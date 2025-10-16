Prima pagină » EXCLUSIV » Dosarul DNA, cazul Piedone: „Bă, nimica nu-i perfect!” La 5 zile după ce DNA l-a pus sub control judiciar pe Piedone, fostul președinte ANPC plănuia să dea în judecată procurorii anticorupție

Dosarul DNA, cazul Piedone: „Bă, nimica nu-i perfect!” La 5 zile după ce DNA l-a pus sub control judiciar pe Piedone, fostul președinte ANPC plănuia să dea în judecată procurorii anticorupție

16 oct. 2025, 12:00, EXCLUSIV
Dosarul DNA, cazul Piedone: „Bă, nimica nu-i perfect!” La 5 zile după ce DNA l-a pus sub control judiciar pe Piedone, fostul președinte ANPC plănuia să dea în judecată procurorii anticorupție

Cristian Popescu Piedone, fostul șef al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), a intrat în vizorul Direcției Naționale Anticorupție (DNA), a fost interceptat atunci când „pregătea” un control la Hotelul Internațional Sinaia și, acuzat că a divulgat informații care nu era destinate publicității, a fost trimis în judecată, sub control judiciar.

În perioada premergătoare controlului ANPC, Cristian Popescu Piedone, un client fidel al Hotelului Internațional Sinaia, așa cum reiese din rechizitoriul DNA aflat deja pe masa judecătorilor, ar fi anunțat conducerea hotelului că va fi supusă unui „examen”, numai că le-ar fi oferit acestora și „subiectele”. (informații detaliate AICI)

  • Fiind anunțat din timp, reprezentantul Hotelului Internațional Sinaia s-a conformat, iar pregătirile au fost demarate imediat.
  • Bineînțeles, controlul s-a desfășurat pe coordonatele dinainte stabilite, prin indicațiile care ar fi fost transmise telefonic de Cristian Popescu Piedone.
  • Potrivit procurorilor DNA, fostul șef al ANPC nu-și folosea propriul telefon mobil pentru astfel de intervenții și nu numai, apelând la telefonul șoferului său, Cristian Gabriel Licu.

Cristian Popescu Piedone s-a prezentat, ulterior, la control, a inspectat camerele deja „aranjate” și s-ar fi declarat satisfăcut de ceea ce a văzut, motiv pentru care i-a și lăudat pe responsabilii care reușiseră să pună la punct toate detaliile.

Gândul prezintă, în exclusivitate, alte detalii surprinzătoare din rechizitoriul aflat, acum, în instanță.

„Sunt lipsuri pe peste tot, îți dai seama că…” / „Bă, nimica nu-i perfect!”

După ce Cristian Popescu Piedone i-ar fi avertizat pe responsabilii de la Hotelul Internațional Sinaia că va avea loc un control, tabloul de ansamblu a fost unul în care agitația a ținut capul de afiș.

„ – Marin Mihai Daniel: E, n-avem treabă! A venit, dar n-am ce treabă…nu… A ieșit totul în regulă.

Gîrboan Cezar-Emil: E, știu. Da! Bine, mă…

Marin Mihai Daniel: Sunt lipsuri pe peste tot, îți dai seama că…

Gîrboan Cezar-Emil: Băi, nimica nu-i perfect!

Marin Mihai Daniel: Perfect-perfect n-ai cum să… să fii. Mai ales să îți vină de exemplu după un mic dejun, să ai 300 la mic dejun și să îți vină ăia, îți dai seama că, na!

Gîrboan Cezar-Emil: E, îți dai seama!

Marin Mihai Daniel: Dar, măcar în mare așa, ce… ce mi-a arătat și ce a mai pus el, pfff… Prin alte părți e dezastrul după lume! E …

Gîrboan Cezar-Emil: A, da! Da!

Marin Mihai Daniel: Așa ceva!

Gîrboan Cezar-Emil: Bine, Dane! Hai!…

Marin Mihai Daniel: Bine domnu’!”, se arată în rechizitoriul din instanță.

Un „control” ANPC care nu a fost menționat în registrul de control al hotelului

În urma acestui control, potrivit rechizitoriului din instanță, din care Gândul prezintă informații în exclusivitate, nu a fost consemnat în registrul unic de control al hotelului faptul că s-a efectuat un control, iar prevederile legii au fost încălcate.

„Neconsemnarea în registrul unic de control și neîntocmirea actelor de control, aspecte care ar putea atrage în acest caz cel puțin o sancțiune disciplinară,  nu poate fi pusă decât pe seama încercării de acoperire a urmelor faptei comise de către inculpat (n.red. – Cristian Popescu Piedone), conștient de caracterul infracțional al anunțării prealabile al controlului ce urma a fi efectuat”, se arată în rechizitoriul din instanță.

