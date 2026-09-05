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Cât te costă să-ți pui panouri solare și să devii complet independent, în plină criză energetică. În cât timp amortizezi investiția. Ce spun experții

Cât te costă să-ți pui panouri solare și să devii complet independent, în plină criză energetică. În cât timp amortizezi investiția. Ce spun experții
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Panourile solare sunt un program tot mai popular printre români, subvenția acordată de stat în ultimii ani făcându-l și mai atrăgător dacă ținem cont de valoarea ajutorului de stat. Devenit prosumator, cetățeanul își amortizează în timp cheltuielile de implementare a sistemului energetic regenerabil. Cât costă o familie de condiție medie dacă vrea să își pună panouri și ce presupune planul în plină criză energetică, mai ales că România este campioana Europei la prețul energiei electrice. Gândul prezintă calculele: la cât se ridică investiția totală și ce presupune. 

Panourile fotovoltaice transformă lumina solară direct în energie electrică cu ajutorul celulelor din siliciu. Ele reprezintă una dintre cele mai practice metode de a reduce factura la curent și de a proteja mediul înconjurător.

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În prezent, România are aproximativ 250.000 de prosumatori, cu o putere instalată totală de aproape 3.000 MW, echivalentul a 4 reactoare nucleare de la Cernavodă.

Cât te costă să devii complet independent energetic

Pentru un sistem de panouri solare și pompă de căldură, plus încălzirea în pardoseală, investiția medie totală se ridică la 70-90.000 de lei, conform calculelor Gândul. Această investiție ar acoperi consumul unei case de aproximativ 120 de metri pătrați, în care locuiește o familie de 3 persoane.

Alte variante. Investiția totală costă în jur de 34.500 lei la un sistem hibrid de 5 KW

Proprietarii de case și apartamente pot beneficia de energie verde produse de panouri fotovoltaice, la fel ca cei care stau la casă. Practic, primesc bani pentru energia produsă și livrată în rețea de pe urma panourilor instalate pe acoperiș. Ministerul Energiei derulează de ceva ani un program de finanțare care susține prosumatorii.

Prețurile panourilor fotovoltaice au scăzut foarte mult în ultimii ani, ajungând, în medie, la aproximativ 600 de euro pentru o putere de 1 kilowatt-oră.

Dacă luăm în calcul proiectul fără subvenții de la stat, optând pentru un sistem hibrid de 5 Kw, cu stocare și baterie de 5 kWh, prețul ar putea fi de 30.000 de lei. Acest preț include:

  • panourile,
  • invertorul hibrid,
  • bateria de stocare,
  • structura de montaj
  • accesoriile.

Se mai adaugă și manopera și dosarul de prosumator, aprox. 4.500 lei. Totalul investiției inițiale va fi de 34.500 lei.

Panourile pot costa 4.500-5.500 euro la o putere instalată de 8-10 kWh

La un proiect ceva mai mare, de 8-10 kWh, investiția crește proporțional. Astfel, ținând cont că într-o casă a unei familii de nivel mediu, de 100-150 metri pătrați, dotată cu toate electronicele și electrocasnicele necesare (mașină spălat rufe, mașină spălat vase, cuptor electric, plită electrică, aer condiționat, TV, calculator, etc.) are un consum lunar estimat de 300-500 kW și are nevoie de o putere instalată de circa 8-10 kWh, prețul întregului sistem ajunge la circa 7.000 – 9.000 euro, fără baterie.

Concret, un sistem fotovoltaic pentru o casă de 100-150 metri pătrați, orientată spre sud și cu un acoperiș înclinat între 25º și 30º și un consum lunar estimat de 300-500 kWh costă, fără baterie, 4.500 – 5.500 de euro.

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Dacă luăm în calcul drept 400W eficiența standard a unui panou fotovoltaic, se poate estima că pentru un panou fotovoltaic instalat costul mediu este de aproximativ 150 €. În funcție de performanța, durabilitatea și calitatea produsului, există oferte mai ieftine sau mai scumpe.

Cum nu există două case identice, nici același model și număr de panouri nu produc aceeași cantitate de curent, este esențial să discuți cu un specialist pentru a obține o estimare cât mai exactă a producției totale de energie verde.

O instalație „clasică” de 3 kWh poate produce 200 kWh într-o zonă însorită

De exemplu, o instalație „clasică” de 3 kWh poate produce aproximativ 200 kWh într-o zonă însorită și pe un acoperiș neobstrucționat orientat spre sud. Respectiv, doar circa 150 kWh într-o regiune cu mai puțin soare sau unde o umbră afectează casa.

