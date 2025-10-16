Prima pagină » EXCLUSIV » DNA a deschis un nou dosar pe numele lui Piedone. Cum l-au supravegheat procurorii pe fostul șef ANPC

DNA a deschis un nou dosar pe numele lui Piedone. Cum l-au supravegheat procurorii pe fostul șef ANPC

16 oct. 2025, 13:16, EXCLUSIV
DNA a deschis un nou dosar pe numele lui Piedone. Cum l-au supravegheat procurorii pe fostul șef ANPC
  • Piedone a fost supravegheat video, audio și prin fotografiere și a fost localizat și urmărit prin mijloace tehnice până la sfârșitul lunii iulie 2025 – în total prin 5 mandate de supraveghere tehnică încuviințate de judecători
  • Perchezițiile informatice făcute de DNA în acest caz includ – multe telefoane, reportofon, calculatoarele lui Piedone și sofer și inclusiv un telefon numit „cameraman campanie”.
  • 20 de martori au fost audiați de DNA în dosarul Piedone

În rechizitoriul dosarului Piedone trimis în instanță, procurorii Secției I a DNA dezvăluie că au deschis un nou dosar împotriva fostului șef ANPC.

Deschiderea noului dosar în cazul Piedone s-a făcut prin disjungere și continuarea cercetărilor cu săvârșirea infracțiunii de permiterea accesului unor persoane neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicității, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite”.

 Disjungerea DNA este ca urmare a denunțului făcut de Marian Marin, pe 26 august 2025, un fost bucătar la Restaurantul Jour-Fixe Clasic, care ar fi devenit proprietatea fiului lui Piedone.

„În perioada în care acesta a fost angajat în calitate de bucătar la Restaurantul Jour-Fixe Clasic, într-una din zile, la început de săptămână, managerul restaurantului, respectiv Cristian Vaida i-a anunțat că „a sunat șefu”, care i-a transmis că o să vină în control la restaurant o doamnă care probabil nu o să intre în bucătăria restaurantului și care „îl știe pe șefu”. În cuprinsul denunțului se arată că prin utilizarea apelativului „șefu”, managerul Vaida Cristian se referea la Popescu Cristian-Victor Piedone.

Totodată, Cristian Vaida le-a transmis angajaților să își pună mănușile, halatele, să aranjeze frigiderele pentru a nu fi ceva neconform, să arunce ciorbele vechi și să pună etichetele. Mai mult, acesta le-a comunicat că doamna care va veni în control nu o să verifice, „doar intră și pleacă”, deoarece îl cunoaște pe „șefu”, dar totuși să fie în regulă. Managerul a mai adăugat că o să-i ofere doamnei respective ceva din partea casei sau ceva de mâncare, în caz că aceasta dorește.

În aproximativ jumătate de oră a sosit la restaurant doamna respectivă, însoțită de o altă doamnă, aceasta din urmă rămânând în sala de mese. Cealaltă doamnă a efectuat controlul singură și s-a prefăcut că se uită în interiorul restaurantului. Managerul Cristian Vaida le-a comunicat bucătarilor că aceasta nu dorește să mănânce, a servit doar o cafea și o apă, spunând că mai are de efectuat controale și că poate va reveni să mănânce după ce va finaliza activitățile de control, însă nu a revenit.

Din denunțul depus se constată suspiciunea comiterii infracțiunii de folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității, ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, faptă prev. de art. 12 lit. b teza a II-a din Legea 78/2000, motiv pentru care urmează a se dispune disjungerea cauzei și continuarea cercetărilor de către Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere a corupției”, arată DNA.

2 luni a fost supravegheat Piedone de DNA. 5 mandate de supraveghere tehnică încuviințate de judecători

Procurorii s-au sesizat din oficiu pe 21 mai 2025 în ceea ce-l privește pe Piedone iar în aceeași zi au și început urmărirea penală împotriva lui cu privire la săvârșirea infracțiunii de folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității.

Pe 22 iulie 2025, DNA a pus în mișcare urmărirea penală împotriva lui Cristian Popescu Piedone iar în aceeași zi l-au și plasat pe fostul șef ANPC sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

5 mandate de supraveghere tehnică au luat procurorii de la judecătorii Tribunalului București pentru a-l monitoriza pe Piedone și pe apropiații săi, inclusiv pe mai multe telefoane. Supravegheat de DNA a fost și șoferul lui Cristian Popescu Piedone, Gabriel Cristian Licu.

