivitate din dosarul deschis în instanță
ANALIZĂ EXCLUSIV Foamea de bani a statului împinge băncile să închidă robinetul creditării economiei private. Cu cât a crescut apetitul pentru împrumuturi al Guvernului Bolojan în cele 123 de zile de interimat
06:30
Foamea de bani a statului împinge băncile să închidă robinetul creditării economiei private. Cu cât a crescut apetitul pentru împrumuturi al Guvernului Bolojan în cele 123 de zile de interimat

Cele mai noi

Trimite acest link pe