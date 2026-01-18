Prima pagină » Știri externe » Meciul secolului la Polul Nord. Cine este Frederik, tânărul premier groenlandez, care rezistă în fața asediului Casei Albe. La ce este campion

Meciul secolului la Polul Nord. Cine este Frederik, tânărul premier groenlandez, care rezistă în fața asediului Casei Albe. La ce este campion

Ruxandra Radulescu
18 ian. 2026, 14:45, Știri externe
Meciul secolului la Polul Nord. Cine este Frederik, tânărul premier groenlandez, care rezistă în fața asediului Casei Albe. La ce este campion

Jens-Frederik Nielsen, premierul Groenlandei, va trebui să dea dovadă de multă determinare în lunile următoare, după ce Donald Trump și-a manifestat dorința ca SUA să preia Groenlanda. Acesta este nu numai cel mai tânăr prim-ministru al Groenlandei, ci și campion național la badminton de 19 ori, transmite Financial Times

„Sportul este o provocare de fiecare dată. Este vorba despre obiective și îmi place să mă antrenez din greu. Pentru că, în cele din urmă, este vorba și despre victorie. E adevărat. Nu ar trebui să fie doar distractiv”, a declarat premierul pentru ziarul danez Weekendavisen anul trecut.

Insula arctică cu doar 57.000 de locuitori, un teritoriu semi-autonom al regatului Danemarcei, se află în centrul uneia dintre celei mai mari lupte geopolitice din ultimele decenii.

Președintele SUA, Donald Trump, a insistat, în repetate rânduri, că Statele Unite trebuie să preia controlul asupra Groenlandei, chiar și prin intervenție militară și cu sacrificiul apartenenței la NATO.

În ciuda acestei situații, un fost rival din sport al premierului Federick Nielsen e de părere că acesta are atributele necesare pentru a face față provocării.

„Nu se lasă descurajat de înfrângere”, a declarat Frederik Elsner pentru KNR. „Devine mult mai puternic după ce pierde.”

Premierul Groenlandei, mesaj pentru Trump „Gata cu fanteziile de anexare”

Nielsen a devenit în mod neașteptat cel mai tânăr prim-ministru al Groenlandei în martie, după ce partidul său pro-business, de centru-dreapta, Demokrata, a învins forțele politice tradiționaliste.

Victoria lui Nielsen s-a datorat atât farmecului său, cât și focusului său asupra independenței Groenlandei față de Danemarca, dar numai atunci când economia țării ar fi pregătită.

Tânărul premier Frederik Nielsen fost aruncat în vârtejul tuburărilor de politică externă și securitate națională, generate de interesul  lui Trump pentru anexarea Groenlandei. Premierul nu s-a temut să apere autonomia țării, în ciuda dezechilibrului de putere cu Statele Unite.

„Este destul. Gata cu presiunea. Gata cu insinuările. Gata cu fanteziile de anexare”, a declarat recent prim-ministrul, care a numit comentariile lui Trump „total inacceptabile”.

Cu toate acestea presiunile continuă să crească în privința Groenlandei. Provocarea este dificilă pentru Nielsen. Acesta vrea ca Groenlanda să se îndrepte spre un statut autonom față de Danemarca, și, în același timp, să țină SUA la distanță.

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, îl primește pe prim-ministrul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, la Parlamentul European de la Strasbourg

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola (R), îl primește pe prim-ministrul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, la Parlamentul European de la Strasbourg

Unii politicieni din Nuuk, capitala Groenlandei, spun că interesul lui Trump generează un conflict între Statele Unite și Danemarca

„Groenlandezii sunt cu adevărat iritați de ceea ce se întâmplă. Dar și speriați. Există multă susținere pentru ceea ce face Jens-Frederik. Este o persoană foarte plăcută”, spune unul dintre cei mai importanți oameni de afaceri din Groenlanda.

