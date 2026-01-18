Jens-Frederik Nielsen, premierul Groenlandei, va trebui să dea dovadă de multă determinare în lunile următoare, după ce Donald Trump și-a manifestat dorința ca SUA să preia Groenlanda. Acesta este nu numai cel mai tânăr prim-ministru al Groenlandei, ci și campion național la badminton de 19 ori, transmite Financial Times.

„Sportul este o provocare de fiecare dată. Este vorba despre obiective și îmi place să mă antrenez din greu. Pentru că, în cele din urmă, este vorba și despre victorie. E adevărat. Nu ar trebui să fie doar distractiv”, a declarat premierul pentru ziarul danez Weekendavisen anul trecut.

Insula arctică cu doar 57.000 de locuitori, un teritoriu semi-autonom al regatului Danemarcei, se află în centrul uneia dintre celei mai mari lupte geopolitice din ultimele decenii.

Președintele SUA, Donald Trump, a insistat, în repetate rânduri, că Statele Unite trebuie să preia controlul asupra Groenlandei, chiar și prin intervenție militară și cu sacrificiul apartenenței la NATO.

În ciuda acestei situații, un fost rival din sport al premierului Federick Nielsen e de părere că acesta are atributele necesare pentru a face față provocării.

„Nu se lasă descurajat de înfrângere”, a declarat Frederik Elsner pentru KNR. „Devine mult mai puternic după ce pierde.”

Premierul Groenlandei, mesaj pentru Trump „Gata cu fanteziile de anexare”

Nielsen a devenit în mod neașteptat cel mai tânăr prim-ministru al Groenlandei în martie, după ce partidul său pro-business, de centru-dreapta, Demokrata, a învins forțele politice tradiționaliste.

Victoria lui Nielsen s-a datorat atât farmecului său, cât și focusului său asupra independenței Groenlandei față de Danemarca, dar numai atunci când economia țării ar fi pregătită.

Tânărul premier Frederik Nielsen fost aruncat în vârtejul tuburărilor de politică externă și securitate națională, generate de interesul lui Trump pentru anexarea Groenlandei. Premierul nu s-a temut să apere autonomia țării, în ciuda dezechilibrului de putere cu Statele Unite.

„Este destul. Gata cu presiunea. Gata cu insinuările. Gata cu fanteziile de anexare”, a declarat recent prim-ministrul, care a numit comentariile lui Trump „total inacceptabile”.

Cu toate acestea presiunile continuă să crească în privința Groenlandei. Provocarea este dificilă pentru Nielsen. Acesta vrea ca Groenlanda să se îndrepte spre un statut autonom față de Danemarca, și, în același timp, să țină SUA la distanță.

Unii politicieni din Nuuk, capitala Groenlandei, spun că interesul lui Trump generează un conflict între Statele Unite și Danemarca

„Groenlandezii sunt cu adevărat iritați de ceea ce se întâmplă. Dar și speriați. Există multă susținere pentru ceea ce face Jens-Frederik. Este o persoană foarte plăcută”, spune unul dintre cei mai importanți oameni de afaceri din Groenlanda.

Nielsen, hărțuit în copilărie din cauză tensiunilor politice dintre Danemarca și Groenlanda

Nielsen este un premier popular. Acesta a primit cu 50% mai multe voturi la alegerile de anul trecut decât contracandidatul său, aflat pe locul doi.

Per Berthelsen, fondatorul trupei Demokrataatit și membru al trupei rock de pionierat din Groenlanda, Sumé, spune:

„Este un om incredibil de talentat, harnic, serios, de încredere și bun.”

Născut în 1991 în Nuuk, dintre un tată danez și o mamă groenlandeză, Nielsen a avut încă de mic copil probleme la școală. Antipatia față de Danemarca este răspândită în Groenlanda din cauza unor probleme precum introducerea forțată a contraceptivelor la unele tinere groenlandeze în anii 1960 și 1970.

„Pauzele erau cele mai grele. Dacă elevii din clasele mai mari mă prindeau, eram lovit cu piciorul și cu pumnul. Țipau la mine să mă întorc acasă în Danemarca, unde îmi este locul”, a declarat Nielsen pentru Weekendavisen.

Nielsen a dezvoltat o relație bună cu Mette Frederiksen, omoloaga sa daneză, care a declarat că înțelege eforturile Groenlandei pentru independență.

A găsit alinare în sport și a fost selectat pentru echipa națională de tineret la fotbal și handbal, precum și la badminton. Cel mai mare succes al său a venit în 2023, când a câștigat medalia de aur la badminton la Jocurile Insulelor, cea mai prestigioasă competiție sportivă la care Groenlanda are voie să participe.

Cum a intrat Nielsen în politică

Nielsen a intrat în politică în 2014, pe când avea doar 23 de ani, după ce Nivi Olsen, ministrul educației și culturii, l-a ales secretar în minister.

Nielsen a demonstrat că este un politician pragmatic. Acesta și-a ales parteneri de coaliție care erau de acord cu el în privința unei evoluții graduale spre independență față de Danemarca, dar mai puțin în favoarea reformelor sale pro-business.

„Pentru mine, este important să construim fundația înainte de a construi acoperișul”, a spus Nielsen, ceea ce înseamnă că economia Groenlandei trebuie să fie mult mai puternică pentru a renunța la subvenția anuală din partea Danemarcei, în valoare de 700 de milioane de dolari.

FOTO: Mediafax

