Prima pagină » Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu » Cristian Terheș, dezvăluiri despre rezoluția europeană care penaliza România pentru „Legea Fritz”. PNL s-ar fi speriat de reacția oamenilor și a cerut retragerea ei

Cristian Terheș, dezvăluiri despre rezoluția europeană care penaliza România pentru „Legea Fritz”. PNL s-ar fi speriat de reacția oamenilor și a cerut retragerea ei

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Invitat la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, europarlamentarul Cristian Terheș face dezvăluiri în exclusivitate despre rezoluția europeană care viza România în cazul amendamentului Fritz. Europarlamentarul susține că, după informațiile apărute în presă potrivit cărora Ilie Bolojan și Oana Țoiu ar fi discutat la Bruxelles, Partidul Național Liberal s-ar fi speriat de reacția oamenilor. Acesta a relatat că PNL i-ar fi convins pe europarlamentarii din propriul grup să își schimbe poziția și să nu mai susțină rezoluția împotriva României.

Europarlamentarul este de părere că „ne-a trecut glonțul pe lângă ureche” și susține că, dacă rezoluția ar fi fost adoptată, România ar fi riscat să piardă cele 770 de milioane de euro din PNRR. După ce grupurile PPE și Renew i-au trimis o scrisoare Ursulei von der Leyen, Comisia Europeană a răspuns și a cerut explicații cu privire la amendamentul Fritz. Urmărește emisiunea live aici.

Grupul Renew, din care face parte USR, a spus că susține o astfel de rezoluție. Și grupul PPE a spus că susține o astfel de rezoluție, plus grupurile Verzilor și Stângii Comuniste și cutare.

Doar că, în momentul în care știrea a devenit publică ieri, și aici trebuie să apreciez presa din România, care a vorbit pe larg ieri, mai ales ieri după-amiază, despre această rezoluție, cred că cei de la PNL, facțiunea Bolojan, s-au speriat de reacțiile negative și au reușit să-și convingă propriul grup, pe care înainte îl convinseseră să susțină rezoluția, să-și schimbe poziția și să spună că nu mai susțin o rezoluție împotriva României. În felul acesta, nu mai au o majoritate. Dar vă spun eu, glonțul a trecut pe lângă ureche, datorită mâinii românești”, a declarat europarlamentarul Cristian Terheș.

„Amendamentul Fritz” a pus România în fața unei noi controverse la Bruxelles

Disputa privind așa-numitul „amendament Fritz” a ajuns la Bruxelles după adoptarea noii Legi a integrității. Miza este importantă pentru România, deoarece noua lege face parte din Jalonul 431 din PNRR, iar suma aferentă acestui jalon este de 770 de milioane de euro.

Pe 24 august, Manfred Weber, liderul grupului Partidului Popular European (PPE) din Parlamentul European, și Valérie Hayer, lidera grupului Renew Europe, i-au trimis o scrisoare președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Cei doi au cerut Comisiei Europene să verifice noua lege a integrității și să se asigure că plata celor 770 de milioane de euro respectă regulile europene, principiile statului de drept, drepturile omului și recomandările Comisiei de la Veneția.

Weber și Hayer au atras atenția în special asupra prevederii care îl poate afecta pe Dominic Fritz. Cei doi au susținut că legea ridică probleme legate de aplicarea unor prevederi noi în cazul unor situații mai vechi și de drepturile unui cetățean al Uniunii Europene ales într-o funcție publică într-un alt stat membru. În scrisoare, liderii PPE și Renew au avertizat că plata celor 770 de milioane de euro ar putea contribui, chiar fără această intenție, la încălcarea principiilor statului de drept în România.

Comisia Europeană a confirmat primirea scrisorii și a precizat că noua lege privind integritatea va fi analizată în cadrul celei de-a șasea și ultimei cereri de plată din PNRR. La acel moment, România nu depusese încă această cerere.

Comisia Europeană cere explicații României

La începutul lunii septembrie, Comisia Europeană a cerut României explicații suplimentare despre noua Lege a integrității, în special despre prevederea asociată cu Dominic Fritz.

Bruxelles-ul vrea să afle cum se aplică noua prevedere în cazul unor situații și decizii care au apărut înainte ca legea să intre în vigoare. Comisia Europeană cere și explicații despre respectarea unor reguli precum siguranța juridică, proporționalitatea și interdicția aplicării retroactive a legii.

