DNA a deschis un nou dosar pe numele lui Piedone. Cum l-au supravegheat procurorii pe fostul șef ANPC

În rechizitoriul dosarului Piedone trimis în instanță, procurorii Secției I a DNA dezvăluie că au deschis un nou dosar împotriva fostului șef ANPC.

Deschiderea noului dosar în cazul Piedone s-a făcut prin disjungere și continuarea cercetărilor „cu săvârșirea infracțiunii de permiterea accesului unor persoane neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicității, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite”.

Disjungerea DNA este ca urmare a denunțului făcut de Marian Marin, pe 26 august 2025, un fost bucătar la Restaurantul Jour-Fixe Clasic, care ar fi devenit proprietatea fiului lui Piedone.

„În perioada în care acesta a fost angajat în calitate de bucătar la Restaurantul Jour-Fixe Clasic, într-una din zile, la început de săptămână, managerul restaurantului, respectiv Cristian Vaida i-a anunțat că „a sunat șefu”, care i-a transmis că o să vină în control la restaurant o doamnă care probabil nu o să intre în bucătăria restaurantului și care „îl știe pe șefu ”. În cuprinsul denunțului se arată că prin utilizarea apelativului „șefu”, managerul Vaida Cristian se referea la Popescu Cristian-Victor Piedone. Totodată, Cristian Vaida le-a transmis angajaților să își pună mănușile, halatele, să aranjeze frigiderele pentru a nu fi ceva neconform, să arunce ciorbele vechi și să pună etichetele. Mai mult, acesta le-a comunicat că doamna care va veni în control nu o să verifice, „doar intră și pleacă”, deoarece îl cunoaște pe „șefu”, dar totuși să fie în regulă. Managerul a mai adăugat că o să-i ofere doamnei respective ceva din partea casei sau ceva de mâncare, în caz că aceasta dorește. În aproximativ jumătate de oră a sosit la restaurant doamna respectivă, însoțită de o altă doamnă, aceasta din urmă rămânând în sala de mese. Cealaltă doamnă a efectuat controlul singură și s-a prefăcut că se uită în interiorul restaurantului. Managerul Cristian Vaida le-a comunicat bucătarilor că aceasta nu dorește să mănânce, a servit doar o cafea și o apă, spunând că mai are de efectuat controale și că poate va reveni să mănânce după ce va finaliza activitățile de control, însă nu a revenit. Din denunțul depus se constată suspiciunea comiterii infracțiunii de folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității, ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, faptă prev. de art. 12 lit. b teza a II-a din Legea 78/2000, motiv pentru care urmează a se dispune disjungerea cauzei și continuarea cercetărilor de către Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere a corupției”, arată DNA.

Procurorii s-au sesizat din oficiu pe 21 mai 2025 în ceea ce-l privește pe Piedone iar în aceeași zi au și început urmărirea penală împotriva lui cu privire la săvârșirea infracțiunii de folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității.

Pe 22 iulie 2025, DNA a pus în mișcare urmărirea penală împotriva lui Cristian Popescu Piedone iar în aceeași zi l-au și plasat pe fostul șef ANPC sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

5 mandate de supraveghere tehnică au luat procurorii de la judecătorii Tribunalului București pentru a-l monitoriza pe Piedone și pe apropiații săi, inclusiv pe mai multe telefoane. Supravegheat de DNA a fost și șoferul lui Cristian Popescu Piedone, Gabriel Cristian Licu.

Mandatele de supraveghere tehnică au fost cerute și obținute de DNA începând cu data de 28 mai 2025, la 7 zile după ce s-au sesizat din oficiu în dosar, astfel că fostul șef ANPC a avut interceptate comunicațiile, a fost supravegheat video, audio și prin fotografiere și a fost localizat și urmărit prin mijloace tehnice până la sfârșitul lunii iulie 2025. Datele de trafic și planșele fotografice/ filajul sunt atașate și ele în dosarul trimis la instanță.

Mandatele de supraveghere tehnică obținute de DNA de la judecători cuprind și prelungiri.

În total, în acest prim dosar al DNA, procurorii anticorupție au audiat 20 de martori și l-au urmărit pe fostul șef ANPC inclusiv pe YouTube și pe rețelele de socializare unde își anunța și filma controalele făcute la societăți. Perchezițiile informatice făcute de DNA în acest caz includ – multe telefoane, reportofon, calculatoarele șui Piedone și sofer și inclusiv un telefon numit „cameraman campanie”.

Pe 29 iulie 2025, inculpatul Piedone a fost informat de procurorii DNA cu privire la măsurile de supraveghere tehnică din cazul său.