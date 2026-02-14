Prima pagină » Actualitate » Cât costă o prăjitură și o cafea la Palatul Versailles, al „Regelui-Soare”, de Sfântul Valentin, în 2026

Cât costă o prăjitură și o cafea la Palatul Versailles, al „Regelui-Soare”, de Sfântul Valentin, în 2026

14 feb. 2026, 11:40, Actualitate
Cât costă o prăjitură și o cafea la Palatul Versailles, al „Regelui-Soare”, de Sfântul Valentin, în 2026
Galerie Foto 4
Cât costă o prăjitură și o cafea la Palatul Versailles, al „Regelui-Soare”, de Sfântul Valentin

De Sfântul Valentin, o vizită romantică la celebrul palat Versailles, reședința lui Ludovic al XIV‑lea, supranumit Regele-Soare, vine la pachet și cu o pauză dulce în interiorul impunătorului edificiu. Însă, câți, oare, își permit să stea la o prăjitură și o ceașcă de cafea acolo unde capetele încoronate ale Europei s-au bucurat de momente de neuitat, cu secole în urmă?

În 2026, ați fi surprinși, dar prețurile aici sunt comparabile cu cele din marile orașe turistice europene.

Gusturi și mediu cu inspirație din Evul Mediu

Iar experiența rămâne una aparte, datorită decorului și a atmosferei istorice.

La restaurantul La Cour des Saveurs, o prăjitură costă aproximativ 10 euro, iar o cafea simplă ajunge la 6 euro. Astfel, doi îndrăgostiți vor plăti ușor peste 30 de euro pentru câteva clipe memorabile petrecute într-un local amplasat în poate cel mai pitoresc loc din Europa.

Meniul poate fi completat și cu alte produse, ca la orice restaurant de top care se respectă.

Astfel, La Cour des Saveurs propune preparate inspirate din bucătăria medievală, realizate după rețete istorice, fără coloranți sau conservanți. Printre specialități se regăsesc tocane de vânat cu castane, rață cu fructe sau porc cu verjus, dar și pateuri din carne ori legume, condimentate cu ierburi aromatice. Deserturile păstrează aceeași notă istorică – gustul dulce este combinat cu cel sărat, o caracteristică a gastronomiei medievale.

Pentru a reda atmosfera epocii din vremea lui Ludovic al XIV‑lea, oferta este completată de băuturi tradiționale și de produse inspirate din manuscrise culinare vechi.

În concluzie, turiștii care ajung la Versailles de Ziua Îndrăgostiților și opresc la acest restaurant realizează și o incursiune gastronomică într-o altă epocă, plină de însemnătate în istoria Franței.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Palatul Versailles va majora cu 3 euro preţul biletului de intrare pentru vizitatorii din afara Europei. Cât va costa din 2026

Oul Imperial Fabergé s-a vândut la un preț record de 30,2 milioane de dolari, în urma unei licitații. I-a aparținut mamei Țarului Nicolae al II-lea