Un invertor solar de 8 kW poate costa 500-600 de euro dacă e „off-grid” sau 2.000-2.500 de euro dacă e „on-grid” trifazat, scrie Newsweek. Apoi, scheletul de montaj pentru panouri costă circa 100 de euro, ecranul de monitorizare, 100-200 de euro, panoul de protecție pentru DC și AC, 200-300 de euro și manopera și alte materiale, 1.000-1.500 de euro.

Prețul unei baterii cu o capacitate de 10 kWh pornește de la circa 1.000 de euro. Una înalt calitativă urcă de la 1.800-2.000 de euro în sus.

Poți monta panouri fotovoltaice la altă adresă, compensând consumul

De notat că Legea prosumatorilor le permite românilor să compenseze energia produsă la o locuință cu facturile de la alte adrese, facilitând astfel accesul la energia verde și reducerea costurilor pentru gospodării și instituții publice. Ea a fost adoptată pe 15 octombrie 2025.

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Concret, prin această lege, românii care produc energie verde la o locuință vor putea compensa energia produsă în exces la alte adrese deținute de aceleași persoane, precum un apartament de bloc sau alte proprietăți.

Casa Verde 2026 nu mai acordă subvenții pentru panouri și pompe de căldură

Trebuie subliniat că, față de edițiile precedente, românii vor trebui să scoată mai mulți bani din buzunar sub formă de contribuție proprie în implementarea Programului Casa Verde. Acesta se schimbă radical, în contextul deficitului sistemelor de stocare a energiei în România. Concret, ediția 2026 nu va mai acorda subvenții și pentru montarea de panouri fotovoltaice,. Ea va finanța strict achiziționarea de baterii de stocare.

Până anul acesta, Ministerul Mediului acorda după anumite criterii următoarele finanțări:
  • Panouri fotovoltaice: Până la 30.000 lei pentru sisteme de panouri fotovoltaice.
  • Baterii de stocare: Până la 15.000 lei (maximum 75% din valoarea proiectului), cu o contribuție proprie de cel puțin 25% din partea beneficiarului.
  • Pompe de căldură: Până la 22.500 lei.

Guvernul a lansat un program de 400 milioane de euro pentru stocare

În acest moment, bugetul aferent programului de stocaee este de 400 milioane de lei. Valoarea exactă a voucher-ului și nivelul contribuției proprii nu au fost comunicate, deocamdată.

Ce este clar este că finanțarea va fi acordată prosumatorilor existenți, cu sisteme realizate fie din fonduri proprii, fie prin programele anterioare Casa Verde. Potrivit autorităților, este în curs de analiză dacă se va oferi finanțare și pentru înlocuirea invertoarelor existente de tip on-grid, cu unele hibrid (care suporta baterii).

Prosumatorii pot obține 15.000 de lei prin programul Baterii pentru fotovoltaice

Pe de altă parte, însă, prosumatorii pot obține de la stat suma de 15.000 de lei prin programul Baterii pentru fotovoltaice. Agenția Fondului de Mediu (AFM) a pus în consultare publică ghidul de finanțare pentru instalarea sistemelor de stocare a energiei electrice produse de panourile fotovoltaice,

Suma maximă pe care un prosumator o poate obține prin acest program este de 15.000 de lei (cu TVA inclusă). Valoarea finanțării estw de maximum 75% din valoarea totală a proiectului. Așadar, beneficiarul va trebui să acopere o contribuție proprie de minim 25%. Ghidul stabilește un standard de cost maxim eligibil de 1.250 de lei/kWh de capacitate de stocare instalată, cu TVA inclusă. Banii acoperă achiziția sistemului de stocare, montajul, punerea în funcțiune și TVA-ul aferent.

De reținut că finanțarea aprobată nu poate fi suplimentată ulterior. Dacă cheltuielile totale depășesc suma aprobată, diferența va fi suportată integral de beneficiar din surse proprii. De asemenea, sunt eligibile doar cheltuielile efectuate după aprobarea finanțării de către AFM. Programul nu decontează achiziții retroactive.

Cine poate aplica și ce condiții de eligibilitate există

Finanțarea este adresată exclusiv persoanelor fizice care dețin deja calitatea de prosumator la momentul înscrierii. Simplul fapt de a avea panouri montate pe casă nu este suficient dacă nu există documentele oficiale care să ateste această calitate.

