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Tragedie în Suceava. Două persoane au murit carbonizate după ce mașina în care se aflau a lovit un cap de pod și a luat foc

Elena Popescu
Tragedie în Suceava. Două persoane au murit carbonizate după ce mașina în care se aflau a lovit un cap de pod și a luat foc
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Un grav accident rutier s-a produs sâmbătă dimineață, în localitatea Fântâna Mare, județul Suceava. Un autoturism a intrat în coliziune cu un cap de pod, iar în urma impactului mașina a fost cuprinsă de flăcări. Două persoane aflate în autoturism au fost găsite carbonizate de pompieri.

Alarma a fost dată în jurul orei 06:00, când un apel la 112 a anunțat producerea accidentului și izbucnirea unui incendiu.

La locul tragediei au intervenit pompierii militari cu o autospecială de stingere echipată cu accesorii pentru descarcerare, precum și un echipaj de ambulanță SMURD.

Mașina a ars în totalitate

La sosirea echipajelor de intervenție, pompierii au găsit autoturismul care intrase în coliziune cu un cap de pod. În urma impactului, mașina a fost cuprinsă de flăcări și ardea generalizat. Pompierii au intervenit pentru stingerea incendiului și au reușit să localizeze flăcările. Din nefericire, după stingerea incendiului, în interiorul autoturismului au fost descoperite două victime carbonizate.

”După localizarea flăcărilor, în interiorul autoturismului au fost identificate două victime carbonizate”, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava.

Polițiștii urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul, precum și identitatea celor două persoane care și-au pierdut viața.

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