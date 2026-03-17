Paul Moldovan, primarul Sectorului 6, a anunțat, în cadrul emisiunii „Cu Gândul la București”, când va fi deschis Parcul Liniei Faza 3. În prezent este șantier pentru amenajarea noului loc de agrement din Cartierul Militari.

„Suntem acum în șantier cu Faza 3, care pleacă de la Lujerului și va ajunge la Valea Cascadelor. Faza 3 este împărțită în 4 tronsoane, așa cum am stabilit cu constructorul. Două vor fi gata în această vară, în iulie. Întregul proiect, toată Faza 3, va fi gata la final de an”, a anunțat Paul Moldovan în cadrul emisiunii „Cu Gândul la București”.

Edilul Sectorului 6 a explicat că în prezent se caută soluții pentru limitarea traficului rutier între fazele care sunt acum deschise, și cele care urmează să fie date în folosință. Este vorba îndeosebi de traficul rutier de la Lujerului / Plaza.

„O să avem aproape 5 kilometri de parc continuu, de la Valea Cascadelor la Afi Cotroceni. Cu specialiștii de la primărie, cu cei de la CFR, cu Administrația Străzilor, trebuie să proiectăm cea mai bună soluție astfel încât să fie cât mai puțin trafic rutier în zonă. Trebuie să găsim o soluție astfel încât să se continue natural parcul, să nu treci foarte multe străzi și să stai la semafor”, mai spune primarul Sectorului 6.

Lucrările la Faza 3 au început în luna iulie 2025.

Parcul Liniei Faza 3 va fi împărțit pe 4 tronsoane

Parcul Liniei Faza 3 este o suprafață de 81.500 mp, dintre Valea Cascadelor și Lujerului, de-a lungul fostei linii de cale ferată.

Tronsonul 1, Valea Lungă – Valea Cascadelor va cuprinde

Cycle Hub (spațiu modular de unde pot fi închiriate biciclete)

Două locuri de joacă pentru copii

Teren fotbal, Două zone de alimentație publică

Loc de joacă pentru câini

Teren badminton

Zonă pentru ping pong

Două fântâni wall

Tronsonul 2 (Valea Lungă – Moinești) va cuprinde:

Loc de joacă pentru copii

Skate park

Zonă calisthenics

Fântână dry deck cu zonă de ședere

Zonă alimentație publică

Tronsonul 3 (Moinești – Răsăritului) va avea:

Grădină urbană

Zonă expozițională

Două zone de alimentație publică

Două locuri de joacă pentru copii

Loc de joacă pentru câini

Piațetă

Tronsonul 4 (Răsăritului – Lujerului):

Teren de baschet

Teren de volei

Loc de joacă pentru copii;

Trei zone pentru alimentație publică

Zonă de șah

Spațiu de fitness

Cycle hub.

Parcul Liniei Faza 3, cât costă

Lucrările vor costa în total 72 de milioane de lei.

Parcul Liniei va avea în total 4,2 km lungime și se va întinde de-a lungul fostei linii de tren care trecea, pe vremuri, pe lângă APACA și pe lângă tot Cartierul Militari. Va conecta Valea Cascadelor cu zona Doina Cornea, unde este și AFI Cotroceni.

„În Faza a III-a, va fi cel mai lung parc liniar din România cel puțin, așa cum există și la New York și la Paris. Va fi un parc de 4 km, promenadă, care va conecta Valea Cascadelor cu zona Doina Cornea, unde este și AFI Cotroceni”, a declarat primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, la deschiderea Fazei I a Parcului Liniei.

