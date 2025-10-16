Cristian Popescu Piedone, fostul șef al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), a intrat în vizorul Direcției Naționale Anticorupție (DNA), a fost interceptat atunci când „pregătea” un control la Hotelul Internațional Sinaia și, acuzat că a divulgat informații care nu era destinate publicității, a fost trimis în judecată, sub control judiciar.
În perioada premergătoare controlului ANPC, Cristian Popescu Piedone, un client fidel al Hotelului Internațional Sinaia, așa cum reiese din rechizitoriul DNA aflat deja pe masa judecătorilor, ar fi anunțat conducerea hotelului că va fi supusă unui „examen”, numai că le-ar fi oferit acestora și „subiectele”. (informații detaliate AICI)
Cristian Popescu Piedone s-a prezentat, ulterior, la control, a inspectat camerele deja „aranjate” și s-ar fi declarat satisfăcut de ceea ce a văzut, motiv pentru care i-a și lăudat pe responsabilii care reușiseră să pună la punct toate detaliile.
Gândul prezintă, în exclusivitate, alte detalii surprinzătoare din rechizitoriul aflat, acum, în instanță.
După ce Cristian Popescu Piedone i-ar fi avertizat pe responsabilii de la Hotelul Internațional Sinaia că va avea loc un control, tabloul de ansamblu a fost unul în care agitația a ținut capul de afiș.
„ – Marin Mihai Daniel: E, n-avem treabă! A venit, dar n-am ce treabă…nu… A ieșit totul în regulă.
– Gîrboan Cezar-Emil: E, știu. Da! Bine, mă…
– Marin Mihai Daniel: Sunt lipsuri pe peste tot, îți dai seama că…
– Gîrboan Cezar-Emil: Băi, nimica nu-i perfect!
– Marin Mihai Daniel: Perfect-perfect n-ai cum să… să fii. Mai ales să îți vină de exemplu după un mic dejun, să ai 300 la mic dejun și să îți vină ăia, îți dai seama că, na!
– Gîrboan Cezar-Emil: E, îți dai seama!
– Marin Mihai Daniel: Dar, măcar în mare așa, ce… ce mi-a arătat și ce a mai pus el, pfff… Prin alte părți e dezastrul după lume! E …
– Gîrboan Cezar-Emil: A, da! Da!
– Marin Mihai Daniel: Așa ceva!
– Gîrboan Cezar-Emil: Bine, Dane! Hai!…
– Marin Mihai Daniel: Bine domnu’!”, se arată în rechizitoriul din instanță.
În urma acestui control, potrivit rechizitoriului din instanță, din care Gândul prezintă informații în exclusivitate, nu a fost consemnat în registrul unic de control al hotelului faptul că s-a efectuat un control, iar prevederile legii au fost încălcate.
„Neconsemnarea în registrul unic de control și neîntocmirea actelor de control, aspecte care ar putea atrage în acest caz cel puțin o sancțiune disciplinară, nu poate fi pusă decât pe seama încercării de acoperire a urmelor faptei comise de către inculpat (n.red. – Cristian Popescu Piedone), conștient de caracterul infracțional al anunțării prealabile al controlului ce urma a fi efectuat”, se arată în rechizitoriul din instanță.
„Nesancționarea Hotelului International Sinaia pentru neregulile din domeniul legislației protecției consumatorilor reprezintă, fără dubiu, un avantaj patrimonial ce s-a urmărit a fi obținut prin comiterea faptei de către inculpatul Popescu Cristian Victor Piedone”, se mai menționează în rechisitoriul din instanță, din care Gândul prezintă extrase în exclusivitate.
Pe parcursul cercetărilor, Cristian Popescu Piedone și-a rezervat dreptul la tăcere și nu a dat declarații în legătură cu fapta pentru care a intrat în „vizorul” DNA.
Potrivit rechizitoriului instanță, Cristian Popescu Piedone ar fi folosit telefonul mobil al șoferului său tocmai pentru a fi făcută o legătură între el și această speță anchetată de DNA.
„Modul de punere în practică a planului infracțional de către Popescu Cristian-Victor Piedone atribuie un grad sporit de gravitate faptei penale investigate prin prisma măsurilor luate de către inculpat pentru împiedicarea tragerii sale la răspundere penală.
Aceasta a comunicat informații despre controlul ce urma a fi efectuat în cadrul Hotelului Internațional Sinaia utilizând telefonul mobil al altei persoane de încredere, Licu Cristian Gabriel, întocmai pentru a nu se stabili o legătură a sa directă cu fapta cercetată.
(…) Divulgarea unor informații ce nu sunt destinate publicității în legătură cu desfășurarea unui control, ce ar trebui caracterizat prin confidențialitate, și indicarea măsurilor ce trebuiau luate pentru ca operatorul economic să nu fie sancționat, pune într-o umbră de incertitudine integritatea și profesionalismului funcționarilor publici din cadrul ANPC în exercitarea atribuțiilor de serviciu”, se mai precizează în rechizitoriul din instanță.
