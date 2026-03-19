🚨 Conflictul pe buget ajunge la vârful coaliției. Liderii puterii, chemați de Sorin Grindeanu la discuții în această dimineață

10:19 Ilie Bolojan ar urma să cedeze presiunilor PSD Potrivit unor surse politice, premierul Ilie Bolojan va ceda presiunilor PSD. Până și liderul UDMR, Kelemen Hunor, ar fi venit să îl convingă pe premier să le dea social-democraților ce vor acum, ca apoi să nu “plătească” mai mult. 10:06 Liderii coaliției de guvernare au ajuns în biroul lui Grindeanu. Încep discuțiile pe buget Ilie Bolojan, Kelemen Hunor, Dominic Fritz, Varujan Pambuccian și Alexandru Nazare s-au prezentat acum câteva minute în biroul liderului PSD, Sorin Grindeanu. Șefii partidelor încep discuțiile pentru a soluționa blocajul bugetului din Comisia reunită buget-finanțe.

Tensiunile legate de bugetul de stat pentru 2026 continuă și joi, după ce liderul PSD, Sorin Grindeanu, a convocat o nouă ședință a coaliției de guvernare. Întâlnirea este programată la ora 10:00, în biroul său de la Camera Deputaților, potrivit unor surse Mediafax. La discuții sunt așteptați liderii partidelor din coaliție, inclusiv premierul Ilie Bolojan, în încercarea de a depăși blocajul generat de amendamentele PSD și de parcursul proiectului de buget în Parlament.

Discuțiile asupra bugetului pentru 2026 au fost suspendate miercuri în comisiile reunite de buget-finanțe, pe fondul unor noi tensiuni politice în interiorul coaliției. În același timp, ședința de plen reunit programată pentru seara respectivă a fost amânată. Negocierile ar urma să fie reluate joi dimineață, de la ora 10:00, în condițiile în care calendarul inițial de adoptare a bugetului a fost deja dat peste cap.

Votul final era programat pentru joi, după ce amendamentele analizate în ultimele zile în comisii urmau să ajungă în dezbaterea decisivă din Parlament. După seria de amânări de miercuri, rămâne însă incert dacă acest termen mai poate fi respectat.

Tensiunile au escaladat

Situația s-a tensionat după ce PSD a avertizat că nu va susține anexele 1 și 2 ale bugetului în lipsa identificării sumei de 1,1 miliarde de lei, solicitată pentru măsuri sociale dedicate pensionarilor și persoanelor cu venituri mici. Senatorul PSD Daniel Zamfir a declarat explicit, în timpul unui schimb de replici cu ministrul Finanțelor, că partidul nu va vota aceste anexe fără alocarea fondurilor respective.

Fără sprijinul PSD, PNL și USR nu mai dispuneau de majoritatea necesară pentru continuarea lucrărilor, ceea ce a dus la suspendarea ședinței comisiilor pentru a doua oară în aceeași zi. Un parlamentar a descris momentul drept „o pauză peste pauză”, în timp ce liderii coaliției s-au retras în biroul lui Sorin Grindeanu pentru a încerca să deblocheze situația.

Miza principală o reprezintă amendamentul PSD care prevedea suplimentarea bugetului Ministerului Muncii cu 1,1 miliarde de lei pentru ajutoare sociale. Ministerul Finanțelor s-a opus, invocând impactul asupra deficitului bugetar. La reluarea votului în comisie, propunerea nu a întrunit suficiente voturi: 23 „pentru”, 19 „împotrivă” și o abținere, sub pragul de 26 de voturi stabilit de conducerea ședinței. De aici a izbucnit disputa procedurală și politică. PSD a contestat modul de calcul al majorității, susținând că prezența parlamentarilor AUR în sală, fără exprimarea votului, a fost folosită pentru a bloca amendamentul. De cealaltă parte, PNL și USR au argumentat că simpla prezență în sală influențează pragul necesar pentru adoptare, chiar dacă unii parlamentari aleg să nu voteze.

AUR a confirmat că neparticiparea la vot a fost „o opțiune politică”, liderul senatorilor formațiunii, Petrișor Peiu, susținând că partidul nu poate valida un amendament pe care îl consideră „nedemocratic și neconstituțional”. Tocmai această formulă, „prezent, dar nu votez”, a devenit nucleul blocajului.

Acuzațiile între partide s-au intensificat

PNL și USR au vorbit despre o posibilă înțelegere PSD-AUR pentru blocarea dezbaterilor, în timp ce PSD a acuzat partenerii de coaliție că folosesc proceduri parlamentare pentru a respinge măsuri sociale. Deputata PNL Raluca Turcan a afirmat că PSD „a blocat bugetul” și „a pus sub semnul întrebării plata salariilor, pensiilor și ajutoarelor sociale”, iar Mircea Abrudean a avertizat că, fără un buget adoptat la timp, „statul începe să funcționeze cu frâna trasă”. De cealaltă parte, Sorin Grindeanu a respins criticile liberalilor și a transmis că PSD nu va renunța la solicitările sociale. „PSD merge până la capăt pentru copiii cu dizabilități și pensionari. Nu cedăm șantajului”, a declarat liderul social-democrat.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a spus că este dispus să caute soluții pentru pachetul cerut de PSD, cu condiția identificării unei surse de finanțare. PNL și USR au propus ca suma să fie acoperită din fonduri europene, variantă respinsă de PSD, care susține că aceste fonduri nu oferă suficiente garanții pentru plata efectivă a ajutoarelor. În încercarea de a debloca situația, UDMR a propus o formulă de compromis: includerea celor 1,1 miliarde de lei în buget sub forma unor credite de angajament, urmând ca la prima rectificare bugetară suma să fie transformată în credite bugetare. Soluția ar permite, cel puțin teoretic, angajarea cheltuielii acum și alocarea efectivă a banilor ulterior.

Până la noi negocieri în coaliție, adoptarea bugetului de stat pentru 2026 rămâne însă incertă, iar blocajul politic riscă să împingă și mai mult calendarul parlamentar.

