De Sfântul Valentin, o vizită romantică la celebrul palat Versailles, reședința lui Ludovic al XIV‑lea, supranumit Regele-Soare, vine la pachet și cu o pauză dulce în interiorul impunătorului edificiu. Însă, câți, oare, își permit să stea la o prăjitură și o ceașcă de cafea acolo unde capetele încoronate ale Europei s-au bucurat de momente de neuitat, cu secole în urmă?

În 2026, ați fi surprinși, dar prețurile aici sunt comparabile cu cele din marile orașe turistice europene.

Gusturi și mediu cu inspirație din Evul Mediu

Iar experiența rămâne una aparte, datorită decorului și a atmosferei istorice.

La restaurantul La Cour des Saveurs, o prăjitură costă aproximativ 10 euro, iar o cafea simplă ajunge la 6 euro. Astfel, doi îndrăgostiți vor plăti ușor peste 30 de euro pentru câteva clipe memorabile petrecute într-un local amplasat în poate cel mai pitoresc loc din Europa.

Meniul poate fi completat și cu alte produse, ca la orice restaurant de top care se respectă.

Astfel, La Cour des Saveurs propune preparate inspirate din bucătăria medievală, realizate după rețete istorice, fără coloranți sau conservanți. Printre specialități se regăsesc tocane de vânat cu castane, rață cu fructe sau porc cu verjus, dar și pateuri din carne ori legume, condimentate cu ierburi aromatice. Deserturile păstrează aceeași notă istorică – gustul dulce este combinat cu cel sărat, o caracteristică a gastronomiei medievale.

Pentru a reda atmosfera epocii din vremea lui Ludovic al XIV‑lea, oferta este completată de băuturi tradiționale și de produse inspirate din manuscrise culinare vechi.

În concluzie, turiștii care ajung la Versailles de Ziua Îndrăgostiților și opresc la acest restaurant realizează și o incursiune gastronomică într-o altă epocă, plină de însemnătate în istoria Franței.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Palatul Versailles va majora cu 3 euro preţul biletului de intrare pentru vizitatorii din afara Europei. Cât va costa din 2026

Oul Imperial Fabergé s-a vândut la un preț record de 30,2 milioane de dolari, în urma unei licitații. I-a aparținut mamei Țarului Nicolae al II-lea