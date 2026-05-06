Armistițiul dintre Rusia și Ucraina se clatină. Forțele Moscovei au bombardat o grădiniță din orașul Sumî: un mort și mai mulți răniți

O femeie a fost ucisă și cel puțin două persoane au fost rănite, după ce forțele ruse au lovit, miercuri, o grădiniță din centrul orașului Sumî, situat în nord-estul Ucrainei, cu două drone, au declarat autoritățile locale.

„Rușii au lovit o clădire civilă din centrul orașului Sumy cu două drone de atac. În prezent se desfășoară o operațiune de salvare”, se arată într-un comunicat al Administrației Militare Regionale, relatează RBC-Ukraine.

Potrivit sursei citate, echipele de salvare au găsit trupul unei femei în locul unde au lovit dronele rusești în Sumî. Victima era agent de pază la grădiniță. De asemenea, două persoane au fost rănite. Din fericire, grădinița nu funcționa în acel moment, iar copiii nu se aflau în incintă.

La fața locului acționau echipe de anchetă ale poliției, experți în dezamorsarea bombelor, echipaje de salvare și alte servicii competente.

Volodimir Zelenski a acuzat Rusia că încalcă „armistițiul”

Miercuri, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Rusia de încălcarea armistițiului anunțat la începutul acestei săptămâni.

Reamintim că, după ce Vladimir Putin a anunțat luni un armistițiu de două zile în perioada 8-9 mai pentru a marca victoria Rusiei în cel de-al Doilea Război Mondial, Volodimir Zelenski a răspuns cu propria propunere de încetare a luptelor, care urma să înceapă în noaptea de 5 spre 6 mai.

Potrivit RBC-Ukraine, în noaptea de 5 spre 6 mai, forțele ruse au lovit infrastructura civilă și industrială din mai multe regiuni ale Ucrainei. Harkov, Dnipro, Zaporijia și Krivii Rih au fost ținta atacurilor rusești, iar situația era tensionată și în regiunea Sumi.

Potrivit Forțelor Aeriene Ucrainene, între oraele 18:00, pe 5 mai și ora 08:00, pe 6 mai, Rusia a atacat Ucraina cu două rachete balistice, o rachetă ghidată aer-sol și 108 drone de atac.

