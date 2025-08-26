Prima pagină » Actualitate » Verde pentru centura ocolitoare Bușteni – Azuga. Construcția rutei ocolitoare poate să înceapă

Rene Pârșan
26 aug. 2025, 13:38, Actualitate
Consiliul Județean Prahova a emis prima autorizație de construcție pentru centura ocolitoare Bușteni – Azuga, o alternativă care ar trebui să decongestioneze traficul de pe DN1 Valea Prahovei. Consiliul Județean Prahova a anunțat că a fost emisă prima autorizație de construcție pentru centura ocolitoare Bușteni-Azuga. Este un pas important după centura de la Comarnic, care se află într-un stadiu avansat de execuție. 

Șoseaua dintre Bușteni și Azuga urmează să aibă peste 9km și să lege DN1 de viitorul nod rutier al autostrăzii A3.  Autoritățile județene spun că această variantă ocolitoare ar ajuta la decongestionarea traficului de pe DN1 și ar urma să atragă și mai mulți turiști în stațiunile de pe Valea Prahovei.

