Vești bune pentru fermierii din România: Peste un miliard de euro pregătiți pentru ei

Vești bune pentru fermierii din România. Toate formele de sprijin acordate fermierilor în 2025 se vor continua și în 2026, iar Ministerul Agriculturii analizează și introducerea unor noi programe de finanțare, a spus, sâmbătă, Adrian Pintea, secretar de stat în Ministerul Agriculturii.

„În ceea ce priveşte toate măsurile pe care noi le auzim, măsuri de austeritate, în ceea ce priveşte strict sprijinirea fermierilor, asta pot să-i asigur că tot ceea ce înseamnă formele de sprijin pe care Ministerul Agriculturii le-a acordat în anul 2025, acestea se vor derula toate şi în anul 2026, lucru cel mai important, fiindcă au fost tot felul de discuţii. Partea cea mai importantă este atunci când ai banii şi iată că vine 16 octombrie, dată la care vor începe plăţile aferente anului 2025. Pentru cererile depuse, peste 700.000 de beneficiari îşi aşteaptă plata. La ultima rectificare de buget, Ministerul Agriculturii a primit banii necesari, astfel că, începând cu 16 octombrie, avem pregătit peste 1.000.000.000 euro pe care vrem să-i acordăm fermierilor noştri ca şi formă de sprijin pentru cererile anului 2025, iar pentru 2026, repet, toate formele de sprijin şi, de ce nu, şi altele noi„, a declarat, presei, Adrian Pintea, conform Agerpres.

Acesta a mai subliniat că, la sfârșitul lunii noiembrie, se închide exercițiul financiar 2014-2020 și că vor rămâne câteva zeci de milioane de euro, „pe care putem să îi punem pe alte forme de sprijin, alte necesităţi care vor veni în anul 2026″.

În viziunea acestuia, formele asociative ale fermierilor reprezintă viitorul, întrucât numai astfel se va putea face performanță.

„Categoric şi asocierea, nu numai în ramura zootehniei, ci şi în agricultură este un lucru foarte important, pentru că vedem asta. Este şi problema noastră fiindcă cred avem cei mai mulţi fermieri din Uniunea Europeană. APIA, care are cea mai mare bază e date, a început cu 1.000.000 de fermieri, iată că astăzi sunt undeva vreo 700.000, au mai fost tot felul de forme de sprijin care să-i aducă cumva, să-i unească, dar perioada de comunism i-a făcut sceptici. De ce să nu recunoaştem că au fost şi foarte multe asocieri în care oamenii nu şi-au primit arenda, neseriozitate, dar încet-încet s-au pus la punct. Iată că astăzi avem asociaţii puternice, atât în sectorul vegetal, cât şi în sectorul zootehnic şi, da, asocierea este de viitor şi pentru a obţine performanţă, dar şi pentru avea un câştig, că până la urmă de aceea lucrează„, a conchis Adrian Pintea.

De precizat este că, secretarul de Stat în Ministerul Agriculturii a participat, sâmbătă, la evenimentul Parada Taurilor 2025, organizat de Semtest BVN Mureş, la Sângeorgiu de Mureş.

