Ofri Arad vine la FCSB. Mijlocașul israelian ajunge duminică seara la București, luni face vizita medicală și marți e la antrenamentele roș-albaștrilor.

Mihai Stoica, oficial al echipei FCSB, a dat detalii despre negocierile cu jucătorul de 27 de ani, care vine liber de contract la formația lui Gigi Becali. El a evoluat ultima dată la Kairat Almaty, în Kazahstan.

Ofri Arad a jucat zece meciuri la echipa națională a Israelului, e cotat la 1.2 milioane de euro pe Transfermarkt și are zeci de dueluri în cupele europene, la formații ca Maccabi Haifa și Kairat Almaty.

Vine la FCSB. Mihai Stoica dă detalii. „Nu am mai întâlnit așa un jucător”

„Cu Lixandru și Arad, probabil va fi altceva. Când vine un jucător, trebuie să se acomodeze. Duminică seara va veni în București, luni este programat la vizita medicală, iar dacă totul va fi în regulă, luni seara va semna, iar de marți va începe să se antreneze cu echipa. Au durat foarte mult nu negocierea legată de contract, pentru că asta am rezolvat rapid, ci tot felul de… Are doi agenți, avocat. Oamenii sunt foarte, foarte atenți la detalii.

Eu mă bucur, pentru că am avut o discuție destul de amplă cu el și pot spune că – în afară de faptul că am luat destule informații – este un băiat excepțional. Va fi exact ce trebuie în vestiarul nostru. Este primul jucător care în negocieri… nu am mai întâlnit un jucător care, printre întrebări, să-mi adreseze asta: «Știu ce înseamnă să câștigi campionate, știu că după doi ani în care echipa câștigă campionatul intervine un recul, și dacă nu sunt rezultate, atmosfera poate să fie nu foarte bună. Vreau să te întreb și să-mi răspunzi cu sinceritate, cum este atmosfera în vestiar?». Eu i-am spus: «Cu cea mai mare sinceritate, dacă nu băteam Feyenoord și Rapid, era proastă. Dar acum e bună». Și credeți-mă, e bună și după înfrângerea de la Mioveni”, a spus Mihai Stoica, la Fanatik.