Mandatele de supraveghere tehnică au fost cerute și obținute de DNA începând cu data de 28 mai 2025, la 7 zile după ce s-au sesizat din oficiu în dosar, astfel că fostul șef ANPC a avut interceptate comunicațiile, a fost supravegheat video, audio și prin fotografiere și a fost localizat și urmărit prin mijloace tehnice până la sfârșitul lunii iulie 2025. Datele de trafic și planșele fotografice/ filajul sunt atașate și ele în dosarul trimis la instanță.

Mandatele de supraveghere tehnică obținute de DNA de la judecători cuprind și prelungiri.

În total, în acest prim dosar al DNA, procurorii anticorupție au audiat 20 de martori și l-au urmărit pe fostul șef ANPC inclusiv pe YouTube și pe rețelele de socializare unde își anunța și filma controalele făcute la societăți. Perchezițiile informatice făcute de DNA în acest caz includ – multe telefoane, reportofon, calculatoarele șui Piedone și sofer și inclusiv un telefon numit „cameraman campanie”.

Pe 29 iulie 2025, inculpatul Piedone a fost informat de procurorii DNA cu privire la măsurile de supraveghere tehnică din cazul său.

Citește și

EXCLUSIV Dosarul DNA, cazul Piedone: „Bă, nimica nu-i perfect!” La 5 zile după ce DNA l-a pus sub control judiciar pe Piedone, fostul președinte ANPC plănuia să dea în judecată procurorii anticorupție
12:00
Dosarul DNA, cazul Piedone: „Bă, nimica nu-i perfect!” La 5 zile după ce DNA l-a pus sub control judiciar pe Piedone, fostul președinte ANPC plănuia să dea în judecată procurorii anticorupție
EXCLUSIV Interceptări DNA în dosarul Piedone: „Să-și facă așa un aranjament frumos prin frigider, să aibă capace pe oale/ Să aibă bonete în cap, mănuși în mână”
10:00
Interceptări DNA în dosarul Piedone: „Să-și facă așa un aranjament frumos prin frigider, să aibă capace pe oale/ Să aibă bonete în cap, mănuși în mână”
INTERVIU EXCLUSIV Trei foști președinți ai PSD rup tăcerea, pentru Gândul. Cum văd viitorul partidului la cârma lui Grindeanu: „Nu va primi funcția de prim-ministru în 2027”/ Modificarea statutului, „niște cuvinte care n-au nicio valoare”/ „PSD nu mai participă la masa deciziilor”
06:30
Trei foști președinți ai PSD rup tăcerea, pentru Gândul. Cum văd viitorul partidului la cârma lui Grindeanu: „Nu va primi funcția de prim-ministru în 2027”/ Modificarea statutului, „niște cuvinte care n-au nicio valoare”/ „PSD nu mai participă la masa deciziilor”
EXCLUSIV Fiul vrăjitoarei care i-a luat averea Oanei Zăvoranu, denunțat la Poliție pentru o afacere cu aur fals. Cum a scăpat de pușcărie beizadeaua Vanessei
06:00
Fiul vrăjitoarei care i-a luat averea Oanei Zăvoranu, denunțat la Poliție pentru o afacere cu aur fals. Cum a scăpat de pușcărie beizadeaua Vanessei
EXCLUSIV Frica de COVID, frica de război, frica de extremiști, frica de austeritate, frica de ciclon… FRICA este la putere în România și a devenit politică de stat. Cum a ajuns teroarea să țină loc de ideologii și programe
18:22
Frica de COVID, frica de război, frica de extremiști, frica de austeritate, frica de ciclon… FRICA este la putere în România și a devenit politică de stat. Cum a ajuns teroarea să țină loc de ideologii și programe
EXCLUSIV Dan Bittman, cenzurat de media: „Televiziunile comerciale m-au scos din grilă”
15:16
Dan Bittman, cenzurat de media: „Televiziunile comerciale m-au scos din grilă”
Mediafax
Așteptarea a luat sfârșit! De mâine, vom circula pe Autostrada Moldovei de la București până aproape de Buzău
Digi24
VIDEO Prima reacție a lui Carmen Dan, după ce a aflat că sora sa i-ar fi folosit numele pentru a înșela oameni
Cancan.ro
Tatăl Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni, face primele declarații. Unde se grăbea biata mămică, de fapt
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Adevarul
Cum poate fi suspendat președintele statului și de ce nu este îngrijorat Nicușor Dan de amenințările AUR
