În ce stadiu se află construcția celui mai lung PARC din România. Când va fi gata și cum va arăta parcul liniar din Sectorul 6

Nicolae Oprea
14 sept. 2025, 08:00, Actualitate
Șantierul unde Primăria Sectorului 6 va amenaja Parcul Liniei Faza 3 se schimbă de la o zi la alta. Terenul a fost împrejmuit, iar, recent, autoritatea locală a dispus dezafectarea uneia dintre cele două linii de cale ferată. Este vorba de linia industrială, care era montată pe traverse de lemn, și care sunt acum aproape putrezite. În schimb, linia de cale ferată de interes strategic va rămâne în parc și va fi acoperită cu materiale ce pot fi îndepărtate ușor „la nevoie”.

Parcul Liniei Faza 3 ar trebui să fie finalizat și inaugurat în vara anului viitor, respectiv lunile iulie – august, așa cum a anunțat primarul sectorului 6, Ciprian Ciucu.

În prezent, pe șantier s-a scos aproape tot betonul vechi, se sapă, pentru a se pune pământ bun pentru plantele care se vor amenaja, și s-a dezafectat una dintre liniile de cale ferată.

Practic, se lucrează în același ritm ca la celelalte faze ale parcului, deschise în prezent între Plaza și Afi Cotroceni.

Parcul Liniei Faza 3: primăria a dispus dezafectarea unei linii industriale

În spațiul public au apărut recent informații potrivit cărora Primăria Sectorului 6 a dezafectat linia de cale ferată strategică. În realitate, calea ferată, care aparține CFR, nu va fi desființată, ea va rămână „sub” parc, la fel ca în cazul celorlalte două faze din Parcul Liniei. Primăria a dispus scoaterea unei alte linii, care a fost folosită pe vremuri în interes industrial.

Lucrările la Faza 3 au început în luna iulie 2025.

Parcul Liniei Faza 3 va fi împărțit pe 4 tronsoane

Parcul Liniei Faza 3 este o suprafață de 81.500 mp, dintre Valea Cascadelor și Lujerului, de-a lungul fostei linii de cale ferată.

Tronsonul 1, Valea Lungă – Valea Cascadelor va cuprinde

  • Cycle Hub (spațiu modular de unde pot fi închiriate biciclete)
  • Două locuri de joacă pentru copii
  • Teren fotbal, Două zone de alimentație publică
  • Loc de joacă pentru câini
  • Teren badminton
  • Zonă pentru ping pong
  • Două fântâni wall

Tronsonul 2 (Valea Lungă – Moinești) va cuprinde:

  • Loc de joacă pentru copii
  • Skate park
  • Zonă calisthenics
  • Fântână dry deck cu zonă de ședere
  • Zonă alimentație publică

Tronsonul 3 (Moinești – Răsăritului) va avea:

  • Grădină urbană
  • Zonă expozițională
  • Două zone de alimentație publică
  • Două locuri de joacă pentru copii
  • Loc de joacă pentru câini
  • Piațetă

Tronsonul 4 (Răsăritului – Lujerului):

  • Teren de baschet
  • Teren de volei
  • Loc de joacă pentru copii;
  • Trei zone pentru alimentație publică
  • Zonă de șah
  • Spațiu de fitness
  • Cycle hub.

Parcul Liniei Faza 3, cât costă

Lucrările vor costa în total 72 de milioane de lei.

Parcul Liniei va avea în total 4,2 km lungime și se va întinde de-a lungul fostei linii de tren care trecea, pe vremuri, pe lângă APACA și pe lângă tot Cartierul Militari. Va conecta Valea Cascadelor cu zona Doina Cornea, unde este și AFI Cotroceni.

„În Faza a III-a, va fi cel mai lung parc liniar din România cel puțin, așa cum există și la New York și la Paris. Va fi un parc de 4 km, promenadă, care va conecta Valea Cascadelor cu zona Doina Cornea, unde este și AFI Cotroceni”, a declarat primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, la deschiderea Fazei I a Parcului Liniei.