Principalele condiții administrative pe care solicitantul trebuie să le îndeplinească sunt:

  • Fără activități economice la adresă: La locul de implementare nu trebuie să existe sediul social sau fiscal al unei firme ori PFA și nici nu trebuie să se desfășoare activități profesionale. Excepția apare doar dacă energia utilizată pentru activitatea economică este contorizată complet separat de locuință.
  • Lipsa datoriilor bugetare: Solicitantul nu trebuie să aibă obligații restante la bugetul de stat sau la bugetele locale.
  • Fără baterii existente: Proiectul este respins dacă la adresa respectivă există deja un sistem de stocare instalat.

În cât timp se amortizează investiția

În lipsa programului Casa Verde Fotovoltaice, tot mai mulți români caută alternative pentru a-și instala sisteme de producere a energiei. Chiar și în absența subvențiilor de la stat, amortizarea investiției se poate face în aproximativ 4-6 ani, în funcție de consum și de evoluția prețurilor la energie.

Pe lângă plata din resurse proprii, românii pot apela la variante de finanțare pentru instalarea sistemelor fotovoltaice. Potrivit Adevarul, printre cele mai utilizate soluții se numără:

  • creditele verzi oferite de bănci
  • creditele de consum pentru produse cu impact redus asupra mediului
  • plata în rate prin intermediul instalatorilor sau leasingul energetic, mai ales în cazul companiilor.

Specialiștii spun că multe firme din domeniu colaborează deja cu instituții financiare sau IFN-uri pentru a reduce bariera investiției inițiale și pentru a permite plata sistemului în rate lunare.

Dumitru Chisăliță: Panourile solare înseamnă mai mult marketing

Contactat de Gândul, expertul în energie Dumitru Chisăliță are o opinie diferită legată de eficiența programului de instalare a panourilor solare. Acesta a explicat că independența energetică a unei locuințe este un proces extrem de complex, iar panourile solare înseamnă mai mult marketing. Cu alte cuvinte, energia fotovoltaică este susținută cu un scop comercial.

Dumitru Chisalita, presedinte Asociatia Energia Inteligenta. ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO.

Pentru a deveni complet independent energetic ar trebui să iei în considerare toate formele de energie dintr-o casă. Electricitate, încălzire, răcire, preparare apă caldă, preparare hrană, mobilitate. Asta înseamnă în primul rând o reabilitare termică excepțională. Înseamnă pompe de căldură încălzire, ACM și AC, mașină electrică, panouri termosolare, stocare căldură și stocare electricitate. Asta înseamnă casă independentă energetic. Ceea ce se prezintă în mod eronat în mass media cum că panourile fotovoltaice asigura independență energetică este doar marketing energetic cu scop de vânzare panouri.

Buget de 230.000 euro pentru o casă complet independentă energetic

Specialistul a prezentat pentru Gândul și un studiu de caz. Astfel, pentru o casă cu o suprafață de 150 metri pătrați, 4 persoane, locație Transilvania, complet independentă energetic în condițiile prezentate anterior, investiția totală ar cumula cca 230.000 de euro.

Defalcat, cheltuielile înseamnă:

Bugetul central recomandat

Componentă
Valoare centrală

Reabilitare termică integrală
300.000 lei

Pompă de căldură și distribuție
170.000 lei

Termosolar și acumulare termică
35.000 lei

Fotovoltaice 30 kWp
130.000 lei

Baterie 120 kWh
210.000 lei

Automatizare, redundanță și protecții
55.000 lei

Gătit și electrocasnice eficiente
20.000 lei

Mașină electrică și stație
165.000 lei

Proiectare, autorizare și rezervă 10–15%
140.000 lei

Total: aproximativ 1.225.000 lei

Investiția s-ar amortiza complet în 32 de ani

Chisăliță atrage atenția că valoarea investiției de mai sus este valabilă în cazul unei independente energetice complete. Și cu energie 100% 24 de ore și 365 de zile pe an. Neracordată la rețea, fără lemne sau gaz pentru încălzire. Fără grup generator etc. În plus, echipamentele nu sunt gândite să reziste 3 decenii.

La prețurile de astăzi, adică să înghețe prețul la Enel, gaz și benzină, investiția teoretic s-ar amortiza în 32 de ani. Dar problema este că echipamentele nu rezistă 32 de ani, ci trebuie înlocuite. Asta înseamnă că nu se amortizează niciodată, completează expertul. 

Soluția, comunitatea energetică

În aceste condiții de preț uriașe și pentru a-și amortiza costurile mai eficient, subliniază Chisăliță, prosumatorii trebuie să mizeze pe apartenența la comunități energetice.

Sigur, nu înseamnă că nu trebuie să tindem către case independente energetic. Dar soluția este una de Comunitate energetică și localitate puțin dependentă energetic, nu de individualizare extremă, conchide expertul.

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