Mediafax
Așteptarea a luat sfârșit! De mâine, vom circula pe Autostrada Moldovei de la București până aproape de Buzău
Click
Cum își vor împărți averea la divorț, Bianca și Cornel Păsat? „Casa vreau să-i rămână lui Dryas”
Wowbiz
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Antena 3
Mihai Gâdea, despre haosul de la mobilizarea rezerviştilor: E o bătaie de joc naţională. Să vedeți ce pățește această coaliţie cu mine
Digi24
VIDEO Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul unui polițist
Cancan.ro
Băiatul lui Sile Cămătaru, arestat! Vasile Daniel Balint a fost filmat în timp ce era agresiv cu familia sa
Ce se întâmplă doctore
Divele din România care au trecut de 50 de ani, dar sunt la fel de sexy. Cum au descoperit elixirul tinereții
observatornews.ro
"A plecat să slujească în Ceruri". Preot român, tată a 4 copii, mort într-un accident de groază în Italia
StirileKanalD
Mămica de 34 de ani a murit a doua zi după nașterea acasă, cu puțin timp înainte ca bebelușul să o însoțească la ceruri
KanalD
Mama ucisă pe trecerea de pietoni este înmormântată astăzi, la Curtea de Argeș. Imaginile cu băiatul ei mare sunt sfâșietoare
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cât de hibride sunt, de fapt, mașinile hibride? ANALIZĂ detaliată
Descopera.ro
Tu știi care este diferența dintre apă de TOALETĂ și apă de PARFUM?
Capital.ro
Călin Georgescu nu se oprește. A depus plângere la CSM împotriva lui Nicușor Dan. Ce acuzații aduce
Evz.ro
Exclusiv. Cornel Păsat, despre divorțul de Bianca: Nu cred că este finalul
A1
Carmen Brumă a întors toate capetele la un eveniment de la Palatul Parlamentului. Detaliul care i-a pus în evidență silueta
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Durere de nedescris pentru Adrian Cuculis! Bunica avocatului s-a stins din viață la vârsta de 97 de ani
RadioImpuls
IMAGINI care frâng sufletul! Durerea din această zi nu se poate uita. Este ziua în care timpul s-a oprit pentru familie și apropiați. Nimeni nu și-a putut stăpâni lacrimile la ÎNMORMÂNTAREA Elenei, femeia de 35 de ani ucisă pe trecerea de pietoni 
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
Dune: Part Three – Viitorul Împăratului
EXTERNE Israelul va anunța redeschiderea punctului de trecere a frontierei de la Rafah „la o dată ulterioară”. Ajutoarele umanitare, sub semnul întrebării
14:22
Israelul va anunța redeschiderea punctului de trecere a frontierei de la Rafah „la o dată ulterioară”. Ajutoarele umanitare, sub semnul întrebării
NEWS ALERT Vești bune pentru șoferi. De mâine vom circula pe Autostrada Moldovei de la București până aproape de Buzău
14:17
Vești bune pentru șoferi. De mâine vom circula pe Autostrada Moldovei de la București până aproape de Buzău
POLITICĂ Marius Budăi apără gospodinele care fac gem nefiscalizat: „Nu, domnule Nica! Lăsați-i în pace pe bunicii noștri! Ocupați-vă de marii evazioniști!”
14:05
Marius Budăi apără gospodinele care fac gem nefiscalizat: „Nu, domnule Nica! Lăsați-i în pace pe bunicii noștri! Ocupați-vă de marii evazioniști!”
ACTUALITATE Pe ce loc este România în clasamentul mondial al nivelului de trai. Topul NUMBEO al celor mai scumpe țări din lume
13:59
Pe ce loc este România în clasamentul mondial al nivelului de trai. Topul NUMBEO al celor mai scumpe țări din lume
ACTUALITATE Ai fost convocat la programul de instruire militară? Ai o scuză bună la locul de muncă. Ce se întâmplă dacă întârzii sau nu mergi deloc
13:46
Ai fost convocat la programul de instruire militară? Ai o scuză bună la locul de muncă. Ce se întâmplă dacă întârzii sau nu mergi deloc
ACTUALITATE Până și Cristian Tudor Popescu critică apelul la mobilizare al Ministerului Apărării. „Convocarea rezerviștilor e creier pané” 
13:39
Până și Cristian Tudor Popescu critică apelul la mobilizare al Ministerului Apărării. „Convocarea rezerviștilor e creier pané” 