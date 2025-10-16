Cristian Popescu Piedone, fostul șef al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), a intrat în vizorul Direcției Naționale Anticorupție (DNA), a fost interceptat atunci când „pregătea” un control la Hotelul Internațional Sinaia și, acuzat că a divulgat informații care nu era destinate publicității, a fost trimis în judecată, sub control judiciar.

În perioada premergătoare controlului ANPC, Cristian Popescu Piedone, un client fidel al Hotelului Internațional Sinaia, așa cum reiese din rechizitoriul DNA aflat deja pe masa judecătorilor, ar fi anunțat conducerea hotelului că va fi supusă unui „examen”, numai că le-ar fi oferit acestora și „subiectele”. (informații detaliate AICI)

Fiind anunțat din timp, reprezentantul Hotelului Internațional Sinaia s-a conformat, iar pregătirile au fost demarate imediat.

Bineînțeles, controlul s-a desfășurat

Potrivit procurorilor DNA, fostul șef al ANPC

Cristian Popescu Piedone s-a prezentat, ulterior, la control, a inspectat camerele deja „aranjate” și s-ar fi declarat satisfăcut de ceea ce a văzut, motiv pentru care i-a și lăudat pe responsabilii care reușiseră să pună la punct toate detaliile.

Gândul prezintă, în exclusivitate, alte detalii surprinzătoare din rechizitoriul aflat, acum, în instanță.

„Sunt lipsuri pe peste tot, îți dai seama că…” / „Bă, nimica nu-i perfect!”

După ce Cristian Popescu Piedone i-ar fi avertizat pe responsabilii de la Hotelul Internațional Sinaia că va avea loc un control, tabloul de ansamblu a fost unul în care agitația a ținut capul de afiș.

„ – Marin Mihai Daniel: E, n-avem treabă! A venit, dar n-am ce treabă…nu… A ieșit totul în regulă.

– Gîrboan Cezar-Emil: E, știu. Da! Bine, mă…

– Marin Mihai Daniel: Sunt lipsuri pe peste tot, îți dai seama că…

– Gîrboan Cezar-Emil: Băi, nimica nu-i perfect!

– Marin Mihai Daniel: Perfect-perfect n-ai cum să… să fii. Mai ales să îți vină de exemplu după un mic dejun, să ai 300 la mic dejun și să îți vină ăia, îți dai seama că, na!

– Gîrboan Cezar-Emil: E, îți dai seama!

– Marin Mihai Daniel: Dar, măcar în mare așa, ce… ce mi-a arătat și ce a mai pus el, pfff… Prin alte părți e dezastrul după lume! E …

– Gîrboan Cezar-Emil: A, da! Da!

– Marin Mihai Daniel: Așa ceva!

– Gîrboan Cezar-Emil: Bine, Dane! Hai!…

– Marin Mihai Daniel: Bine domnu’!”, se arată în rechizitoriul din instanță.

Un „control” ANPC care nu a fost menționat în registrul de control al hotelului

În urma acestui control, potrivit rechizitoriului din instanță, din care Gândul prezintă informații în exclusivitate, nu a fost consemnat în registrul unic de control al hotelului faptul că s-a efectuat un control, iar prevederile legii au fost încălcate.

„Neconsemnarea în registrul unic de control și neîntocmirea actelor de control, aspecte care ar putea atrage în acest caz cel puțin o sancțiune disciplinară, nu poate fi pusă decât pe seama încercării de acoperire a urmelor faptei comise de către inculpat (n.red. – Cristian Popescu Piedone), conștient de caracterul infracțional al anunțării prealabile al controlului ce urma a fi efectuat”, se arată în rechizitoriul din instanță.

În același timp, procurorii DNA au stabilit că permiterea accesului reprezentantului Hotelului International Sinaia la informația care nu era destinată publicității – controlul ce urma a fi desfășurat în data de 07.03.2025 – s-a făcut „în scopul obținerii de către acest operator economic a unui folos necuvenit, constând în evitarea sancționării și dispunerii unor măsuri corective pentru prevenirea sau încetarea încălcării reglementărilor legale din domeniul protecției consumatorilor și limitarea consecințelor acestora”.

pentru prevenirea sau încetarea încălcării reglementărilor legale din domeniul protecției consumatorilor și limitarea consecințelor acestora”. Concret, procurorii DNA au stabilit, în urma anchetei, că în data de 07.03.2025, ora 15:22:06, în calitate de președinte al ANPC – aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu prin prisma cărora a luat cunoștință de informații ce nu erau destinate publicității, reprezentate de controlul ce urma a fi efectuat în aceeași zi în cadrul Hotelului Internațional Sinaia de către funcționarii publici din cadrul ANPC – „i-a permis persoanei neautorizate Marin Mihai Daniel accesul la aceste informații, în scopul obținerii unor foloase necuvenite de către operatorul economic”.

„Nesancționarea Hotelului International Sinaia pentru neregulile din domeniul legislației protecției consumatorilor reprezintă, fără dubiu, un avantaj patrimonial ce s-a urmărit a fi obținut prin comiterea faptei de către inculpatul Popescu Cristian Victor Piedone”, se mai menționează în rechisitoriul din instanță, din care Gândul prezintă extrase în exclusivitate.

„Planul infracțional” care ar fi fost pus la cale de Piedone

Pe parcursul cercetărilor, Cristian Popescu Piedone și-a rezervat dreptul la tăcere și nu a dat declarații în legătură cu fapta pentru care a intrat în „vizorul” DNA.

Potrivit rechizitoriului instanță, Cristian Popescu Piedone ar fi folosit telefonul mobil al șoferului său tocmai pentru a fi făcută o legătură între el și această speță anchetată de DNA.

„Modul de punere în practică a planului infracțional de către Popescu Cristian-Victor Piedone atribuie un grad sporit de gravitate faptei penale investigate prin prisma măsurilor luate de către inculpat pentru împiedicarea tragerii sale la răspundere penală.

Aceasta a comunicat informații despre controlul ce urma a fi efectuat în cadrul Hotelului Internațional Sinaia utilizând telefonul mobil al altei persoane de încredere, Licu Cristian Gabriel, întocmai pentru a nu se stabili o legătură a sa directă cu fapta cercetată.

(…) Divulgarea unor informații ce nu sunt destinate publicității în legătură cu desfășurarea unui control, ce ar trebui caracterizat prin confidențialitate, și indicarea măsurilor ce trebuiau luate pentru ca operatorul economic să nu fie sancționat, pune într-o umbră de incertitudine integritatea și profesionalismului funcționarilor publici din cadrul ANPC în exercitarea atribuțiilor de serviciu”, se mai precizează în rechizitoriul din instanță.

