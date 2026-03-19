Varujan Pambuccian a ajuns în biroul lui Grindeanu pentru discuțiile pe buget: ”Nu am glob de cristal”

Liderul Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale din Camera Deputaților, Varujan Pambuccian, și-a făcut apariția la noua ședința a coaliției de guvernare, solicitată de liderul PSD, Sorin Grindeanu.
Pambuccian s-a prezentat la ședința solicitată de liderul PSD și, înainte de a asista la discuțiile dintre liderii partidelor din coaliție, acesta a avut un scurt dialog cu jurnaliștii.
”(n.r. ce se va discuta?) Nu știu, o să vedem. (n.r. ce se întâmplă cu acest blocaj?) Nici asta nu am de unde să știu, n-am glob de cristal”, a fost scurtul dialog dintre Varujan Pambuccian și jurnaliști.
Liderii puterii, chemați de Sorin Grindeanu la discuții în această dimineață
Sorin Grindeanu a solicitat această întâlnire în încercarea de a depăși blocajul generat de amendamentele PSD și de parcursul proiectului de buget în Parlament. Discuțiile asupra bugetului pentru 2026 au fost suspendate miercuri în comisiile reunite de buget-finanțe, pe fondul unor noi tensiuni politice în interiorul coaliției. În același timp, ședința de plen reunit programată pentru seara respectivă a fost amânată. Negocierile ar urma să fie reluate joi dimineață, de la ora 10:00, în condițiile în care calendarul inițial de adoptare a bugetului a fost deja dat peste cap.