Zelenski declară că nu se simte obligat să respecte armistițiul unilateral cu Rusia de Ziua Victoriei

La începutul săptămânii, armata rusă a declarat armistițiu unilateral cu Ucraina pentru zilele 8 și 9 mai 2026.Cu ocazia organizării paradei de „Ziua Victoriei” de la Moscova, Rusia a întărit nivelul de securitate.

Zborurile din patru aeroporturi din preajma Moscovei au fost suspendate, iar accesul la internet de pe telefoanele mobile a fost întrerupt.

Temerile că Ucraina ar putea efectua un atac cu drone asupra paradei militare sunt în creștere. Liderul de la Kiev a autorizat atacuri pe rază mai lungă pe teritoriul Rusiei, fiind lovite instalații ale infrastructurii energetice.

Potrivit Politico, Zelenski a declarat că nu se consideră obligat să respecte armistițiul unilateral declarat de Kremlin. Președintele ucrainean acuză Moscova pentru că a încălcat armistițiul declarat de Ucraina care urma să înceapă marți, 6 mai, de la miezul nopții.

„Putem confirma că partea rusă a încălcat regimul încetării focului”, a declarat Zelenski miercuri dimineață, adăugând că Ucraina își va planifica viitoarele acțiuni militare din această seară.

Vladimir Putin a declarat armistițiu vineri și sâmbătă, cu ocazia comemorării victoriei sovietice din cel de-al Doilea Război Mondial.

Armata rusă a avertizat Ucraina că dacă va încălca armistițiul de „Ziua Victoriei, centrul Kievului va fi bombardat cu rachete balistice.

