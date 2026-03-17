Paul Moldovan, primarul Sectorului 6, a anunțat, în cadrul emisiunii „Cu Gândul la București”, când va fi deschis Parcul Liniei Faza 3. În prezent este șantier pentru amenajarea noului loc de agrement din Cartierul Militari.
„Suntem acum în șantier cu Faza 3, care pleacă de la Lujerului și va ajunge la Valea Cascadelor. Faza 3 este împărțită în 4 tronsoane, așa cum am stabilit cu constructorul. Două vor fi gata în această vară, în iulie. Întregul proiect, toată Faza 3, va fi gata la final de an”, a anunțat Paul Moldovan în cadrul emisiunii „Cu Gândul la București”.
Edilul Sectorului 6 a explicat că în prezent se caută soluții pentru limitarea traficului rutier între fazele care sunt acum deschise, și cele care urmează să fie date în folosință. Este vorba îndeosebi de traficul rutier de la Lujerului / Plaza.
„O să avem aproape 5 kilometri de parc continuu, de la Valea Cascadelor la Afi Cotroceni. Cu specialiștii de la primărie, cu cei de la CFR, cu Administrația Străzilor, trebuie să proiectăm cea mai bună soluție astfel încât să fie cât mai puțin trafic rutier în zonă. Trebuie să găsim o soluție astfel încât să se continue natural parcul, să nu treci foarte multe străzi și să stai la semafor”, mai spune primarul Sectorului 6.
Lucrările la Faza 3 au început în luna iulie 2025.
Parcul Liniei Faza 3 este o suprafață de 81.500 mp, dintre Valea Cascadelor și Lujerului, de-a lungul fostei linii de cale ferată.
Tronsonul 1, Valea Lungă – Valea Cascadelor va cuprinde
Tronsonul 2 (Valea Lungă – Moinești) va cuprinde:
Tronsonul 3 (Moinești – Răsăritului) va avea:
Tronsonul 4 (Răsăritului – Lujerului):
Lucrările vor costa în total 72 de milioane de lei.
Parcul Liniei va avea în total 4,2 km lungime și se va întinde de-a lungul fostei linii de tren care trecea, pe vremuri, pe lângă APACA și pe lângă tot Cartierul Militari. Va conecta Valea Cascadelor cu zona Doina Cornea, unde este și AFI Cotroceni.
„În Faza a III-a, va fi cel mai lung parc liniar din România cel puțin, așa cum există și la New York și la Paris. Va fi un parc de 4 km, promenadă, care va conecta Valea Cascadelor cu zona Doina Cornea, unde este și AFI Cotroceni”, a declarat primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, la deschiderea Fazei I a Parcului Liniei.