România are la dispoziție două săptămâni pentru a răspunde întrebărilor Comisiei Europene. Important este că Bruxelles-ul nu a anunțat că România pierde în acest moment cele 770 de milioane de euro. Comisia Europeană a precizat că legea va fi verificată în cadrul ultimei cereri de plată din PNRR.

În Parlamentul European a existat, în paralel, un demers pentru o posibilă rezoluție privind situația din România. Grupul Renew Europe a încercat să obțină sprijinul celorlalte grupuri politice pentru o astfel de rezoluție. Demersul nu a ajuns însă la un vot în plen.

PPE nu a mai susținut inițiativa, iar fără sprijinul celui mai mare grup politic din Parlamentul European nu s-a format majoritatea necesară pentru adoptarea rezoluției. Prin urmare, în acest moment nu există o rezoluție adoptată de Parlamentul European împotriva României pe această temă.

Ce au făcut Bolojan și Oana Țoiu la Bruxelles

În aceeași perioadă, premierul Ilie Bolojan și ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, au discutat cu Michael McGrath, comisarul european pentru Justiție, despre noua Lege a integrității.

Guvernul României a confirmat întâlnirea și a transmis că Ilie Bolojan și Oana Țoiu au cerut Comisiei Europene să grăbească verificarea legii ANI în raport cu regulile europene. Discuția a avut loc într-o întâlnire tehnică, în format hibrid, cu Michael McGrath și directori de specialitate din cadrul Comisiei Europene.

Guvernul României a respins categoric informațiile potrivit cărora România ar fi cerut sau ar fi sugerat tăierea fondurilor europene. Guvernul spune că obiectivul său este ca România să primească integral cele 770 de milioane de euro. Potrivit Guvernului României, verificarea oficială a Jalonului 431 va avea loc după depunerea celei de-a șasea cereri de plată din PNRR, prevăzută pentru luna octombrie. Guvernul vrea însă ca verificarea legii să fie făcută cât mai repede. Astfel, dacă Bruxelles-ul găsește probleme, România ar putea modifica legea înainte de evaluarea oficială a jalonului.

„Amendamentul Fritz”, o miză de 770 de milioane de euro

„Amendamentul Fritz” face parte din Legea integrității, jalon PNRR în valoare de 770 de milioane de euro.

