Un american mutat în România LAUDĂ țara noastră: „Nu realizați cât de minunată e”

Un interviu cu un american, care s-a mutat în urmă cu șapte ani în România, a devenit viral pe TikTok. Bărbatul este uimit de țara noastră, de traiul de aici și de generozitatea oamenilor. El le-a reamintit românilor cât de frumoase sunt locurile și oamenii de aici și spune că Bucureștiul este un oraș mult mai sigur, în comparație cu New York.

Charles a lăsat New York-ul pentru București și nu regretă deloc decizia, deși – prima dată când a spus că se mută în România – i s-a spus că este „ignorant” și că nu știe nimic despre țara noastră.

Atunci a decis ca timp de trei ani să învețe cele mai importante lucruri despre țara noastră și a rămas uimit, după cum a povestit chiar el, într-un scurt interviu pentru pagina „România dă bine”, scrie Libertatea.

„Când m-am mutat prima dată în România, mi s-a spus că eu, ca american, sunt ignorant și nu știu nimic despre această țară. Așa că timp de șapte ani am decis să învăț cât de mult pot despre această țară. Acum, am descoperit că mulți români nu își dau seama că este o țară minunată”, a spus bărbatul, pe TikTok.

Americanul stabilit în București a spus ce îi place cel mai mult în România Charles at Bucharest, așa cum ar fi cunoscut bărbatul care a devenit viral pe TikTok, a dezvăluit câteva lucruri pe care le-a învățat despre România în cei trei ani în care s-a documentat.

„Spre exemplu, mai mulți români vin înapoi în țară decât cei care pleacă. Apoi, Bucureștiul este cel mai sigur oraș mare din Europa. Cel mai are segment de localnici care vorbesc engleza din Europa, sub 30 de ani, este în România. Cred că este un loc minunat”, spune el.

Americanul a ținut să reamintească și de relieful din țara noastră, iar Munții Carpați și Munții Făgăraș l-au cucerit.

„Munții sunt superbi! Carpații și Munții Făgăraș”, mai explică el.

Generozitatea românilor l-a cucerit pe americanul din București Bărbatul a mărturisit că românii sunt generoși, atenți și primitori și acestea au fost calitățile care l-au cucerit instant. Charles a mărturisit că a lucrat și printre refugiați, la granițele României, acolo unde a văzut modul în care cetățenii acordau ajutor.

„Am lucrat timp de trei ani cu români tineri, am lucrat printre refugiați și nu am văzut niciodată o asemenea generozitate. Este un loc foarte cool în care să trăiești și pentru asta sunt recunoscător”, a mai povestit bărbatul, în videoclipul de pe TikTok.

Ce nu îi place americanului…. în România

Totuși, Charles a dezvăluit și ce nu îi place în România. Schimbările bruște de temperatură dintre septembrie și octombrie se pare că sunt unul dintre aspecte.

„Ce nu îmi place la România? O să fiu cât se poate de sincer. Ar putea să fie ultima zi din septembrie, este foarte cald. În septembrie aici nu vine toamna, este încă foarte cald, iar oamenii ies în haine de vară. Când vine 1 octombrie, imediat se schimbă în haine de iarnă (…) Uneori mai întâlnești și oameni cu o mentalitate închisă, care îl regretă pe Ceaușescu”, explică el.

Totuși, cel mai mult recunoaște că îi displace faptul că românii nu își apreciază țara.

„Nu cred că românii apreciază cât de frumoasă e România. Eu vin din New York, acolo unde ai nevoie de un pistol doar ca să mergi să cumperi lapte (…) Iubesc România, dar nu îmi place să nu reușiți să vedeți cât de specială e țara voastră”, a mai spus bărbatul.

Românii au reacționat imediat, pe TikTok

Declarațiile americanului stabilit la București au devenit imediat virale, iar românii au reacționat în mediul online. Videoclipul a împărțit internetul în două tabere. În timp ce unele comentarii l-au lăudat pe american, altele au criticat dur țara noastră: