Prima pagină » Actualitate » Un american mutat în România LAUDĂ țara noastră: „Nu realizați cât de minunată e”

Un american mutat în România LAUDĂ țara noastră: „Nu realizați cât de minunată e”

22 oct. 2025, 19:48, Actualitate
Un american mutat în România LAUDĂ țara noastră: „Nu realizați cât de minunată e”

Un interviu cu un american, care s-a mutat în urmă cu șapte ani în România, a devenit viral pe TikTok. Bărbatul este uimit de țara noastră, de traiul de aici și de generozitatea oamenilor. El le-a reamintit românilor cât de frumoase sunt locurile și oamenii de aici și spune că Bucureștiul este un oraș mult mai sigur, în comparație cu New York.

Charles a lăsat New York-ul pentru București și nu regretă deloc decizia, deși – prima dată când a spus că se mută în România – i s-a spus că este „ignorant” și că nu știe nimic despre țara noastră.

Atunci a decis ca timp de trei ani să învețe cele mai importante lucruri despre țara noastră și a rămas uimit, după cum a povestit chiar el, într-un scurt interviu pentru pagina „România dă bine”, scrie Libertatea.

„Când m-am mutat prima dată în România, mi s-a spus că eu, ca american, sunt ignorant și nu știu nimic despre această țară. Așa că timp de șapte ani am decis să învăț cât de mult pot despre această țară. Acum, am descoperit că mulți români nu își dau seama că este o țară minunată”, a spus bărbatul, pe TikTok.

Americanul stabilit în București a spus ce îi place cel mai mult în România Charles at Bucharest, așa cum ar fi cunoscut bărbatul care a devenit viral pe TikTok, a dezvăluit câteva lucruri pe care le-a învățat despre România în cei trei ani în care s-a documentat.

„Spre exemplu, mai mulți români vin înapoi în țară decât cei care pleacă. Apoi, Bucureștiul este cel mai sigur oraș mare din Europa. Cel mai are segment de localnici care vorbesc engleza din Europa, sub 30 de ani, este în România. Cred că este un loc minunat”, spune el.

Americanul a ținut să reamintească și de relieful din țara noastră, iar Munții Carpați și Munții Făgăraș l-au cucerit.

„Munții sunt superbi! Carpații și Munții Făgăraș”, mai explică el.

Generozitatea românilor l-a cucerit pe americanul din București Bărbatul a mărturisit că românii sunt generoși, atenți și primitori și acestea au fost calitățile care l-au cucerit instant. Charles a mărturisit că a lucrat și printre refugiați, la granițele României, acolo unde a văzut modul în care cetățenii acordau ajutor.

„Am lucrat timp de trei ani cu români tineri, am lucrat printre refugiați și nu am văzut niciodată o asemenea generozitate. Este un loc foarte cool în care să trăiești și pentru asta sunt recunoscător”, a mai povestit bărbatul, în videoclipul de pe TikTok.

Ce nu îi place americanului…. în România

Totuși, Charles a dezvăluit și ce nu îi place în România. Schimbările bruște de temperatură dintre septembrie și octombrie se pare că sunt unul dintre aspecte.

„Ce nu îmi place la România? O să fiu cât se poate de sincer. Ar putea să fie ultima zi din septembrie, este foarte cald. În septembrie aici nu vine toamna, este încă foarte cald, iar oamenii ies în haine de vară. Când vine 1 octombrie, imediat se schimbă în haine de iarnă (…) Uneori mai întâlnești și oameni cu o mentalitate închisă, care îl regretă pe Ceaușescu”, explică el.

Totuși, cel mai mult recunoaște că îi displace faptul că românii nu își apreciază țara.

„Nu cred că românii apreciază cât de frumoasă e România. Eu vin din New York, acolo unde ai nevoie de un pistol doar ca să mergi să cumperi lapte (…) Iubesc România, dar nu îmi place să nu reușiți să vedeți cât de specială e țara voastră”, a mai spus bărbatul.

Românii au reacționat imediat, pe TikTok

Declarațiile americanului stabilit la București au devenit imediat virale, iar românii au reacționat în mediul online. Videoclipul a împărțit internetul în două tabere. În timp ce unele comentarii l-au lăudat pe american, altele au criticat dur țara noastră:

  • „E reconfortant să auzi un străin punctând lucruri pozitive despre țara ta”;
  • „Trebuia să puncteze și faptul că în țara asta corupția este de neoprit, iar politicienii fură și sistemul medical este distrus”;
  • „România este superbă! Am fost de două ori în America, dar nu îmi dau ROMÂNIA mea pe nicio țară”;
  • „Cu salariile din New York trăiești EXCELENT în România”;
  • „Dacă Bucureștiul e cel mai sigur, Clujul e grădina Edenului?”.