  • În același timp, procurorii DNA au stabilit că permiterea accesului reprezentantului Hotelului International Sinaia la informația care nu era destinată publicității – controlul ce urma a fi desfășurat în data de 07.03.2025 – s-a făcut „în scopul obținerii de către acest operator economic a unui folos necuvenit, constând în evitarea sancționării și dispunerii unor măsuri corective pentru prevenirea sau încetarea încălcării reglementărilor legale din domeniul protecției consumatorilor și limitarea consecințelor acestora”.
  • Concret, procurorii DNA au stabilit, în urma anchetei, că în data de 07.03.2025, ora 15:22:06, în calitate de președinte al ANPC – aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu prin prisma cărora a luat cunoștință de informații ce nu erau destinate publicității, reprezentate de controlul ce urma a fi efectuat în aceeași zi în cadrul Hotelului Internațional Sinaia de către funcționarii publici din cadrul ANPC – „i-a permis persoanei neautorizate Marin Mihai Daniel accesul la aceste informații, în scopul obținerii unor foloase necuvenite de către operatorul economic”.

„Nesancționarea Hotelului International Sinaia pentru neregulile din domeniul legislației protecției consumatorilor reprezintă, fără dubiu, un avantaj patrimonial ce s-a urmărit a fi obținut prin comiterea faptei de către inculpatul Popescu Cristian Victor Piedone”, se mai menționează în rechisitoriul din instanță, din care Gândul prezintă extrase în exclusivitate.

„Planul infracțional” care ar fi fost pus la cale de Piedone

Pe parcursul cercetărilor, Cristian Popescu Piedone și-a rezervat dreptul la tăcere și nu a dat declarații în legătură cu fapta pentru care a intrat în „vizorul” DNA.

Potrivit rechizitoriului instanță, Cristian Popescu Piedone ar fi folosit telefonul mobil al șoferului său tocmai pentru a fi făcută o legătură între el și această speță anchetată de DNA.

Modul de punere în practică a planului infracțional de către Popescu Cristian-Victor Piedone atribuie un grad sporit de gravitate faptei penale investigate prin prisma măsurilor luate de către inculpat pentru împiedicarea tragerii sale la răspundere penală.

Aceasta a comunicat informații despre controlul ce urma a fi efectuat în cadrul Hotelului Internațional Sinaia utilizând telefonul mobil al altei persoane de încredere, Licu Cristian Gabriel, întocmai pentru a nu se stabili o legătură a sa directă cu fapta cercetată.

(…) Divulgarea unor informații ce nu sunt destinate publicității în legătură cu desfășurarea unui control, ce ar trebui caracterizat prin confidențialitate, și indicarea măsurilor ce trebuiau luate pentru ca operatorul economic să nu fie sancționat, pune într-o umbră de incertitudine integritatea și profesionalismului funcționarilor publici din cadrul ANPC în exercitarea atribuțiilor de serviciu”, se mai precizează în rechizitoriul din instanță.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

EXCLUSIV Interceptări DNA în dosarul Piedone: „Să-și facă așa un aranjament frumos prin frigider, să aibă capace pe oale/ Să aibă bonete în cap, să… mănuși în mână/Uite, prosop, cum a zis ăla, de picioare. Uite prosop! Calitate, gros, perfect/ Deci, aici aveți hotel de două sute de stele! Felicitări!” Bonus: Ce făcea Piedone dimineața? „A venit cu mușchiul de vită, a venit, l-a mâncat acu’, de dimineață”
10:00
Interceptări DNA în dosarul Piedone: „Să-și facă așa un aranjament frumos prin frigider, să aibă capace pe oale/ Să aibă bonete în cap, să… mănuși în mână/Uite, prosop, cum a zis ăla, de picioare. Uite prosop! Calitate, gros, perfect/ Deci, aici aveți hotel de două sute de stele! Felicitări!” Bonus: Ce făcea Piedone dimineața? „A venit cu mușchiul de vită, a venit, l-a mâncat acu’, de dimineață”
INTERVIU EXCLUSIV Trei foști președinți ai PSD rup tăcerea, pentru Gândul. Cum văd viitorul partidului la cârma lui Grindeanu: „Nu va primi funcția de prim-ministru în 2027”/ Modificarea statutului, „niște cuvinte care n-au nicio valoare”/ „PSD nu mai participă la masa deciziilor”
06:30
Trei foști președinți ai PSD rup tăcerea, pentru Gândul. Cum văd viitorul partidului la cârma lui Grindeanu: „Nu va primi funcția de prim-ministru în 2027”/ Modificarea statutului, „niște cuvinte care n-au nicio valoare”/ „PSD nu mai participă la masa deciziilor”
EXCLUSIV Fiul vrăjitoarei care i-a luat averea Oanei Zăvoranu, denunțat la Poliție pentru o afacere cu aur fals. Cum a scăpat de pușcărie beizadeaua Vanessei
06:00
Fiul vrăjitoarei care i-a luat averea Oanei Zăvoranu, denunțat la Poliție pentru o afacere cu aur fals. Cum a scăpat de pușcărie beizadeaua Vanessei
EXCLUSIV Frica de COVID, frica de război, frica de extremiști, frica de austeritate, frica de ciclon… FRICA este la putere în România și a devenit politică de stat. Cum a ajuns teroarea să țină loc de ideologii și programe
18:22
Frica de COVID, frica de război, frica de extremiști, frica de austeritate, frica de ciclon… FRICA este la putere în România și a devenit politică de stat. Cum a ajuns teroarea să țină loc de ideologii și programe
EXCLUSIV Dan Bittman, cenzurat de media: „Televiziunile comerciale m-au scos din grilă”
15:16
Dan Bittman, cenzurat de media: „Televiziunile comerciale m-au scos din grilă”
POVESTE EXCLUSIVĂ Olimpicul internațional care are CHIMIE perfectă cu performanța. Lecția impresionantă a „tânărului de aur” al Buzăului, deși i-a fost tăiată bursa: „Niciodată nu mi-am dorit să mă opresc”
14:59
Olimpicul internațional care are CHIMIE perfectă cu performanța. Lecția impresionantă a „tânărului de aur” al Buzăului, deși i-a fost tăiată bursa: „Niciodată nu mi-am dorit să mă opresc”
Mediafax
Așteptarea a luat sfârșit! De mâine, vom circula pe Autostrada Moldovei de la București până aproape de Buzău
Digi24
VIDEO Copilul-fenomen cu origini românești: Luca Protopopescu a înfruntat simultan 12 adversari la șah. Când a început să joace
Cancan.ro
Tatăl Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni, face primele declarații. Unde se grăbea biata mămică, de fapt
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Adevarul
Cum poate fi suspendat președintele statului și de ce nu este îngrijorat Nicușor Dan de amenințările AUR
Mediafax
Așteptarea a luat sfârșit! De mâine, vom circula pe Autostrada Moldovei de la București până aproape de Buzău
Click
Cum își vor împărți averea la divorț, Bianca și Cornel Păsat? „Casa vreau să-i rămână lui Dryas”
Wowbiz
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Antena 3
Mihai Gâdea, despre haosul de la mobilizarea rezerviştilor: E o bătaie de joc naţională. Să vedeți ce pățește această coaliţie cu mine
Digi24
VIDEO Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul unui polițist
Cancan.ro
Băiatul lui Sile Cămătaru, arestat! Vasile Daniel Balint a fost filmat în timp ce era agresiv cu familia sa
Ce se întâmplă doctore
Divele din România care au trecut de 50 de ani, dar sunt la fel de sexy. Cum au descoperit elixirul tinereții
observatornews.ro
"A plecat să slujească în Ceruri". Preot român, tată a 4 copii, mort într-un accident de groază în Italia
StirileKanalD
Mămica de 34 de ani a murit a doua zi după nașterea acasă, cu puțin timp înainte ca bebelușul să o însoțească la ceruri
KanalD
Ce spune legea în cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni. Este femeia vinovată că a ieșit în fața mașinii?
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cât de hibride sunt, de fapt, mașinile hibride? ANALIZĂ detaliată
Descopera.ro
Tu știi care este diferența dintre apă de TOALETĂ și apă de PARFUM?
Capital.ro
Călin Georgescu nu se ascunde. Persoana cu care a fost surprins. A stat non-stop lipit de el, chiar și în Biserică
Evz.ro
Fostul deputat și președinte al CJ Cluj Horea Uioreanu a murit într-un azil de bătrâni
A1
Carmen Brumă a întors toate capetele la un eveniment de la Palatul Parlamentului. Detaliul care i-a pus în evidență silueta
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Durere de nedescris pentru Adrian Cuculis! Bunica avocatului s-a stins din viață la vârsta de 97 de ani
RadioImpuls
Durere fără margini! Un celebru actor s-a stins din viață la doar 31 de ani, după câteva zile în care a avut un comportament îngrijorător. Devastată, sora lui face primele declarații despre tragedie
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Ce înseamnă să fii caucazian?