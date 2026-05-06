Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Cum răspunde Grindeanu acuzației că "PSDan" s-a apropiat prea mult de PSD

Bianca Dogaru
Invitat la emisiunea Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Sorin Grindeanu neagă categoric orice alianță ascunsă cu președintele Nicușor Dan. Acesta susține că acuzațiile vin de la cei care și-ar fi dorit ca șeful statului să ignore Constituția pentru a le face jocurile politice.

Sorin Grindeanu, președintele PSD / Mediafax Foto

„PSDan”, o interpretare răutăcioasă

Grindeanu a respins ideea că Nicușor Dan ar favoriza PSD în actuala criză. Liderul social-democrat a explicat că între cele două părți nu a existat niciodată nicio legătură politică.

„Asta este o interpretare chiar răutăcioasă. Așa cum știți, președintele Nicușor Dan și PSD nu s-au aflat în aceeași barcă niciodată. Asta se insinuează de cei care se așteptau ca Nicușor Dan să depășească granițele date de Constituție vizavi de mandatul unui președinte.”

Atac la cei care doreau un președinte „jucător”

Acesta consideră că nemulțumirea vine din partea unor politicieni care se așteptau ca Nicușor Dan să forțele limitele Constituției în favoarea lor.

„Atâta timp cât s-a ținut departe de bătălia politică, pare că i-a deranjat pe cei care se așteptau să fie jucător și să întoarcă votul în Parlament. Dar în momentul în care ai 283 de voturi, ce putea să facă?”