Nielsen, hărțuit în copilărie din cauză tensiunilor politice dintre Danemarca și Groenlanda

Nielsen este un premier popular. Acesta a primit cu 50% mai multe voturi la alegerile de anul trecut decât contracandidatul său, aflat pe locul doi.

Per Berthelsen, fondatorul trupei Demokrataatit și membru al trupei rock de pionierat din Groenlanda, Sumé, spune:

„Este un om incredibil de talentat, harnic, serios, de încredere și bun.”

Născut în 1991 în Nuuk, dintre un tată danez și o mamă groenlandeză, Nielsen a avut încă de mic copil probleme la școală. Antipatia față de Danemarca este răspândită în Groenlanda din cauza unor probleme precum introducerea forțată a contraceptivelor la unele tinere groenlandeze în anii 1960 și 1970.

„Pauzele erau cele mai grele. Dacă elevii din clasele mai mari mă prindeau, eram lovit cu piciorul și cu pumnul. Țipau la mine să mă întorc acasă în Danemarca, unde îmi este locul”, a declarat Nielsen pentru Weekendavisen.

Nielsen a dezvoltat o relație bună cu Mette Frederiksen, omoloaga sa daneză, care a declarat că înțelege eforturile Groenlandei pentru independență.

A găsit alinare în sport și a fost selectat pentru echipa națională de tineret la fotbal și handbal, precum și la badminton. Cel mai mare succes al său a venit în 2023, când a câștigat medalia de aur la badminton la Jocurile Insulelor, cea mai prestigioasă competiție sportivă la care Groenlanda are voie să participe.

Cum a intrat Nielsen în politică

Nielsen a intrat în politică în 2014, pe când avea doar 23 de ani, după ce Nivi Olsen, ministrul educației și culturii, l-a ales secretar în minister.

Nielsen a demonstrat că este un politician pragmatic. Acesta și-a ales parteneri de coaliție care erau de acord cu el în privința unei evoluții graduale spre independență față de Danemarca, dar mai puțin în favoarea reformelor sale pro-business.

„Pentru mine, este important să construim fundația înainte de a construi acoperișul”, a spus Nielsen, ceea ce înseamnă că economia Groenlandei trebuie să fie mult mai puternică pentru a renunța la subvenția anuală din partea Danemarcei, în valoare de 700 de milioane de dolari.

