Prima pagină » Sport » Vine la FCSB. Mihai Stoica dă detalii. „Nu am mai întâlnit așa un jucător”

Vine la FCSB. Mihai Stoica dă detalii. „Nu am mai întâlnit așa un jucător”

18 ian. 2026, 14:58, Sport
Vine la FCSB. Mihai Stoica dă detalii. „Nu am mai întâlnit așa un jucător”
FOTO: prosport.ro

Ofri Arad vine la FCSB. Mijlocașul israelian ajunge duminică seara la București, luni face vizita medicală și marți e la antrenamentele roș-albaștrilor.

Mihai Stoica, oficial al echipei FCSB, a dat detalii despre negocierile cu jucătorul de 27 de ani, care vine liber de contract la formația lui Gigi Becali. El a evoluat ultima dată la Kairat Almaty, în Kazahstan.

Ofri Arad a jucat zece meciuri la echipa națională a Israelului, e cotat la 1.2 milioane de euro pe Transfermarkt și are zeci de dueluri în cupele europene, la formații ca Maccabi Haifa și Kairat Almaty.

Vine la FCSB. Mihai Stoica dă detalii. „Nu am mai întâlnit așa un jucător”

„Cu Lixandru și Arad, probabil va fi altceva. Când vine un jucător, trebuie să se acomodeze. Duminică seara va veni în București, luni este programat la vizita medicală, iar dacă totul va fi în regulă, luni seara va semna, iar de marți va începe să se antreneze cu echipa. Au durat foarte mult nu negocierea legată de contract, pentru că asta am rezolvat rapid, ci tot felul de… Are doi agenți, avocat. Oamenii sunt foarte, foarte atenți la detalii.

Eu mă bucur, pentru că am avut o discuție destul de amplă cu el și pot spune că – în afară de faptul că am luat destule informații – este un băiat excepțional. Va fi exact ce trebuie în vestiarul nostru. Este primul jucător care în negocieri… nu am mai întâlnit un jucător care, printre întrebări, să-mi adreseze asta: «Știu ce înseamnă să câștigi campionate, știu că după doi ani în care echipa câștigă campionatul intervine un recul, și dacă nu sunt rezultate, atmosfera poate să fie nu foarte bună. Vreau să te întreb și să-mi răspunzi cu sinceritate, cum este atmosfera în vestiar?». Eu i-am spus: «Cu cea mai mare sinceritate, dacă nu băteam Feyenoord și Rapid, era proastă. Dar acum e bună». Și credeți-mă, e bună și după înfrângerea de la Mioveni”, a spus Mihai Stoica, la Fanatik.

Recomandarea video

Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Digi24
O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde vechi temeri în Franța
Cancan.ro
Orașele din România în care ninge 6 zile în luna mai, potrivit meteorologilor EaseWeather
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Adevarul
David Popovici, bun de plată! Campionul olimpic a pariat și a rămas dator peste noapte. „Nu a vrut și am insistat!”. Cui îi datorează bani
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Click
Cum arăta meniul românilor în perioada comunistă. Ce alimente și în ce cantități primeau lunar
Digi24
Gafă a Paulei Seling, la preselecția pentru Eurovision din Moldova. Expresia folosită despre care spune că nu știa că e în limba rusă
Cancan.ro
'Te aștept la lecții'. Ilona Brezoianu o pune la punct pe Andreea Bălan după declaraţiile de la emisiunea lui Măruţă
Ce se întâmplă doctore
Detalii incendiare despre Yasmin Awad de la Survivor! Cine e, de fapt, tatăl ei?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cea mai AGRESIVĂ Dacia a fost tunată de .... NEMȚI! SUV-ul românesc e imposibil de ignorat
Descopera.ro
O structură cosmică bizară a fost descoperită la „doar” 2 miliarde de ani după Big Bang
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Descopera.ro
„Marea Mamă”, figurina din Epoca de Piatră care oferea protecție pentru casele oamenilor
ULTIMA ORĂ Ce sfat i-ar da Băsescu lui Donald Trump: „Ar trebui să se uite la ce lasă în urmă”
15:34
Ce sfat i-ar da Băsescu lui Donald Trump: „Ar trebui să se uite la ce lasă în urmă”
MILITAR Primele imagini cu „monstrul” mărilor. Franța ridică PANG, cel mai mare portavion din istoria Europei!
15:33
Primele imagini cu „monstrul” mărilor. Franța ridică PANG, cel mai mare portavion din istoria Europei!
ULTIMA ORĂ Oamenii din Craiova, lăsaţi fără căldură de 48 de ore, îi strigă premierului: „Bolojane, dă-ne banii! Venim peste tine, la Bucureşti”
15:18
Oamenii din Craiova, lăsaţi fără căldură de 48 de ore, îi strigă premierului: „Bolojane, dă-ne banii! Venim peste tine, la Bucureşti”
ULTIMA ORĂ Traian Băsescu consideră că legea pensiilor magistraților ar trebui analizată de Parlament: „Nu cred într-o rezolvare rapidă”
15:14
Traian Băsescu consideră că legea pensiilor magistraților ar trebui analizată de Parlament: „Nu cred într-o rezolvare rapidă”
SĂNĂTATE Secretul ascuns în celulele inimii: ce au descoperit cercetătorii estonieni și cum ar putea schimba tot ce știm despre bolile cardiace
15:11
Secretul ascuns în celulele inimii: ce au descoperit cercetătorii estonieni și cum ar putea schimba tot ce știm despre bolile cardiace
ULTIMA ORĂ Băsescu avertizează asupra marii probleme a României: „Dobânda la împrumuturi. În 2025 am plătit 11 miliarde de euro. Trendul e de creștere”
15:06
Băsescu avertizează asupra marii probleme a României: „Dobânda la împrumuturi. În 2025 am plătit 11 miliarde de euro. Trendul e de creștere”

Cele mai noi

Trimite acest link pe