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Oferta Single Valentine’s Day. Hotelul unde poți petrece Ziua Îndrăgostiților în liniște, fără partener
12:54
Oferta Single Valentine’s Day. Hotelul unde poți petrece Ziua Îndrăgostiților în liniște, fără partener
ACTUALITATE Ciprian Șerban, încântat de prezența TAROM la Târgul de Turism: „Confirmă evoluția companiei către o abordare matură a spiritului antreprenorial”
12:17
Ciprian Șerban, încântat de prezența TAROM la Târgul de Turism: „Confirmă evoluția companiei către o abordare matură a spiritului antreprenorial”
INEDIT Verdictul unui american din Florida la prima întâlnire cu șoriciul: „Nu e rău. Cred că asta ar merge cu câteva beri, vreo şapte, sau 10”
12:10
Verdictul unui american din Florida la prima întâlnire cu șoriciul: „Nu e rău. Cred că asta ar merge cu câteva beri, vreo şapte, sau 10”
FLASH NEWS Dragoş Pîslaru se face scut pentru Ilie Bolojan: „Nu, nu Bolojan a dus România în gard”. Pe cine dă vina ministrul Fondurilor UE
12:03
Dragoş Pîslaru se face scut pentru Ilie Bolojan: „Nu, nu Bolojan a dus România în gard”. Pe cine dă vina ministrul Fondurilor UE
Rețeta de clătite a lui Gordon Ramsay cu ingrediente pe care toți le avem acasă
12:00
Rețeta de clătite a lui Gordon Ramsay cu ingrediente pe care toți le avem acasă
UTILE Savarina, prăjitura copiilor din anii ’70, a revenit în cofetării. Se poate prepara și acasă. Rețeta pe care nu o puteți rata
11:52
Savarina, prăjitura copiilor din anii ’70, a revenit în cofetării. Se poate prepara și acasă. Rețeta pe care nu o puteți rata
Mediafax
Persoanele cu dublă cetățenie nu vor mai avea acces în Marea Britanie dacă nu prezintă pașaport britanic valabil
Digi24
China amenință cu „toate măsurile necesare” după ce CIA a publicat un clip în limba chineză pentru recrutarea de ofițeri
Cancan.ro
Un nou caz Iorgulescu? În ce țară ar fi fugit Victoraș Micula după ce a fost condamnat la închisoare!
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție rară în costum de baie
Adevarul
Maria Iordănescu, urmărită și pe stradă, și în local. Panică în vacanță pentru fiica lui Anghel Iordănescu
Mediafax
Președintele PSD București, Daniel Băluță: Privind în perspectivă, este normal să iau în calcul o candidatură pentru Capitală
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Autospecială de pompieri, oprită de poliție în drum spre incendiu. Polițiștii se deplasau spre același incident
Cancan.ro
De ce a ars femeia din mașina cuprinsă de flăcări în București, iar bărbatul a scăpat. Cum s-a petrecut tragedia
Ce se întâmplă doctore
O mai știți pe Fata Morgana?! Cum arată acum după ce a învins cancerul de piele. Imagini senzuale cu bruneta
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Primele imagini cu mașina din București care a izbucnit în flăcări
Descopera.ro
Cazul straniu al broaștelor care explodează. Ce s-a întâmplat în 2005 într-un oraș german?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
De ce căutarea obsesivă a fericirii ne face, paradoxal, mai nefericiți
VIDEO Ion Cristoiu: Până acum Ilie Bolojan a ocolit dezbaterea în Parlament a Pachetelor. Acum vrea să ocolească chiar Parlamentul
12:47
Ion Cristoiu: Până acum Ilie Bolojan a ocolit dezbaterea în Parlament a Pachetelor. Acum vrea să ocolească chiar Parlamentul
VIDEO Dan Dungaciu: „Bulgaria și Ungaria au acceptat aderarea la Consiliul pentru Pace. Guvernanții noștri ar trebui să învețe de la ei”
12:00
Dan Dungaciu: „Bulgaria și Ungaria au acceptat aderarea la Consiliul pentru Pace. Guvernanții noștri ar trebui să învețe de la ei”
HOROSCOP Anul Nou Chinezesc. Calul de Foc a început să galopeze nărăvaș prin lume și generează conflicte. Ar putea fi mai rău decât anii Tigrului și Șobolanului
12:00
Anul Nou Chinezesc. Calul de Foc a început să galopeze nărăvaș prin lume și generează conflicte. Ar putea fi mai rău decât anii Tigrului și Șobolanului
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Mă așteptam ca CCR să aibă un grup statuar și m-am trezit că toată lumea o înjură”
11:30
Ion Cristoiu: „Mă așteptam ca CCR să aibă un grup statuar și m-am trezit că toată lumea o înjură”
ACTUALITATE Ministrul Apărării, Radu Miruţă: România are, brusc, 21 de proiecte noi pentru înzestrarea Armatei
11:20
Ministrul Apărării, Radu Miruţă: România are, brusc, 21 de proiecte noi pentru înzestrarea Armatei
ULTIMA ORĂ La München, Maia Sandu s-a întâlnit, până acum, cu Marco Rubio, Mark Rutte, directorul BND și premierul Suediei. Nicușor Dan a preferat să nu meargă “teleleu” prin lume și a rămas acasă
11:03
La München, Maia Sandu s-a întâlnit, până acum, cu Marco Rubio, Mark Rutte, directorul BND și premierul Suediei. Nicușor Dan a preferat să nu meargă “teleleu” prin lume și a rămas acasă

Cele mai noi

Trimite acest link pe