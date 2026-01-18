Vești proaste pentru fumători. Cu cât se scumpește pachetul de țigări, de luni, 19 ianuarie

Începând de luni, odată cu anunțul oficial privind scumpirea țigărilor comercializate de Japan Tobacco International (JTI), al doilea cel mai mare distribuitor de pe piața locală. Toate mărcile din portofoliul companiei vor avea un preț mai mare cu 1 leu pe pachet, cea mai cunoscută și vândută marcă fiind Winston, potrivit informațiilor publicate de economedia.ro. Vor fi și efecte adverse, potrivit unei analize Profit.ro, piața neagră a țigaretelor a urcat în noiembrie la 12,6%, față de 9,6% cât era în septembrie. Este cel mai ridicat nivel din ultimii șase ani și se traduce prin pierderi de aproximativ jumătate de miliard de euro pentru bugetul statului.

Această majorare vine la doar două săptămâni după ce British American Tobacco (BAT), liderul pieței românești de tutun, a aplicat o scumpire similară, tot de 1 leu pe pachet, pentru produsele sale. În acest context, specialiștii din industrie se așteaptă ca și al treilea mare jucător de pe piață, Philip Morris, să anunțe în perioada imediat următoare o creștere a prețurilor, pentru a se alinia noilor condiții fiscale.

Noile accize și TVA

Principalul motiv al acestor scumpiri îl reprezintă modificările fiscale intrate în vigoare la 1 ianuarie. Noile accize aplicate produselor din tutun, precum și majorarea TVA la 21%, au determinat creșterea costurilor pentru producători și distribuitori, costuri care sunt transferate, în cele din urmă, către consumatori. Astfel, prețul final al unui pachet de țigări reflectă tot mai mult povara fiscală impusă de stat.

În prezent, multe dintre cele mai populare mărci de țigări din România, precum Pall Mall, Winston, Kent sau Dunhill, se apropie periculos de mult de pragul psihologic de 30 de lei pe pachet, iar în unele cazuri acest nivel este deja depășit. Această barieră de preț este considerată una sensibilă pentru consumatori și ar putea influența comportamentul de cumpărare, inclusiv prin orientarea către alternative mai ieftine sau către piața neagră.

România, piață de 5 miliarde de euro

Piața țigărilor din România este estimată la aproximativ 5 miliarde de euro anual și reprezintă una dintre cele mai importante surse de venit pentru bugetul de stat. Potrivit datelor din industrie, aproximativ 80% din prețul unui pachet de țigări este format din accize și taxe, ceea ce înseamnă că statul este principalul beneficiar al acestor scumpiri. Cu toate acestea, creșterile succesive de preț nu au mare impact asupra consumului.

Înflorește contrabanda

Datele arată că, în 2025, comerțul ilegal cu țigări a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii șase ani, pe fondul majorării TVA și accizelor, dar și al diferențelor mari de preț față de țările vecine.

Datele arată că, în 2025, comerțul ilegal cu țigări a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii șase ani, pe fondul majorării TVA și accizelor, dar și al diferențelor mari de preț față de țările vecine.