Citește și

VIDEO Atenție, șoferi. O femeie aruncă cu obiecte la intrarea în Pasajul Obor, direct pe mașinile aflate în mers
20:10
Atenție, șoferi. O femeie aruncă cu obiecte la intrarea în Pasajul Obor, direct pe mașinile aflate în mers
ACTUALITATE Spitalul privat din Constanța, unde o polițistă și-a pierdut viața după ce a născut, reacționează după acuzațiile ministrului Sănătății: „Se află deja în curs de remediere”
20:00
Spitalul privat din Constanța, unde o polițistă și-a pierdut viața după ce a născut, reacționează după acuzațiile ministrului Sănătății: „Se află deja în curs de remediere”
FOTO INCENDIU la un autocamion încărcat cu europaleți, în Beiuș
19:43
INCENDIU la un autocamion încărcat cu europaleți, în Beiuș
FOTO Celebra SPIOANĂ a lui Putin revine în atenția publică de la Kremlin și primește o nouă misiune
19:18
Celebra SPIOANĂ a lui Putin revine în atenția publică de la Kremlin și primește o nouă misiune
ULTIMA ORĂ Cursa pentru București intră în linie dreaptă: mâine, Guvernul Bolojan declanșează oficial organizarea alegerilor pe 7 decembrie
19:03
Cursa pentru București intră în linie dreaptă: mâine, Guvernul Bolojan declanșează oficial organizarea alegerilor pe 7 decembrie
SHOWBIZ Ultimele vești despre starea de sănătate a lui Doru Octavian Dumitru. Cum se simte după operație
18:46
Ultimele vești despre starea de sănătate a lui Doru Octavian Dumitru. Cum se simte după operație
Mediafax
Ancheta în cazul exploziei din Rahova. Conducta şi cablurile electrice ridicate vor fi expertizate
Digi24
Șeful Armatei Române: „Ne pregătim ca pentru un război”. Declarațiile lui Gheorghiţă Vlad privind trimiterea de trupe în Ucraina
Cancan.ro
Ce s-a găsit în apartamentul Vasilicăi Enache, avocata moartă în explozia din Rahova. OBIECTUL care dă ancheta peste cap!
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Adevarul
Pensiile speciale, imposibil de răpus? Expert în drept constituțional: „Nu poți decât să le crești, nicidecum să le scazi”. Ce e de făcut
Mediafax
Ancheta în cazul exploziei din Rahova. Conducta şi cablurile electrice ridicate vor fi expertizate
Click
Iarna care vine ar putea fi istorică. Este comparată cu cea din 1981, una dintre cele mai dure ale secolului trecut
Wowbiz
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Antena 3
O româncă din Italia a văzut un anunţ de angajare pe reţelele sociale și s-a dus la interviu. A urmat un coșmar care a durat o lună
Digi24
Cum pot fi mobilizați românii din străinătate în cazul unui război: „E o obligație legală”
Cancan.ro
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă apartamentul pulverizat al avocatei Vasilica Enache
Ce se întâmplă doctore
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei. Imaginile care arată cât de mult s-a schimbat
observatornews.ro
ANIMAŢIE. Ancheta exploziei din Rahova confirmă ipoteza prezentată de Observator
StirileKanalD
De ce s-a anulat întâlnirea dintre Trump și Putin de la Budapesta. Duș rece pentru președintele SUA
KanalD
Boala care face ravagii în spitalele de pediatrie din România. La ce simptome trebuie să fie atenți părinții
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Decizie oficială UE: Se introduce permisul de conducere digital! Documentul, disponibil pe telefonul mobil
Descopera.ro
Trecem la ora de iarnă: Dăm ceasurile înainte sau înapoi?
Capital.ro
România a pierdut o legendă. Teatrul Naţional a anunțat decesul. A fost o stea de nivel internațional
Evz.ro
Harta adăposturilor anti-aeriene și anti-atomice. Cât de pregătită e România
A1
La explozia din Rahova, câinele a rămas în urmă ca să păzească apartamentul dărâmat, privindu-și stăpânii printr-un geam spart
Stirile Kanal D
Anunțul momentului pentru românii care iau medicamente
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
Este INCREDIBIL ce i-a șoptit Ahmed lui Dorobanțu la ureche! Veronica aude discuția și se schimbă la față: "Ce? Stai așa!". Lia și Daniel intervin imediat: "Îmi e milă de el!". Până unde s-a ajuns e greu de imaginat. Camerele n-au mai contat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina: – lubitule, eu sunt geloasă?
Descopera.ro
Originile surprinzătoare ale nativilor americani, dezvăluite prin studierea ADN-ului