FOTO: Mediafax

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

MILITAR Primele imagini cu „monstrul” mărilor. Franța ridică PANG, cel mai mare portavion din istoria Europei!
15:33
Primele imagini cu „monstrul” mărilor. Franța ridică PANG, cel mai mare portavion din istoria Europei!
SPECTACULOS Imagini apocaliptice în Rusia. Ninsori istorice au îngropat blocuri, au paralizat orașe, mașini și drumuri. Oamenii sapă prin zăpadă ca să se poată deplasa. Stare de urgență în Kamceatka, sunt și morți
14:09
Imagini apocaliptice în Rusia. Ninsori istorice au îngropat blocuri, au paralizat orașe, mașini și drumuri. Oamenii sapă prin zăpadă ca să se poată deplasa. Stare de urgență în Kamceatka, sunt și morți
CONTROVERSĂ Elveția decide că refugiatul ucrainean cu Porsche trebuie să dea înapoi 67.000 de franci pe care i-a încasat ca ajutor social
12:59
Elveția decide că refugiatul ucrainean cu Porsche trebuie să dea înapoi 67.000 de franci pe care i-a încasat ca ajutor social
LIVE 🚨 Război total între Europa și Trump, pe Groenlanda. Franța îndeamnă UE să activeze cea mai puternică armă comercială împotriva SUA
12:55
🚨 Război total între Europa și Trump, pe Groenlanda. Franța îndeamnă UE să activeze cea mai puternică armă comercială împotriva SUA
CONTROVERSĂ Spionaj în sutană! Scandal uriaș în Suedia: călugărițele din Belarus, acuzate că sunt agenții lui Putin
12:35
Spionaj în sutană! Scandal uriaș în Suedia: călugărițele din Belarus, acuzate că sunt agenții lui Putin
DEZVĂLUIRI Marine Le Pen, între Elysee și Tribunal: Procesul care îi poate spulbera visul prezidențial
11:36
Marine Le Pen, între Elysee și Tribunal: Procesul care îi poate spulbera visul prezidențial
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Digi24
O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde vechi temeri în Franța
Cancan.ro
Orașele din România în care ninge 6 zile în luna mai, potrivit meteorologilor EaseWeather
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Adevarul
David Popovici, bun de plată! Campionul olimpic a pariat și a rămas dator peste noapte. „Nu a vrut și am insistat!”. Cui îi datorează bani
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Click
Cum arăta meniul românilor în perioada comunistă. Ce alimente și în ce cantități primeau lunar
Digi24
Gafă a Paulei Seling, la preselecția pentru Eurovision din Moldova. Expresia folosită despre care spune că nu știa că e în limba rusă
Cancan.ro
'Te aștept la lecții'. Ilona Brezoianu o pune la punct pe Andreea Bălan după declaraţiile de la emisiunea lui Măruţă
Ce se întâmplă doctore
Detalii incendiare despre Yasmin Awad de la Survivor! Cine e, de fapt, tatăl ei?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cea mai AGRESIVĂ Dacia a fost tunată de .... NEMȚI! SUV-ul românesc e imposibil de ignorat
Descopera.ro
O structură cosmică bizară a fost descoperită la „doar” 2 miliarde de ani după Big Bang
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Descopera.ro
„Marea Mamă”, figurina din Epoca de Piatră care oferea protecție pentru casele oamenilor
ULTIMA ORĂ Ce sfat i-ar da Băsescu lui Donald Trump: „Ar trebui să se uite la ce lasă în urmă”
15:34
Ce sfat i-ar da Băsescu lui Donald Trump: „Ar trebui să se uite la ce lasă în urmă”
ULTIMA ORĂ Oamenii din Craiova, lăsaţi fără căldură de 48 de ore, îi strigă premierului: „Bolojane, dă-ne banii! Venim peste tine, la Bucureşti”
15:18
Oamenii din Craiova, lăsaţi fără căldură de 48 de ore, îi strigă premierului: „Bolojane, dă-ne banii! Venim peste tine, la Bucureşti”
ULTIMA ORĂ Traian Băsescu consideră că legea pensiilor magistraților ar trebui analizată de Parlament: „Nu cred într-o rezolvare rapidă”
15:14
Traian Băsescu consideră că legea pensiilor magistraților ar trebui analizată de Parlament: „Nu cred într-o rezolvare rapidă”
SĂNĂTATE Secretul ascuns în celulele inimii: ce au descoperit cercetătorii estonieni și cum ar putea schimba tot ce știm despre bolile cardiace
15:11
Secretul ascuns în celulele inimii: ce au descoperit cercetătorii estonieni și cum ar putea schimba tot ce știm despre bolile cardiace
ULTIMA ORĂ Băsescu avertizează asupra marii probleme a României: „Dobânda la împrumuturi. În 2025 am plătit 11 miliarde de euro. Trendul e de creștere”
15:06
Băsescu avertizează asupra marii probleme a României: „Dobânda la împrumuturi. În 2025 am plătit 11 miliarde de euro. Trendul e de creștere”
SCANDAL Scandal uriaș de corupție în Europa, la o zi după preluarea președinției UE. „Luptătorul anticorupție” din Cipru, dat de gol de propria familie într-o înregistrare video. Care sunt acuzațiile
15:02
Scandal uriaș de corupție în Europa, la o zi după preluarea președinției UE. „Luptătorul anticorupție” din Cipru, dat de gol de propria familie într-o înregistrare video. Care sunt acuzațiile

Cele mai noi

Trimite acest link pe