Președintele Nicușor Dan a refuzat să retrimită legea la Parlament pentru reexaminare, motivând că nu mai exista timp pentru procedura parlamentară înainte de expirarea termenului limită PNRR, adică 31 august. Amendamentul nu îl afectează doar pe Dominic Fritz, ci și pe mulți alți edili și funcționari publici aflați în funcție și care sunt obligați să părăsească pozițiile elective în termen de 30 de zile.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Cristian Terheș, dezvăluiri despre poziția României în UE. Un reprezentat MAE ar fi cerut în trecut o hotărâre Europeană care să anuleze decizii CCR
18:34
Cristian Terheș, dezvăluiri despre poziția României în UE. Un reprezentat MAE ar fi cerut în trecut o hotărâre Europeană care să anuleze decizii CCR
EXCLUSIV Gândul prezintă Best Of „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. Vineri, 04 septembrie, de la ora 20.30
12:00
Gândul prezintă Best Of „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. Vineri, 04 septembrie, de la ora 20.30
EXCLUSIV Scandal în platoul emisiunii Subiectul Zilei. Reprezentanții PNL, PSD și AUR s-au certat de la Lege Integrității ajunsă subiect de dezbatere la Bruxelles
23:52, 03 Sep 2026
Scandal în platoul emisiunii Subiectul Zilei. Reprezentanții PNL, PSD și AUR s-au certat de la Lege Integrității ajunsă subiect de dezbatere la Bruxelles
EXCLUSIV Cristian Terheș o face praf pe Ursula von der Leyen: „A distrus economia UE. Nimeni nu mai investește aici, acum vrea economiile noastre personale”
22:33, 03 Sep 2026
Cristian Terheș o face praf pe Ursula von der Leyen: „A distrus economia UE. Nimeni nu mai investește aici, acum vrea economiile noastre personale”
REACȚIE Jurnalistul Răzvan Dumitrescu, revoltat după decizia Oanei Țoiu de a limita puterile României în UE: „O pârghie aveam și la aia renunțăm…”
19:04, 03 Sep 2026
Jurnalistul Răzvan Dumitrescu, revoltat după decizia Oanei Țoiu de a limita puterile României în UE: „O pârghie aveam și la aia renunțăm…”
EXCLUSIV „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe joi, 03 septembrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Cristian Terheș, dezvăluiri despre planurile de la Bruxelles
15:36, 03 Sep 2026
„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe joi, 03 septembrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Cristian Terheș, dezvăluiri despre planurile de la Bruxelles
Mediafax
SUA vând Arabiei Saudite armament de cinci miliarde de dolari. Amenințările care au grăbit afacerea
Digi24
FOTO Harta lumii a fost modificată la ONU pentru o reprezentare mai apropiată de realitate. SUA s-au opus
Cancan.ro
Motivul real pentru care Marcel și Armina au fost dați afară DE URGENȚĂ de la Insula iubirii 2026. Cum a comis-o soția lui Maluma
Prosport.ro
Sorana Cîrstea a rupt tăcerea după despărțirea de Ion Alexandru Țiriac: „Voiam o familie”
Adevarul
Călin Georgescu, refuzat de patronul unei fabrici de mobilă pentru o vizită într-un turneu ploitic. „Nu înțelegem de ce suntem prinși în acest program”
Mediafax
Daniel Băluță, despre șantierele care îi exasperează pe bucureșteni: „Trebuie să le închidem cât mai repede”
Click
A pierdut patru sarcini, apoi a mers la o mănăstire unde „se cumpără dorințe”! Ce a urmat pentru o fostă concurentă de la „MasterChef”
Digi24
Nicușor Dan are un nume-surpriză pe lista pentru funcția de premier. Condițiile PSD și PNL pentru susținerea viitorului guvern (surse)
Cancan.ro
Filmul tragediei în care Luca și Valentina și-au omorât fiica, apoi s-au SINUCIS. Ce a arătat autopsia
Ce se întâmplă doctore
Cine este Rebecca Toma, noua ispită de la „Insula Iubirii” 2026. A mai apărut într-un show de televiziune
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Preț record pentru benzină, în România! Este cel mai înalt nivel al carburantului înregistrat vreodată la noi
Descopera.ro
O boală tăcută afectează 1 din 3 bărbați de 30 de ani
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Vezi că Maria ta e cu Gheorghe în porumb!
Descopera.ro
Cea mai mare tranzacție de pe piețele publice din istorie
Mediafax Italia
Șoferii din Italia folosesc aceste semnale la volan. În România, mesajul poate fi complet diferit
Mediafax Spania
DECLARAȚIA pe care un deputat spaniol A FĂCUT-O LA ADRESA ROMÂNILOR: ”Fac parte din...”
INEDIT Pe 29 aprilie 1903, 110.000.00 tone de stâncă au îngropat un întreg oraș canadian în doar 2 minute
09:20
Pe 29 aprilie 1903, 110.000.00 tone de stâncă au îngropat un întreg oraș canadian în doar 2 minute
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu explică de ce și-ar fi dorit să-l întâlnească pe Lenin: „Abia după 1990 am descoperit un mare jurnalist și un mare politician”
09:00
Ion Cristoiu explică de ce și-ar fi dorit să-l întâlnească pe Lenin: „Abia după 1990 am descoperit un mare jurnalist și un mare politician”
CONTROVERSĂ Operațiunea „Proscris Economic”. Trump pune presiune pe Iran, dar mai există un „colac de salvare” pentru regimul de la Teheran
09:00
Operațiunea „Proscris Economic”. Trump pune presiune pe Iran, dar mai există un „colac de salvare” pentru regimul de la Teheran
METEO Vara nu vrea să plece din România. Meteorologii ANM au emis cod galben de caniculă pentru aproape toată țara. Temperaturile ajung la 36 de grade
08:44
Vara nu vrea să plece din România. Meteorologii ANM au emis cod galben de caniculă pentru aproape toată țara. Temperaturile ajung la 36 de grade
ALERTĂ Tragedie în Suceava. Două persoane au murit carbonizate după ce mașina în care se aflau a lovit un cap de pod și a luat foc
08:12
Tragedie în Suceava. Două persoane au murit carbonizate după ce mașina în care se aflau a lovit un cap de pod și a luat foc

Cele mai noi

Trimite acest link pe